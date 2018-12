CSM vine cu lamuriri: Pe cine vizeaza decizia CCR privind completurile de la Inalta Curte

Ziare.

"Decizia Curtii Constitutionale nr. 685/2018, prin care s-a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, a vizat exclusiv situatia completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema. Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii mentioneaza ca decizia Curtii nu are incidenta decat in ceea ce priveste aceste completuri, iar nu si celelalte completuri colegiale constituite la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau al celorlalte instante judecatoresti, care nu au facut obiectul analizei Curtii Constitutionale", precizeaza CSM, printr-un comunicat de presa.Potrivit Consiliului, in aceste conditii, compunerea completurilor de judecata de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la celelalte instante, altele decat completurile de 5 judecatori, este reglementata prin alte dispozitii legale din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, care nu prevad desemnarea membrilor completului prin procedura tragerii la sorti.Precizarile vin dupa ce in spatiul public au fost lansate afirmatii potrivit carora decizia CCR s-ar aplica si pentru alte completuri decat cele de 5 judecatori de la ICCJ.Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat, pe data de 7 noiembrie, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa schimbe imediat, prin tragere la sorti, toti membrii completurilor de 5 judecatori, ca urmare a constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionnala intre Parlament si ICCJ.