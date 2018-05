Iordache sustine ca CSM i-a propus ca abuzul in serviciu sa nu mai fie incriminat, la privat, daca paguba e sub 50.000 de euro si banii recuperati

Ziare.

"Este un articol 308 la care intr-adevar CSM a venit cu un amendament - si eu am spus de la inceput ca toate amendamentele CSM vor fi sustinute de catre PSD. Nu stiu ce fac altii, dar noi. Si atunci, CSM prin amendamentele propuse noi consideram ca sunt niste amendamente bune si acest articol 308 in formula aceasta il vom sustine. Acel 50.000, daca va uitati bine, cand discutam despre codul vamal acea suma si pana acum a existat, deci nu e nimic nou", a declarat, marti, Florin Iordache, presedintele Comisiei pentru legile justitiei unde se dezbat modificarile Codului penal.Acesta a adaugat ca nu s-a ajuns inca la discutiile legate de cum va fi definita infractiunea de abuz in serviciu, dar ca in opinia sa, ar fi bine sa nu existe prag pentru aceasta infractiune."Ca sa merg mai departe, nu am discutat inca cum va fi formulatcare preocupa o serie de colegi de-ai dumneavoastra din presa si nu numai, si pe dumneavoastra personal. Am spus asa, avem in acest moment in ceea ce priveste abuzul in serviciu 14 propuneri cu un prag mai mare sau mai mic. Eu am spus ca este foarte bine ca, pentru ca in momentul in care exista un prag, de ce este 10 lei, de ce nu este 100.000 de euro. Si atunci va fi permanent ideea in societate ca de fapt definitia abuzului in serviciu este facuta pentru o persoana sau alta. De aceea, cred ca in urma dezbaterilor si in urma unei largi consultari a tuturor celor interesati, vom avea o buna definitie a articolului 297", a completat Iordache.CSM propune urmatoarele modificari ale"Dupa alin (2) se introduc patru noi aliniate, alin 3-6 cu urmatorul cuprins:(3) In cazul infractiunilor prevazute de art 295 (delapidarea), savarsite in conditiile alin 1(4) Infractiunile prevazute la art 295, 297-300 () si 304 () savarsite in conditiile alin 1, daca au produs un prejudiciu material,, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul ii acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecata.(5) Daca infractiunile prevazute la alin 4 au produs un prejudiciu material iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzat, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin 2 se reduc la jumatate(6) Dispozitiile alin 4 si 5 se aplica tuturor persoanelor care au comis impreuna una dintre faptele prevazute de alin 4, indiferent daca plata a fost efectuata doar de unul sau o parte dintre acestia."In forma actuala a articolului 308 sunt prevazute urmatoarele: " (1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297-301 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice. (2) In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime."Intrebat daca suma de 50.000 de euro din amendamentul CSM poate fi interpretata ca fiind un prag pentru abuzul in serviciu, Florin Iordache a raspuns "Nu. Sunt doua lucruri diferite".