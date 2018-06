CSM vrea de la Florin Iordache transcriptul intalnirii cu delegatia Comisiei de la Venetia

Ziare.

com

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi a acestei sedinte, a mandatat presedintele Consiliului in vederea inaintarii unei adrese catre Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, prin care sa se solicite transmiterea transcriptului discutiilor purtate in cadrul intalnirii cu membrii Comisiei de la Venetia", se arata in decizia CSM.O delegatie a Comisiei de la Venetia a sosit in Bucuresti, saptamana aceasta, pentru a discuta cu autoritatile romane despre Legile Justitiei. Membrii comisiei au discutat cu reprezentantii DNA, ICCJ, ai Parchetului General, ai CSM, dar si cu cei ai Comisiei pentru Legile Justitiei.Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti ca discutiile cu Comisia de la Venetia au decurs "foarte bine", el afirmand ca a prezentat aspecte si dezinformari din spatiul public despre modalitatea de adoptare a celor trei Legi ale Justitiei."Foarte bine (a decurs intalnirea - n.red.) . A fost o vizita de informare. Le-am prezentat cateva aspecte care au aparut in spatiul public si dezinformari in spatiul public in ceea ce priveste modul in care s-au desfasurat lucrurile privind cele trei legi ale justitiei. Si apoi dumnealor ne-au pus cateva intrebari.In plus, eu am fost invitat pentru saptamana viitoare la sedinta plenara a Comisiei de la Venetia, astfel incat eventualele intrebari, consultari sau nelamuriri, daca mai exista, sa pot raspunde . Daca se va face un raport preliminar, aceasta este opinia dumnealor, daca se face un raport cu opinie preliminara in luna iulie, daca nu va ramane ca raportul final sa fie discutat in luna octombrie a sedintei Comisiei de la Venetia", a sustinut Iordache in Parlament.