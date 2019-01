Cu sange pe maini. Iti asumi, CCR?

Valer Dorneanu,

Daniel Morar,

Petre Lazaroiu,

Maya Teodoriu,

Livia Stanciu,

Marian Enache,

Stefan Minea,

Attila Varga,

Mona Pivniceru,



Sunteti dispusi sa riscati ca acesti oameni si zeci de alti criminali periculosi, violatori, talhari, pedofili a caror condamnare a fost posibila si cu ajutorul probelor obtinute cu suportul tehnic al SRI, sa ajunga din nou in strada, sa ucida, sa talhareasca, sa violeze din nou, sa nenoroceasca alti oameni pentru ca niste "gulere albe" sa scape de probele din dosare?

Dar daca vor impinge societatea romaneasca intr-o asemenea nenorocire, la ordin politic, nimeni nu o sa stearga vreodata sangele de pe mainile judecatorilor CCR.

Ziare.

com

Ideea proasta a fost a Ralucai Pruna, speriata probabil de o echipa pe jumatate slaba, pe jumatata preluata de la Robert Cazanciuc, adica de la PSD, de o bomba care nu putea exploda pentru ca nu exista, adica amenda de 80 de milioane de euro de la CEDO , imposibila macar pentru ca CEDO nu da amenzi nimanui.PSD a ridicat exigentele pentru conditii umane cu mult peste limitele din UE, Tudorel Toader nu a intervenit in dezbateri, nu a facut un studiu de impact, nu a pregatit intrarea in vigoare a legii, CCR nu a gasit nimic neconstitutional in ea, iar Klaus Iohannis nu a trimis legea pentru reexaminare.Aud explicatii ca ei nu au iesit pe recurs, ci pe eliberare conditionata. Recursul compensatoriu a fost o gratiere mascata, scaderea cu 20% de pedeapsa se aplica automat, judecatorul nu se poate opune. Iar fractia necesara eliberarii conditionate se raporteaza la pedeapsa deja scurtata. Daca nu exista recursul compensatoriu, fractia necesara eliberarii conditionate se realiza mai tarziu si in total vreo 200 de oameni nu ar fi fost nenorociti.Daca tot ieseau, ce mai conteaza doua, trei luni, oricum faptuiau, zic altii. Daca printre cei ucisi, talhariti, violati erau sotii si copiii lor, contau sau nu doua luni in plus? Si este vorba numai despre autorii cunoscuti. Cate fapte sunt in realitate nu stie nimeni inca. Adaugati si faptele fara violenta, furturi sau inselatorii care ne fac viata sport extrem.Si ar putea fi doar inceputul. Pentru caPe 16 ianuarie, miercuri, CCR ar urma sa ia o decizie in privinta conflictului prin care guvernul reclama ca prin incheierea protocoalelor cu SRI, PICCJ ar fi provocat un conflict cu legislativul. N-am sa reiau discutia despre aberatia acestei sesizari, explicata de prof. univ. dr. Simina Tanasescu intr-un interviu pentru Ziare.com. Cel mai relevant, sub aspect juridic, este ca exista deja o decizie CAB care stabileste ca protocoalele nu sunt acte administrative, ci simple intelegeri intre doua parti, intelegeri care nu au produs efecte juridice. Si o spune un judecator cu scoala facuta, examene date si acte in regula, nu un politruc sau un jurist consult de uzina chimica sau un plagiator din Wikipedia sau un repetent dintre cei care populeaza acum CCR.Argumentele de logica juridica nu au mare trecere la PSD cand Dragnea da ordinul. Si miza este ca "gulerele albe" care au in dosare supraveghere tehnica realizata de SRI inainte de 2016 sa scape de probe, fie la judecata, fie la rejudecare dupa anularea primei sentinte pe motiv de nelegala compunere a completului de 5 care i-a condamnat, alta manevra din puzzle-ul amnistiei mascate.Dar daca CCR va accepta sa faca acest abuz, pe langa "gulerele albe" care trebuie salvate, in rand cu acestea vor putea exercita calea extraordinara a revizuirii pentru o rejudecare cu probatoriu decimat, deci cu risc de achitare, si cei mai periculosi dintre criminali, violatori, talhari, interlopi.Pana in 2016, cand CCR a interzis SRI sa mai faca supraveghere tehnica in dosarele penale, serviciul omoruri din Bucuresti, spre exemplu, lucra pentru suport tehnic numai cu SRI.Va dau cinci exemple:1. Cazul "Million Dollars" - Bucuresti, 2010 . - fiul lui Nutu Camataru condamnat la 12 ani.2. Prostituata ucisa cu pumnii si un ciocan in Padurea Baneasa in 2012, de un barbat de 30 de ani condamnat pentru omor deosebit de grav si talharie.3. Proca Vitalie condamnat la 21 de ani de puscarie pentru asasinat la comanda comis in Bucuresti in 2012.4. Profesorul universitar Dan Pacurariu condamnat la 18 ani de puscarie pentru ca si-a hacuit iubita.5. In 2014, un batran de 85 de ani era masacrat in propria casa de un grup de hoti, din care faceau parte 14 persoane.Clanurile Sportivii, Gemenii, Sadoveanu sau Fierastrau va spun ceva? Ar putea sa va spuna cat de curand, gratie CCR.Daca ar fi cu adevarat vorba de o situatie de ilegalitate care se cere indreptata, da, fiat iustitia et pereat mundus! Dar nu este.Nu exista in acele protocoale niciun articol care, prin el insusi, sa fi dus la vicierea de probe. Daca au existat abuzuri, ele trebuie corectate individual, dar prin simpla existenta a protcoalelor nu a fost nimic pervertit. Si nu o spun eu. O spun profesionistii.Iata declaratia unui procuror cu mare experienta pe cazuistica foarte grea si de mare pericol:O spun judecatorii prin mana carora au trecut toate probele si care au condamnat in baza lor.