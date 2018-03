Cum a folosit statul roman banii negri recuperati din dosarele de mare coruptie

Conditiile finantarii

Cum s-au impartit banii

Ce s-a facut in realitate cu acesti bani

MAI, bani pentru mentenanta aeronavelor

Aparatura pentru flagrant

Investitii in Palatul de Justitie

Valorificarea bunurilor confiscate in 2017

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a reusit in 2016 sa recupereze 20 de milioane de lei. Este vorba de sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile, dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare.Potrivit Legi 318/2015, pentru infiintarea, organizarea si functionarea ANABI, acesti bani trebuie impartiti intre institutiile statului, iar o mica parte catre ONG-uri.Fondul se imparte astfel: Ministerul Educatiei (20%), Ministerul Sanatatii (20%), Ministerul de Interne (15%), Ministerul Public (15%), Ministerul Justitiei (15%) si alte 15% catre organizatiile neguvernamentale sau academiile care pot primi acesti bani pentru implementarea de proiecte de prevenire a criminalitatii, de protectie a victimelor sau de educatie juridica.Legea a stabilit ca acesti bani trebie folositi in finantari care indeplinesc urmatoarele conditii:- educatie juridica, prevenirea criminalitatii si asistenta victimelor infractiunilor;- contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii nationale sau sectoriale aprobate de Guvernul Romaniei.Potrivit raportului pe 2017, publicat in aceasta saptamana de ANABI, banii au fost impartiti astfel:(20%): 4.107.253,6 lei;(20%): 4.107.253,6 lei;(15%): 3.080.440,2 lei;(15%): 3.080.440,2 lei;(15%): 3.080.440,2 lei;(15%): 3.080.440,2 lei.Potrivit comunicarilor transmise ANABI, sumele de bani nu au fost utilizate de catre Ministerul Educatiei si de catre Ministerul Sanatatii.Ministerul Afacerilor Interne a cheltuit banii in trei activitati importante.- Inspectoratul General de Aviatie al MAI (IGAv) a cheltuit cu mentenanta aeronavelor din dotare, care au desfasurat misiuni de zbor de supraveghere a frontierei si a circulatiei pe drumurile publice suma de 2.158.970,64 lei;- Directia Generala Management Operational (DGMO) a achizitionat un nou sistem de afisare video de tip videowall, suma cheltuita, fiind de 918.643,11 lei;- Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a desfasurat activitati de prevenire pe linia traficului de persoane, in acest sens fiind cheltuita suma de 2.826,25 lei.Ministerul Public a folosit banii in programul "Achizitionarea in regim de urgenta a echipamentelor tehnice specifice necesare biroului tehnic si criminalistica din cadrul DIICOT".Acesta este pentru organizarea si desfasurarea misiunilor operative, precum si pentru constatarea infractiunilor flagrante in dosarele penale instrumentate la nivelul acestei institutii. Platile efectuate in vederea realizarii acestei achizitii au fost in cuantum de 936.724,03 lei.Ministerul Justitiei a alocat partea sa la obiectivul de investitii "Palatul de Justitie Prahova". Platile efectuate in vederea realizarii acestei investitii au fost in cuantum de 2.958.000 lei.ANABI pecizeaza ca, pentru asociatii si fundatii cu obiect de activitate in domeniul social si pentru academii de ramura infiintate in baza unei legi speciale, sumele de bani prevazute nu au fost distribuite.Potrivit datelor comunicate ANABI de catre ANAF, in primele 10 luni ale anului 2017, s-a reusit colectarea sumei de 1.582.191,56 lei, din valorificarea bunurilor confiscate in materie penala. Acestea au fost impartite catre institutiile statului.Diferenta pentru lunile noiembrie si decembrie 2017 comunicata de ANAF este de 597.731,51 lei si urmeaza sa fie avuta in vedere la prima rectificare din anul 2018.