Cum a fost posibil ca asistentul medical care viola paciente sa iasa din inchisoare dupa doar 3 ani

Barbatul fusese condamnat definitiv in 2018, de Curtea de Apel Galati, la 8 ani de inchisoare, pentru ca a violat mai multe paciente in timp ce erau internate in unitatea medicala, dar a fost liberat din penitenciar dupa ce a executat doar aproximativ 3 ani. Un caz care a fost mediatizat la sfarsitul saptamanii trecute.Decizia a fost data de magistratii din doua instante, Judecatoria Braila si Tribunalul Braila, dupa ce Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate de pe langa Penitenciarul Brailaa analizat decizia Judecatoriei Braila din acest caz, pentru a vedea care au fost argumentele magistratilor care au decis liberarea conditionata.Viorel Milcu, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce o adolescenta de 17 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita si a violat-o, rezultatele probelor ADN confirmand acest lucru.Dupa arestarea sa, politistii au audiat zeci de paciente care au fost internate in sectia de Chirurgie a Spitalului de Urgenta din Braila incepand cu anul 2010, cele mai multe confirmand comportamentul deviant al asistentului medical.Potrivit rechizitorului, asistentul le administra somnifere pacientelor, aspect confirmat de martore si scos in evidenta de fisele medicale ale acestora, de retetele existente in farmacia spitalului si de declaratiile medicilor.In urma probelor administrate, in februarie 2018, Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Viorel Milcu la opt ani de inchisoare cu executare si obligatia de a plati adolescentei de 17 ani daune morale in valoare de 15.000 de euro, alaturi de Spitalul de Urgenta din Braila. Asadar, el a fost condamnat pentru un singur viol.Deoarece avea peste 60 de ani, Viorel Milcu putea fi propus pentru liberare conditionata dupa ce executa jumatate din pedeapsa de 8 ani de inchisoare, adica 1.461 de zile.Dupa condamnarea din 2018 si pana pe data de 2 decembrie 2019, cand a intrat in analiza comisiei din penitenciar, fostul asistent a executat 648 zile. El mai statuse in arest preventiv 904 si a castigat 192 de zile in baza Legii 169/2017 a recursului compensatoriu.Asa ca, pe 2 decembrie 2019, Milcu castigase sau executase un numar de 1.744 de zile, desi avea nevoie de 1.461 de zile pentru a putea fi propozabil pentru liberare conditionata. Practic, executase 283 de zile suplimentar fata de cat reprezenta fractia obligatorie.Concluziile comisiei din penitenciar:Motivul principal pe care comisia l-a avut in vedere cand a respins liberarea conditionata a fost faptul ca Milcu nu ar fi achitat obligatiile civile stabilite in sarcina sa, plata cheltuielilor de judecata si plata daunelor morale de 15.000 de euro catre tanara violata.Dupa cum am aratat, ulterior, fostul asistent medical a cerut judecatorilor liberarea, iar cererea i-a fost admisa.Instanta a aratat ca asistentul a achitat cheltuielile judiciare si partea sa din daunele morale. Este vorba de suma de 71.922,50 lei, reprezentand daunele morale si cheltuielile judiciare catre fata violata, plus 850 de lei - cheltuieli judiciare.Trebuie spus ca spitalul a achitat initial toate prejudiciile morale datorate fetei violate, iar apoi s-a indreptat cu o actiune in regres impotriva fostului asistent.", arata Judecatoria Braila.O ultima conditie prevazuta de art. 100 al. 1 din Codul Penal, privind liberarile conditionate, este reprezentata de aspectul ca instanta sa-si fi format convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.Pana la ultima analiza, nu a fost sanctionat disciplinar, a fost recompensat de 8 ori cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita, a participat la activitati si programe educationale, de asistenta sociala si psihologica si a acumulat 278 credite," explica judecatorii.In perioada amanarii, Milcu nu a fost sanctionat disciplinar, nu a fost recompensat, nu a fost inclus in activitati lucrative, nu a avut zile castig si a acumulat 10 de credite.In plus, potrivit caracterizarii intocmite de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, rezulta ca petentul a beneficiat de suport din partea mediului familial de apartenenta si a prezentat un comportament pozitiv in raport cu regulile si normele institutionale ale mediului carceral.Concluzia magistratilor: perioada din pedeapsa executata de catre Viorel Milcu "