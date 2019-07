Cum a redescoperit Lia Savonea independenta justitiei

Ziare.

Nu a avut nimic de obiectat cand SS a aparut, nu a avut nimic de obiectat la niciunul dintre abuzurile acesteia, nici macar impotriva Sorinei Sacarin, cetatean roman cu dreptul la libera circulatie restrictionat fara sa fi primit nicio explicatie oficiala despre natura masurii, temeiul, motivul si durata ei si fara avea posibilitatea sa atace restrictia in instanta.Dna Savonea a reactionat extrem de tafnos la rapoartele internationale, ale Comisiei de la Venetia si ale GRECO, care reclamau tocmai faptul ca independenta justitia este pusa in pericol prin aparitia SS, prin subordonarea procurorilor fata de ministrul Justitiei si alte enormitati de prin modificarile initiate de PSD.Dna Savonea, judecatoare de penal, nu a avut nicio obiectie la amputarile codurilor penale puse la cale de PSD si combatute ferm de aceleasi organisme internationale. Dna Savonea nu a avut nicio obiectie la recursul compensatoriu care a scos in strada mii de infractori periculosi, cu efectele cunoscute. Una peste alta, sectia de judectori, condusa permanent de facto si anul acesta si de jure de dna Savonea, si domnia sa personal s-au manifestat ca aliati de nadejde ai PSD in demersul contra justitiei.Nici macar procedura de revocare din CSM votata de doua curti de apel din tara si respinsa pentru un singur vot lipsa de o a treia curte de apel nu a determinat-o pe dna Savonea sa-si reconsidere putin pozitia.Ca "fixer" al lui Dragnea in justitie, cum o numea Dan Tapalaga , dna Savonea este in plin atac impotriva presedintelui ICCJ dupa aberanta decizie a CCR privind completurile de 3 nespecializate pe coruptie, un demers despre care Cristina Tarcea spune ca este o punere fara precedent in discutie a unei hotarari irevocabile , dar si o modalitate de a scapa cat mai repede de dna Tarcea pentru a o pune in loc pe preferata Corina Corbu care sa conduca o ICCJ pe care Lia Savonea o populeaza numai cu oamenii sai de incredere.Lantul de iubire s-a rupt insa in momentul in care PSD a pus in discutie impozitarea cu 90% a pensiilor speciale care depasesc 10.000 de lei. Dna Savonea a sarit ca muscata de sarpe si CSM a emis un comunicat furibund.Deci, pentru presedintele CSM Lia Savonea independenta justitiei sta in bani de pensie. Mai mult, constat cu suprindere ca dna Savonea isi aminteste de organismele internationale pe care le-a atacat, persiflat, decredibilizat atunci cand s-a atins de masurile pesediste. Ca sa apere pensiile sunt bune. Asta daca nu cumva vrea sa sesizeze alte organisme decat cele care s-au opus acelor masuri. Poate dna Savonea se gandeste la vreun organism de pe la Moscova, Beijing, Istanbul. Cine stie?Dupa cum remarc faptul ca dna Savonea descopera ca este titular al dreptului de a sesiza CCR cu un conflict de natura constitutionala, drept pe care nu l-a folosit niciodata, nici macar cand Tudorel Toader a impus prin OUG un sef al IJ, eludand pe fata o procedura deja in curs la CSM.Interesant este ca in CSM nu e chiar unanimitate pe acest subiect. Judecatorul Bogdan Mateescu, in opozitie cu enormitatile PSD si haituit din aceasta cauza de SS:Pentru ca fondul problemei exact acesta este. Sigur ca taxa de solidaritate a PSD este o masura populista, pentru ca oamenii detesta pensiile speciale, iar foamea de bani a guvernului a devenit disperata. Daca ar fi vrut sa ia o masura corecta, Teodorovici ar fi desfiintat pensiile speciale, cu exceptia celor ale magistratilor, care au fost sigilate, pe buna dreptate as zice, de catre CCR. Iar in cazul pensiilor magistratilor putea fi aplicat acel impozit de 90% pe diferenta dintre pensie si ultimul salariu de baza al magistratului.E normal ca magistratii sa aiba pensii speciale, de fapt ocupationale, ca o parte din pachetul care le garanteaza independenta. Dar este anormal ca sporurile bagate cu furca in ultima luna de activitate sa arunce pensia cu mult peste nivelul ultimului salariu de baza. Adica exact ce spune Bogdan Mateescu.Ei bine, dna Savonea sare pana la cer pentru a apara tocmai acest sistem care o favorizeaza chiar pesonal, pentru ca domnia sa devine pensionabila chiar de la 1 ianuarie, cu pensie raportata la salariu de presedinte CSM plus ce sporuri va dori domnia sa-si adauge.Totul e despre proprii bani, propria putere si propriile jocuri, nimic pentru justitie.