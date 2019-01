Cum arata realitatea in sistemul de justitie pastorit de Tudorel Toader, ministrul preocupat de soarta condamnatilor Interviu cu avocatul Cristian Bacanu

Sa luam problemele pe rand. Ati dezvaluit recent pe Facebook ca la Judecatoria Faurei nu exista toalete pentru public , doar un loc destinat exclusiv magistratilor. Vorbim despre un caz nefericit sau mai sunt si alte situatii la fel de jenante in tara?

Care este situatia arhivelor? Cum se lucreaza cu ele?

Cum stam cu resursa umana? Cat de incarcati de dosare sunt judecatorii?

Si cum spuneti dvs ca s-ar putea rezolva aceasta problema, reducandu-se astfel gradul de incarcare al judecatorilor?

Asa se explica de ce vedem decizii nemotivate luni intregi?

Daca s-ar pensiona anticipat multi magistrati, cum s-ar completa apoi numarul acestora?

Prin urmare, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care de doi ani pare sa se ocupe doar de soarta infractorilor, si-ar putea intoarce privirea si catre sistemul de justitie, de care este principalul responsabil. De ce credeti ca nu a facut-o pana acum? De ce nu ia macar una dintre masurile enumerate de dvs mai sus, ca sa fie mai bine si pentru cei care respecta si aplica legea?

Intr-un interviu acordat, vorbeste despre problemele adevarate din sistem si enumera cateva solutii la care ar fi putut sa se gandeasca si ministrul Justitiei, care implineste in curand doi ani de mandat: introducerea dosarului electronic, imbunatatirea legislatiei privind raspunderea contraventionala si a Legii contenciosului administrativ, o Inspectie Judiciara cu inspectori profesionalizati sau infiintarea Judecatorului de pace.Mai mult, nu avem nici pana acum o practica judiciara unitara si nici nu regasim in legislatie conceptul de buna administrare, un drept fundamental al cetatenilor din UE.In schimb, avem "un sistem care este pe alocuri haotic si foarte aglomerat, este pagubos pentru economie, frustrant pentru cetatean si obositor pentru profesionisti", subliniaza avocatulin interviul acordatSi Judecatoria Gaesti are niste conditii cel putin improprii, Judecatoria Dragasani la fel. Si mai sunt astfel de judecatorii, cu sali foarte mici, murdare, foarte aglomerate. Niste sedii care nu sunt demne de a fi ocupate de instantele de judecata, institutii foarte importante.Va mai dau un exemplu: Judecatoria Buftea si Tribunalul Ilfov au activitatea in acelasi sediu, cladire care, dupa parerea mea, este un fost camin de nefamilisti. E un sediu insalubru, scarile pe care se desfasoara accesul la etaj sunt cu panze de paianjen care atarna, sunt pline de praf, gasim acolo inclusiv... O imagine complet anormala.Ministrul Toader si Guvernul PSD-ALDE nu actioneaza in interesul Justitiei, practic,, unicul interes al actualei majoritati fiind acela de a se lupta cu morile de vant denumite Stat Paralel (prin modificarea Legilor Justitiei) si de a pune in libertate infractorii condamnati.Oamenii PSD-ALDE sunt mult prea ocupati cusi atunci nu au timp de problemele reale. De altfel, sincer, nu cred ca oamenii sistemului PSD (de exemplu, Nicolicea sau Iordache) sunt capabili sa aiba o viziune coerenta. Nici Tudorel Toader nu a dovedit ceva. Din pacate, oamenii acestia fac foarte mult rau Romaniei.Cu arhivele e o problema generalizata, sunt foarte putine instantele care au introdus dosarul electronic. Avem Curtea de Apel Targu Mures, Clujul, Galatiul si Timisoara. In rest, toate instantele lucreaza exclusiv cu documente pe hartie. Sunt dosare care au si peste zece ani vechime, va dati seama ceeste acolo? Stiu de la judecatori sau grefieri ca unii dintre ei s-au imbolnavit, au facut ciuperci pe maini...In mod normal, ar trebui sa avem un dosar electronic, pe care sa il putem accesa noi toti cu cate o parola, si judecatorul, si avocatul la fel.si sa nu mai umblam cu dosare vechi, pline de praf. Sa putem inregistra toate cererile online si sa primim automat numar de inregistrare si certificarea receptiei documentului. Dar nici pomeneala de asa ceva...Ultimele date pe care le-am vazut, de anul trecut, aratau ca pe un total de 8.000 si un pic de posturi aveam cam 7.000 de magistrati. Iar dosarele sunt cam 6 milioane pe an, un pic mai mult de jumatate civile si restul penale.Dar sa stiti cadin practica instantelor de judecata. Ma gandesc, de pilda, la dosarele contraventionale. Daca s-ar opera o, am putea scapa de foarte multe dosare.Sa va dau un exemplu pe intelesul tuturor. Daca un contravenient ii cere politistului sa ii arate inregistrarea video facuta de un radar, politistul ii spune acum "la instanta, faceti plangere si vedeti acolo". Deci tu, ca si contravenient, trebuie sa te duci obligatoriu in instanta ca sa vezi daca ai gresit sau nu, altfel trebuie sa il crezi pe cuvant pe politist. Din cauza asta, avem sute de mii de dosare numai in contraventional in fiecare an.Cu o prevedere in ordonanta 2/2001 care sa oblige politistul sa ii arate contravenientuluipe care le are la momentul in care il sanctioneaza. E foarte simplu. Si, atunci, daca respectivul contravenient vede ca a fost filmat, nu se mai duce sa conteste aiurea in instanta.De exemplu, in Franta, cand primesti un proces verbal de contraventie, ti se comunica vreo douazeci de pagini printre care inclusiv un model de plangere contraventionala, ca sa nu mai scrie fiecare ce-i trece prin cap, fiindca nu se duc toti la avocat. Masura a fost luata ca sa se simplifice munca instantelor, sa se standardizeze plangerile. Mai mult, odata cu procesul verbal trimis prin posta, ti se comunica si inregistrarile in baza carora ai fost sanctionat - foto sau DVD cu inregistrarea video. S-ar putea sa se comunice si online, dar nu stiu.Asa ca acolo,. Iar, pe de alta parte, daca politistul nu are probe impotriva ta, nu te mai sanctioneaza. Daca am adopta si noi masura,. Dar, dupa parerea mea, este necesara o reforma completa a legii raspunderii contraventionale.Stiti cate altele s-ar mai putea face? Va dau un alt exemplu -pe care o gasim din Scotia in Pakistan, din Canada in Belgia sau in Statele Unite. La ce ar folosi? Sa zicem ca ma cert cu un vecin ca are o teava sparta si care imi inunda casa. La noi, eu trebuie sa il dau in judecata pe vecin, sa fac o expertiza si sa umblu in instanta vreo trei ani.Judecatorul de pace este un functionar superior, ca un fel de politist civil, pe care il chemam, constata ca s-a spart teava si intocmeste un proces verbal prin care il obliga pe vecin ca in 48 de ore sa repare daunele produse de inundatie.Va mai dau un exemplu: sipoate fi reformata. Sunt proceduri greoaie, care pot fi schimbate. Actuala forma este similara cu ce am adoptat noi in anii '90. Ma uitam la legislatia din Spania, Italia, Franta unde exista niste proceduri care ii ajuta pe justitiabili sa isi rezolve rapid niste probleme.Companiile in special beneficiaza dein materia dreptului administrativ si unele acte sunt mult mai usor de suspendat sau de anulat.Apoi,, prevazut in Carta Drepturilor fundamentale ale cetatenilor UE, dar care nu este prevazut nicaieri in legislatia nationala. Ce presupune el? Eu, ca cetatean, am dreptul sa beneficiez de un(nu o motivare data in bataie de joc) ori de cate ori sunt afectat de actul administrativ respectiv, ca am dreptul sa imi accesez dosarul administrativ la o anumita institutie si ca am dreptul sa fiu ascultat inaintea emiterii unui act administrativ care ma priveste.Da, nu e normal sa ne trezim cu acte administrative emise sub forma unor surprize neplacute, legislatia UE ne da dreptul sa ne aparam in prealabil, sa exprimam un punct de vedere.Va mai dau alt exemplu: In instantele de judecata. Daca va uitati la cazul Beian contra Romaniei, despre care am scris pe site-ul Juridice.ro , CEDO ne-a spus in 2010 ca ar trebui macar la nivelul instantelor superioare sa avem o practica unitara. Nu e cazul nici acum, iar vina nu e a judecatorilor, ci a celor care au conceput si care mentin un sistem care nu poate functiona asa cum ar trebui.Va spun ca au existat la Tribunalul Bucuresti patru dosare cu spete identice (niste validari de poprire, chestiuni foarte tehnice) si s-au dat. Asa ceva nu se poate. Deci nu e o chestiune pe care o vedem doar in penal, o vedem si in civil, si in comercial, si in administrativ.In cadrul instantelor inferioare am putea avea; ganditi-va ca, daca solutiile pronuntate devin previzibile pentru justitiabil, nu vom mai avea cetateni care merg in instanta sperand ca "".Nimeni nu isi asuma un demers juridic stiind cu siguranta ca va pierde. Acum, insa, nu exista pic de siguranta cand ne adresam instantelor, tocmai pentru ca practica este neunitara.Apoi, la INMfac practica 4 ani. E o resursa umana pe care noi poate ca nu o folosim la maximul ei potential. Ei ar putea sa faca practica timp de 2 ani in cadrul instantelor, unde sa fie referenti de justitie, ajutandu-i pe judecatorii de la instantele superioare. Fiecare judecator de instanta superioara ar trebui sa aiba macar 2 referenti sau magistrati asistenti care sa il ajute (in afara grefierilor).Ar fi o solutie sa ii luam pe acesti oameni si sa ii punem referenti de justitie pe langa judecatorii de la Curtile de Apel si Inalta Curte, astfel incat judecatorul sa nu mai faca el cercetare si documentare. Noi ii trimitem pe la cabinete de executori judecatoresti, pe la Protectia Copilului... Ar fi mult mai util ca ei sa se formeze in cadrul unor instante de judecata si sa creeze un beneficiu si pentru sistemul de justitie. Este complet anormal ca un judecator de curte de apel sa isi faca singur toata munca: cercetarea juridica, sa gandeasca dosarul, sa isi redacteze hotararile, sa se documenteze.Cu siguranta si acestea sunt unele dintre explicatii. Dar ideea generala este legata de modul in care e conceput sistemul nostru de justitie. El creeaza oasupra oamenilor care lucreaza in acest sistem si ati vazut ca multi vor sa iasa la pensie cat mai repede.Un sistem care este pe alocuri haotic si foarte aglomerat, este pagubos pentru economie, frustrant pentru cetatean si obositor pentru profesionisti.Cu absolventi de INM. Dar Institutul are o capacitate redusa. Nu, pensionarea nu e o solutie, si se pare ca si Ministerul Justitiei a ajuns la concluzia asta, fortat de imprejurari.Dar vreau sa va mai spun ceva: In materie penala avem foarte, foarte mari probleme, pentru ca si. La un moment dat, imi povesteau politistii de la o sectie ca acolo erau 11-12 posturi vacante. Nu va mai spun ca exista dosare unde intr-un an sau doi se schimba 4 judiciaristi. Nu ai cum sa faci asa performanta in dosare.Apoi, exista politisti de la Judiciara care isi fac treaba si politisti care nu isi fac treaba.care nu isi face treaba. Ei raspund administrativ pe linie ierarhica si procurorul are doar doua solutii: sa il amendeze sau sa ceara retragerea avizului de politie judiciara, caz in care ramane fara judiciarist, pentru ca de cele mai multe ori nu i se da altul.Si sa mai stiti ca Politia Judiciara nu face doar activitati judiciare, de multe oriin piete sau baruri, prin ordin de serviciu. Nu poti sa ai dosare de delapidare de sute de mii de euro, cu martori, cu expertize etc si tu sa fii scos la verificat piete si magazine. Ar trebui totusi facuta o ordine in sistem.Pe de alta parte, am avea nevoie si de o, adica ar trebui sa cream cariera de inspector judiciar. Pentru ca, daca ma luati pe mine care astazi sunt judecator la Curtea de Apel X si ma stiu cu toti judecatorii din circumscriptie si stiu ca dupa ce termin o sa ma intorc tot acolo, ma mai indrept eu impotriva lor?Sau daca ma suna Gigel de la Tribunalul Y si eu sunt de la Curtea de Apel respectiva si ma roaga 'Vorbeste si tu cu colegul ca ma cauta astia' si eu sunt prieten cu el, o fac sau nu? Nu e vorba de spaga, sunt relatii firesti, dar noi trebuie sa construim sistemul judiciar tinand cont de realitatea sociala.De aceea, spun ca un inspector judiciar trebuie format, sa aiba aceasta profesie pe durata carierei lui. Daca vrea sa dea examen si sa treaca in avocatura sau sa faca altceva, e problema lui. La ora actuala sunt adusi de peste tot (instante si parchete), sunt detasati si tot asa...Sa stiti ca sistemul de justitie nu e bine deloc si, in opinia mea, n-a trecut niciodata printr-un. Am avut masuri bune (Codul Civil si Codul de Procedura Civila, Institutul National al Magistraturii, legea privind combaterea faptelor de coruptie), dar din punct de vedere al organizarii judiciare nu am progresat suficient.Despre domnul Toader, nu pot sa va spun decat ca probabil este atat dezinteresat, cat si lipsit de viziune. Ce le pasa domnilor Dragnea sau Dancila de justitia adevarata, de justitia cu care se lupta zilnic cetateanul? Spuneti-mi, dvs. credeti ca doamna Olguta Vasilescu sau doamna Carmen Dan dau doi bani peAveti impresia ca domnul Orlando Teodorovici sau domnul Valcov sunt impresionati deactului de justitie?Eu va spun cu toata sinceritatea: am senzatia ca singurul scop al actualului Guvern este sa satisfaca interesele politice ale PSD-ALDE; cand vine vorba de drepturile si interesele romanilor, nu ii intereseaza nici cat negru sub unghie.