Cum lucreaza Dragnea pentru Kovesi

Vede in primul rand ca aceasta candidata la EPPO a obtinut cele mai bune calificari la probele tehnice date in fata a 12 experti internationali. Deci sub aspectul competentei nu e nimic de discutat.Vede cata ura disperata cu figuri schimonosite si ochi injectati le straneste LCK unor infractori condamnati de instanta sau care fug de justitie, refugiati prin mai stiu eu care tari exotice sau care rastoarna justitia cu ajutorul CCR, a carei credibilitate externa este demult tandari. Aceasta ura esta garantia eficientei si a nepactizarii cu ei.Vede cum aceasta SIIJ, contestata aprig de Comisia de la Venetia, de GRECO si MCV - care au cerut sa fie abandonata pentru ca periciliteaza independenta justitiei-, cu un procuror care s-a autodeclarat neindependent au lansat un dosar penal impotriva dnei Kovesi chiar inainte de audierea candidatei pentru EPPO si dupa un val de demersuri politice denigratoare, inclusiv ale ministrului Justitiei, ramase fara succes. Deci SIIJ si procurorul neindependent vor cu orice chip sa opreasca procedura europeana.Si mai vede omul zdravan la cap care sunt acuzatiile. Naucitoare: ca ar fi luat ca mita extradarea unui condamnat definitiv pentru ca a pagubit sute de oameni. Mita ar fi constat efectiv in banii pentru transportul condamnatului, iar parte vatamata ar fi mituitorul denuntator. Ceea ce nu s-a mai vazut in istoria infractiunii de luare de mita in care partea vatamata e statul roman, care evident nu a fost cu nimic vatamat de extradare pentru care nu ar fi platit decat jumatate din bani, dimpotriva. Iar proba mitei este exclusiv declaratia facuta de un inculpat fugar.Asadar, vede observatorul independent, caCe poate gandi un om zdravan la cap dupa ce vede toate aceste fapte, nu suspiciuni? Ca dna Kovesi merita cu prisosinta postul de la Bruxelles. Ca Puterea de la Bucuresti este o sustinatoare a condamnatilor, pe care ii doreste cat mai greu de extradat. Ca expertii Comisiei de la Venetia au avut dreptate cand au spus ca noua sectie va incalca independenta magistratilor.Daca o lasau in pace sa mearga la auderi si la votul din PE fara scandal, dna Kovesi putea sau nu sa obtina functia.La fel cand au fortat revocarea prin CCR a dnei Kovesi, socotind ca au gasit o cale perfecta si inatacabila. Iata ca nu e asa, pentru ca intrebarile trimise de CEDO guvernului ( comunicate pe 30 ianuarie conform datei de pe document , adica exact o zi dupa ce Ziare.com anunta ca cererea dnei Kovesi a trecut de procedura filtru si eram acuzati de fake news de tot felul de figuri dubioase ale presei si justitiei din Romania ) arata caLa fel cand au crezut ca pot dinamita completurile de 5 si, cat de curand, 3 ale ICCJ si, probabil, nu numai pentru ca apoi sa dea prin repunerea fortata in termen, combinata cu prescriptia si anularea probelor, o imensa amnistie mascata. Nu i-a crezut nimeni. Toata Europa, in frunte cu Frans Timmermans , vorbeste despre amnistie si se pare ca vineri, cand era gata sa fie pusa in practica, vicepresedintele CE a ajuns sa rosteasca explicit numele art 7 intr-o discutie telefonica cu Viorica Dancila.La fel cand Liviu Dragnea, afland ca punctul de vedere trimis de agentul Romaniei la CEDO in dosarul sau de la CEDO, nu este non-combatul perfect, pe care si l-a dorit, nu numai ca a demis-o, dar a declansat o operatiune de invalidare a mandatului sau de aproape 7 ani, in speranta ca va invalida cumva si acest punct de vedere. Cam cum a facut la CCR pentru a scapa de doua completuri de la ICCJ. Doar ca CEDO nu e CCR, iar Catrinel Brumar a fost foarte respectata acolo ca profesionist.Nu am nici cea mai mica indoiala ca demiterea brutala a dnei Brumar si incercarea de a ii anula actele anterioare a generat un soc la Strasbourg, si pe fond, si ca mod de operare. Ceea ce nu are cum sa-i foloseasca.