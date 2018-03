Curtea Constitutionala isi declara iesirea din Europa. Augustin Zegrean: "Sunt uluit. CCR face stanga-mprejur"

Ziare.

In aceste conditii,Deci motivul oficial pentru acesta miscare consta in obligatiile de rezerva si neutralitate. Pana acum nu existau aceste obligatii? Sectiunea relatii externe a site-ului CCR consemneaza toate intalnirile anuale ale judecatorilor CCR cu oficialii MCV, constante cel putin din 2012 pana acum.Uneori aceste intalniri erau marcate si de comunicate de presa , cum s-a intamplat pe 8 decembrie 2014, cand la intalnire au participat, pe langa Augustin Zegrean, presedintele de atunci, judecatorii Mona Pivniceru, Valentin Puskas, Petre Lazaroiu, Stefan Minea, Daniel Morar, Valer Dorneanu si Toni Grebla, plus prim-magistratul-asistent si ceilalti magistrati asistenti sefi.Sa intelegem ca toti acesti judecatori si magistrati asistenti si-au incalcat, unii repetat si sistematic, obligatia de netralitate si rezerva?Sub nicio forma, afirma fostul, care se declara uluit de acesta decizie a Curtii:Augustin Zegrean spune ca in cadrul acestor intalniri cu reprezentantii CE nu se discuta despre despre politica:Asadar, aceste intalniri erau in numele unei colaborari loiale, ca tot e la moda termenul, intre institutiile din Romania si CE pentru efortul comun de atingere a obiectivelor asumate de Romania la intrarea in UE, obiective care au devenit parte a legislatiei noastre ca orice alt document international pe care Romania il parafeaza.Este ceea ce a explicat, pentru Ziare.com:nu este obligatie politica. Toate rapoartele MCV arata ca CCR se afla in centrul statului de drept, deci alaturi de puterea judecatoreasca asigura independenta sistemului judiciar.Deci din perspectiva MCV si a celor care fac evaluarea indeplinirii obiectivelor era obligatorie intalnirea cu CCR. Straniu ar fi fost daca era evitata."Din punctul de vedere al CCR insa, acest refuz este de neinteles si reprezinta, spune Cristian Diaconescu: "".Aceasta usa pe care CCR o tranteste inexplicabil in nasul Comisiei Europene poate reprezentaDaca face asta insa, CCR se plaseaza in afara legii, dupa cum explica Cristian Diaconescu. "Ele nu reprezinta o incalcare a suveranitatii, ci obligatii legale asumate prin tratate ratificate de toate Parlamentele UE, inclusiv al Romaniei. Asa cum pe drepturile omului aplicam prioritar legislatie europeana, asa datele pe MCV sunt obligatii."Deci cat timp legislatia Romaniei, cu tratatele incluse, este opozabila si CCR, in mod evident CCR avea ce sa discute si trebuia sa discute despre MCV.Intrebarea este ce s-a intamplat.Tot surse judiciare spun ca decizia CCR de a nu se mai intalni cu reprezentantii CE a starnit stupoarea acestora. Insa ea nu este neaparat suprinzatoare, daca ne uitam la ultima perioada, pentru ca CCR intrase deja pe curs de coliziune cu UE.Precedentul MCV, din noiembrie anul trecut, sugera pentru prima data ca europenii s-au prins de jocurile politice pe care le face CCR in favoarea puterii, dupa cum arata pentru Zare.com, fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu.Acelasi MCV din noiembrie cerea ca modificarile importante la legile justitiei sa fie precedate de consultarea Comisiei de la Venetia. CCR a respins insa sesizarea Comsiei, deci solicitarea MCV.Deci CCR nu face decat sa oficializeze o ruptura deja pusa in practica si cu urmari potential foarte periculoase pentru Romania.