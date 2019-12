Curtea de Apel Bucuresti isi suspenda de azi activitatea, in semn de protest fata de intentia de a taia pensiile speciale

Ziare.

Potrivit reprezentantilor CAB, au fost suspendate toate activitatile cu publicul, respectiv cele din registraturi si arhive.De asemenea, au fost suspendate procesele in salile de judecata, cu exceptia dosarelor penale urgente.Decizia de suspendare a activitatii a fost luata vineri, in cadrul unei Adunari generale a judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti."Anuntatele intentii ale Guvernului Romaniei de a diminua sporul pentru desfasurarea activitatii in conditii grele si vatamatoare, prin modificarea OUG nr. 114/2018, precum si de a elimina pensiile de serviciu ale magistratilor reprezinta o incalcare grava a independentei puterii judecatoresti, calificata ca atare si de catre Curtea Constitutionala a Romaniei in jurisprudenta sa constanta.Statutul constitutional al magistratilor, care cuprinde o multitudine de incompatibilitati si interdictii, precum si responsabilitatile si riscurile pe care le implica exercitarea acestei profesii impun acordarea unor drepturi banesti adecvate ca o compensatie a privatiunilor si ca o garantie a independentei puterii judecatoresti", a transmis CAB, printr-un comunicat de presa.Potrivit magistratilor, pozitii publice asumate "cu usurinta" in mediul politic, precum aceea "daca nu ne convine putem parasi sistemul", sunt de natura a leza demnitatea si onoarea profesiei de magistrat si de a rupe echilibrul care trebuie sa existe intre cele trei puteri."Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti solicita reprezentantilor celorlalte puteri ale statului, ca indiferent de climatul social si politic, sa dea dovada in discursul public si in activitatea desfasurata de echilibru si prudenta, nicio imprejurare neputand justifica incalcarea garantiei constitutionale a independentei justitiei.Drept urmare, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis in Adunarea generala ca, in masura in care, puterea judecatoreasca nu va fi recunoscuta ca fiind una dintre cele trei puteri ale statului, iar Guvernul isi va mentine intentia de a afecta drepturile salariale ale judecatorilor, dar si ale intregului personal din justitie, incepand cu data de 23 decembrie 2019, activitatea instantei va fi suspendata, pe timp nelimitat, cu exceptia cauzelor cu masuri preventive in materie penala", a anuntat CAB. Peste 6.000 de grefieri au iesit, saptamana trecuta, in fata instantelor si Parchetelor din tara pentru a protesta in legatura cu abrogarea pensiilor de serviciu."Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea intelege sa declanseze o prima actiune de protest care va conduce pana la blocarea totala a activitatii in instante si Parchete, daca acest proiect de lege va ajunge la vot final in plen si va conduce la abrogarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate (grefieri)", a informat Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial.