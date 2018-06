Curtea de Justitie a UE decide astazi in cazul celor doi barbati care vor sa fie tratati ca soti in Romania

Insurat cu un american

Cazul a ajuns pe masa judecatorilor europeni dupa ce opinia lor a fost solicitata de Curtea Constitutionala a Romaniei, pentru a stabili daca articolele din Codul Civil care interzic recunoasterea casatoriilor gay incheiate in afara Romaniei sunt constitutionale sau nu.Concret, Relu Adrian Coman, cetățean roman, și Robert Clabourn Hamilton, cetățean american, au locuit impreună timp de 4 ani in Statele Unite inainte de a se căsători la Bruxelles, in anul 2010. In 2012, cei doi au solicitat autoritatilor romane eliberarea documentelor necesare pentru ca Relu Adrian Coman să poată lucra și locui cu caracter permanent in Romania impreună cu soțul său.Autoritățile romane au refuzat insă să ii acorde lui Robert Clabourn Hamilton acest drept de ședere, printre altele pentru motivul că el nu putea fi calificat in Romania drept "sot" al unui cetățean al Uniunii, intrucat statul nu recunoaște căsătoriile intre persoane de același sex.In noiembrie 2016, CCR a decis sa transmita intrebari preliminare catre CJUE, pentru a clarifica daca notiunea de "soti" din dreptul european privind libera circulatie include si sotii de acelasi sex.Audierile la CJUE au avut loc in noiembrie 2017, Comisia Europeana intervenind in favoarea lui Adrian si Clai, cu argumentul ca o familie deja creata si consolidata in ani de zile nu poate disparea atunci cand trece o granita. Dupa ce CJUE va da hotararea, cazul va reveni la CCR, pentru o decizie finala in speta. Hotararea judecatorilor europeni este obligatorie atat pentru instanta din Romania, cat si pentru toti judecatorii din Uniunea Europeana.Dupa ce a analizat acest caz, Avocatul General Melchior Wathelet considera ca notiunea de "sot" in cadrul Directivei europene privind libera circulatie include si sotii de acelasi sex. Este vorba de Directiva 2004/38 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora.In concluziile prezentate in ianuarie 2018, Avocatul General Melchior Wathelet preciza mai intai că problema juridică aflată in centrul litigiului nu este cea a legalizării căsătoriei intre persoane de același sex, ci cea a liberei circulații a cetățenilor Uniunii.Or, deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria intre persoanele de același sex in ordinea lor juridică internă, ele trebuie să respecte obligațiile care le revin in temeiul libertății de circulație a cetățenilor Uniunii.Avocatul General a constatăt că directiva nu cuprinde nicio trimitere la dreptul statelor membre pentru a stabili calitatea de "soț", astfel incat această noțiune trebuie să primească in intreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă.El a subliniat că noțiunea "soț" in sensul directivei este legată de un raport intemeiat pe căsătorie fiind insă totodată neutră din punctul de vedere al sexului persoanelor in cauză și nedepinzand de locul in care a fost contractată această căsătorie.Melchior Wathelet consideră că, in lumina evoluției generale a societăților statelor membre ale Uniunii in cursul ultimului deceniu in materie de autorizare a căsătoriei intre persoane de același sex, jurisprudența Curții potrivit căreia "termenul << căsătorie >>, conform definiției admise in mod obișnuit de statele membre, desemnează o uniune intre două persoane de sex diferit" nu mai poate fi reținută."Astfel, in cazul in care ar trebui sa se considere ca notiunea de casatorie tine de identitatea nationala a anumitor state membre - ceea ce nu a fost sustinut in mod expres de niciunul dintre statele membre care au depus observatii scrise, ci doar de guvernul leton in sedinta din 21 noiembrie 2017, obligatia de a respecta aceasta identitate, care figureaza la articolul 4 alineatul (1) TUE, nu poate fi interpretata independent de obligatia cooperarii loiale inscrisa la alineatul (3) al aceleiasi dispozitii. In conformitate cu aceasta, statele membre sunt tinute sa asigure indeplinirea obligatiilor care decurg din tratate sau care rezulta din actele institutiilor Uniunii", arata Wathelet.Avocatul General mentioneaza că noțiunea "soț" este in mod necesar legată de viața de familie care este protejată in mod identic de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO).Wathelet a amintit că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut că cuplurile homosexuale, pe de o parte, pot avea o viață de familie și, pe de altă parte, trebuie să aibă posibilitatea de a obține o recunoaștere legală și protecția juridică a cuplului lor.In plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului mai considerase că, in domeniul reintregirii familiei, obiectivul care constă in protecția familiei tradiționale nu poate justifica o discriminare pe motive de orientare sexuală. Avocatul General era de părere, deci, că noțiunea "soț" in sensul directivei cuprinde și soții de același sex.In consecință, o astfel de persoană poate de asemenea să locuiască in mod permanent pe teritoriul statului membru in care soțul său s-a stabilit in calitate de cetățean al Uniunii după ce și-a exercitat libertatea de circulație.Această concluzie este de asemenea valabilă pentru statul de origine al acestui cetățean, atunci cand se intoarce in acest stat după o ședere permanentă intr-un alt stat membru in care a inceput sau a consolidat o viață de familie, cum a făcut domnul Coman impreună cu domnul Hamilton in speță.Avocatul General indeplineste, in cadrul proceselor la CJUE, rolul unui expert in drept european care ofera judecatorilor o opinie de specialitate, impartiala. aceste concluzii ale avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiție. Misiunea avocaților generali este de a propune Curții, in deplină independență, o soluție juridică in cauza care le este atribuită. Aceasta opinie ajuta judecatorii europeni sa isi formuleze decizia finala.Asociatia Accept a facut o cronologie a intregului caz.