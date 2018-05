Dancila l-a schimbat din functie pe agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a UE

Ziare.

"Decizie privind numirea domnului Costin-Radu Cantar in functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe", este decizia publicata in Monitorul Oficial.Acesta l-a inlocuit in functie pe Razvan Horatiu Radu.Razvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Agent Guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg.Razvan-Horatiu Radu a urmat cursurile Institutului National al Magistraturii (2001-2003), dupa care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a detinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, functia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relatii Internationale), indeplinind aceasta functie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.