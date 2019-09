De ce am ajuns aici. Istoria unei crime

pana in august 2019, au existat 20.000 de mii de beneficiari ai recursului compensatoriu, intre care 191 erau condamnati pentru trafic de minori, 566 pentru viol si 73 pentru omor calificat.

Din 2013 incoace, cand a pornit adevarata anticoruptie, nu a existat obiectiv transpartinic mai intens al clasei politice decat sa imunizeze coruptii. Actiunea a fost concertata, a avut ca varf de lance CCR si a folosit ca principala arma recursul la fantoma securitatii ceausiste, demonizarea si mistificarea.cel mai mult in cazul infractiunilor cu mare violenta.S-a vazut in cazul Caracal, unde localizarea a avut viteza care i-a ramas statului, se vede in cazul de la Dambovita, unde pana sa se faca toate verificarile si sa se lege toate firele, olandezul a parasit tara.Capacitatea de reactie, expertiza si tehnica SRI nu au fost inlocuite nici pana astazi, iar anumite proceduri, filajul spre exemplu, aproape nu mai exista. Directia de Operatiuni Speciale din cadrul MAI, care ar trebui sa faca ceea ce facea SRI, este depasita in teritoriu si de volumul de munca, si sub aspectul competentei, motiv pentru care in multe judete, procurorii spun ca nu pot pune nicio baza in rezultatele furnizate de Birourile de Operatiuni Speciale judetene. In ipoteza ca primesc acele rezultate., obtinute cu ajutorul SRI. Si nu numai din dosarul lui Toni Grebla, de exemplu, au fost scoase interceptari cu furca, ci si din alte multe dosare unde probatoriul a fost facut praf. Nu pentru ca el era compus doar din interceptari, ci pentru ca aceste interceptari erau in general verigile dintre celelalte probe.a ministrului Justitiei, ceea ce a provocat o imensa vulnerabilizare a acestui corp al magistratilor. Daca anihilezi procurorii si nu mai ajunge nimic in instanta, poti sa ai cei mai buni judecatori care sa nu aiba ce sa judece.Vulnerabilizarea a fost desavarsita de. E suficient ca suspectul/inculpatul sa faca o plangere la IJ sau SS impotriva anchetatorului, ca acesta sa trebuiasca sa se abtina. Daca nu, este sanctionat de IJ, desi nu exista nicio norma de procedura care sa impuna abtinerea.prin alungarea profesionistilor, prin distrugerea procedurilor si prin promovarea nulitatilor.Sub conducerea lui Felix Banila, propus de Tudorel Toader si acceptat fara obiectii de Klaus Iohannis, DIICOT si-a dat examenul incompetentei si necompetentei in cazul Caracal.Dupa revocarea Codrutei Kovesi si numirea interimar a lui Calin Nistor, DNA a ajuns o umbra care anunta triumfalist anchetarea cate unui vames cu bucurii la cativa euro. Procurorii au plecat pe capete din DNA, astfel incat sunt structuri ramase fara niciun procuror pe de-o parte prin numirile politice, pe de alta parte prin valul de pensionari anticipate care a decimat institutia si a impus promovarea rapida a unor agenti fara experienta si cu pregatire profesionala precara.Asa am ajuns la politisti care sar peste o poarta deschisa si imping o poarta glisanta. Dupa chipul si asemanarea sefilor directi.prin modificari substantiale la nivelul mijloacelor de proba, a termenelor de prescriptie si prin dezincriminari. Perspectiva intrarii lor in vigoare incurajeaza infractorii.intre care unii foarte periculosi. Potrivit datelor oficiale,. Ceea ce afecteaza direct mai putin dosarele de mare violenta pentru ca ele nu prea ajung la instanta suprema. Dar ingenuncherea celei mai inalte instante a tarii a transmis mesajul de vulnerabilitate pentru intregul sistem judiciar. Daca ICCJ poate fi astfel umilita si anulata, evident ca orice instanta poate pati la fel.10. Asaltul nu inceteaza. Desi Gh. Dinca a aratat efectul vanzarii de cartele pre-pay fara acte de identitate,Toate acestea au produs si, asupra anumitor dosare penale, dar si. Am ajuns ca in Romania un procuror care extrage un copil dintr-o retinere nelegala pentru a-l preda parintilor legali sa fie anchetat disciplinar si penal, dar un procuror care retine ilegal pasaportul unui copil, fara acte si fara explicatii, nu raspunde in niciun fel.Efectele se vad mai ales la DNA. Dar nu numai. Iar sistemul judiciar este extrem de demoralizat. Disparitia lui Dragnea a inlaturat doar asaltul salbatic imediat, dar nu a inlaturat eroziunea constanta, care are acelasi efect.Stiu ca statul este franjuri, ca nu mai exista capacitate de reactie, ca pot oricand sa-si execute anchetatorii, ca politica statului este de favorizare a penalului de orice fel si nu de aparare a cetateanului onest. Asa ca profita din plin.Am avertizat, sub o ploaie de injurii si calomnii, ca aici vom ajunge, ca vom atrage si infractionalitate externa, care va simti ca satul n-are caini. Iata-l pe olandez. Si nu ma indoiesc ca e doar cel mai cunoscut pentru ca a ajuns la omor. Romania a ajuns tara de turism sexual, dupa cum spune presa straina, o atractie a Bucurestiului este ca aici nu se respecta nicio regula.Impotriva lor a fost comisa o crima, iar acum vedem si sangele care curge.