De ce nu a fost arestat preventiv Ionel Arsene: Nu exista probe certe ca ar prezenta un pericol pentru ordinea publica

"La dosar nu exista probe certe ca lasarea in libertate a acestuia ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publica", este concluzia Tribunalului Bacau. Instanta a decis, vineri, plasarea politicanului sub control judiciar, dar decizia a fost contestata de DNA la Curtea de Apel Bacau.Ionel Arsene este cercetat pentru trafic de influenta. Acesta este acuzat ca in 2013 , in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala"."Simpla acuzare a comiterii de infractiuni, fie ele grave, nu justifica arestarea preventiva a inculpatului in contextul in care la dosar nu exista probe certe ca acesta incearca in mod direct sau indirect sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unei parti, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea ori sustragerea mijloacelor materiale de proba si ca pregateste savarsirea unor noi infractiuni", a mai motivat Tribunalul Bacau.Tot astfel, existenta indiciilor temeinice ca Arsene ar fi savarsit o fapta penala nu justifica arestarea preventiva "prin raportare la trecerea unei perioade de timp destul de mare de la data comiterii presupusei fapte (2013) " si avand in vedere atitudinea acestuia, "faptul ca pana in prezent nu a mai cunoscut rigorile legii penale, s-a prezentat de buna voie la organele judiciare si la dosar nu exista probe certe ca lasarea in libertate a acestuia ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publica."Fata de aceste aspecte, avand in vedere si probatoriul administrat pana la acest moment, Tribunalul Bacau a constatat ca "desi exista probe si indicii temeinice din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, se apreciaza ca o masura preventiva mai usoara, cea a controlului judiciar, este suficienta pentru realizarea scopului prevazut la art.202 alin.1 din codul de procedura penala, pentru asigurarea bunei desfasurari a procesului penal, al impiedicarii sustragerii inculpatului de la judecata ori al prevenirii savarsirii unor alte infractiuni".Magistratii au explicat ca din punct de vedere al circumstantelor personale, se constata ca Ionel Arsene provine dintr-o familie organizata, are domiciliul stabil, "toate aceste aspecte reprezentand suficiente garantii, alaturi de cele impuse de judecator, ca prin luarea masurii preventive a controlului judiciar, nu se pericliteaza buna desfasurare a procesului penal".