De ce se teme procurorul general Licu? Complice de frica sau complice cu rea credinta?

Ceea ce se intampla acum este dincolo de Sorina Sacarin. Este despre faptul ca oricare cetatean roman poate ramane fara un drept fara sa stie de ce, cat timp si fara sa poata ataca masura. Este despre faptul ca o structura de parchet nu raspunde decat in fata siesi, deci la orice abuz s-ar deda, doar ea il poate ancheta. Este despre un procuror general interimar care se face ca nu vede abuzul.

Iar seful ierahic de cel mai inalt nivel al celor care comit acest abuz se ocupa sa-l acopere si nu face nimic pentru a-i pune capat. In aceste conditii, este legitima intrebarea daca acest sef este complice cu rea vointa la abuz sau doar speriat de moarte de propriii subordonati, in fata carora bate din calcaie.Cetateanul roman restrictionat este un copil de 8 ani, Sorina Sacarin, al carei pasaport este sechestrat de sectia speciala pentru magistrati (SS)Am detaliat juridic acest caz deja si la cateva ore dupa aparitita analizei, luni, dl procuror general Licu s-a dus la SS, de unde a iesit cu niste declaratii stranii : ca ar fi fost niste suspiciuni de ilegalitati la eliberarea pasaportului, dar ca ele s-au clarificat in buna masura, ca nu exista niciun invinuit in caz si ca in curand vom vedea rezultatul.Daca intr-adevar a existat o suspiciune privind eliberarea pasaportului Sorinei, verificarea ei nu era de competenta SS, pentru ca eventuala ilegalitate nu a fost comisa de un magistrat, ci de un functionar al Directiei Pasapoarte, care putea comite un fals, un abuz sau o luare de mita, sau de parintii copilei.Oricare asemenea fapte sunt de competenta parchetelor de tribunal sau a DNA, in functie de fapta exacta si de locul comiterii ei. Doar ca parintii nici macar nu au fost intrebati nimic despre pasaport, nici ca martori macar, cu atat mai putin ca invinuiti.Nu avea sub nicio forma SS ce sa caute sa ancheteze nu stiu ce suspiciune privind emiterea pasaportului unui copil, cat timp aceasta chestiune nu are in mod evident nimic de-a face cu abuzul in serviciu de care e acuzata procuroarea care a ridicat copilul de la asistenta maternala.De aceea, dl Licu a si balbait in declaratia domniei sale de la SS ceva legat de o disjungere, pentru ca intelege pe deplin necompetenta, deci nulitatea presupusului dosar al pasaportului.Dincolo de asta,- care nu este inculpat, nici nu ar putea fi avand in vedere ca are 8 ani, ai carui parinti nu sunt inculpati - nu a fost comunicata oficial in niciun fel.Dupa cum vedeti, nu ii cer dlui Licu detalii din dosar, ci explicarea unor proceduri.Pe de-o parte, dl Licu refuza sa acorde ceea ce numeste. Adica dl Licu refuza sa dea niste explicatii punctuale legate de un caz concret unde are loc un abuz procedural urias, avand desigur de ales intre a admite dimensiunea abuzului sau a se face de ras.Si atunci a ales eschiva: "nu vreau sa va raspund".Totodata dl Licu transmite caDar daca dl Licu considera ca nu are nicio treaba cu ce fac procurorii SS, de ce s-a mai dus acolo? Sa inteleg ca asta i-a raspuns procuroarea Iorga Moraru? L-a si dat pe usa afara? Inteleg ca nu, din moment ce a iesit de acolo cu detalii din ancheta.Deci dl Licu a vorbit despre caz cu procurorul. De ce, daca nu are nicio treaba cu ce face procurorul? A comis un abuz impotriva independentei SS?Si o fi intrebat-o pe dna Iorga Moraru cum e posibil ca restrangerea unui drept sa nu fie legal comunicata? Daca nu a intrebat, nu i se pare important? Daca a primit un raspuns consistent, de ce nu explica deschis, ca sa inteleaga lumea ca SS nu restrictioneaza drepturi complet in afara CPP? Sau nu l-a primit pentru ca el nu exista?Intr-o atare situatie, dl Licu putea constata doua lucruri:Dl Licu n-a facut nici una, nici alta, ci a incercat o justificare palida si fara nicio legatura cu fondul abuzului. Si ma intreb de ce o face.Un procuror general cand vrea clarificariEste o chestiune de autoritate ierarhica pe care o stie orice manager de la cel mai mic, pana la cel mai inalt nivel., ci este in mod normal intampinat, ca un gest de respect, de seful respectivei structuri. Pe dl Licu nu l-a asteptat decat presa.Din start, dl Licu a transmis involuntar ca nu are autoritate asupra SS, ba se asaza intr-o pozitie de inferioritate.Iar declaratiile de la iesire au confirmat acest lucru. Inclusiv ceea ce se dorea marea demostratie de forta (salutata in compuneri inflacarate de presa prietenoasa), cum ca s-a terminat cu retragerea apelurilor de catre SS . Poate, pentru ca nu prea mai sunt apeluri de retras. Dupa ce au scapat toti cei care trebuiau scapati, o mai fi ramas ceva plevusca, de genul care nu mai intereseaza pe nimeni.Sesizarile facute de justitiabili impotriva oricarui magistrat sunt toate la SS, inclusiv cele clasate. Si SS am vazut ca scoate cate un dosar, aparent dupa cum magistratul e obedient sau nu. Intamplator, desigur, din tot mormanul de clasari a fost extrasa clasarea dosarului judecatorului Bogdan Mateescu, in opozitie cu Lia Savonea.Intamplator, desigur, am aflat de la Luju.ro informatia pe care numai SS o putea furniza despre numarul de dosare pe care l-ar avea diferiti membri CSM. Evident, dosare, in care ei nu au nicio calitate, dar acesta e deja detaliu tehnic.si teza sa de doctorat, coordonata de Gabriel Oprea la Academia SRI, este de 3 ani in analiza CNATCDU. Dl Licu a cerut CNATCDU, incluiv in instanta, sa sisteze cercetarea pentru ca ea, cercetarea, il prejudiciaza, dupa cum scrie Emilia Sercan.ORDA a constatat insa ca un sfert din teza lui Bogdan Licu e plagiata.In toata aceasta amanare a verdictului, domnia sa a cerut Ministerului Educatiei sa-i retraga titlul de doctor si pentru ca ministerul a refuzat l-a dat in judecata in contecios administrativ la CAB. Obiectul dosarului: obligare emitere act. Da, dl Licu vrea sa oblige Ministerul Educatiei sa-i retraga titlul. Eventual cu executor judecatoresc. In paranteza fie zis, il reprezinta chiar decanul Baroului Bucuresti, dl Ion Dragne. Scump!Nu vad niciun motiv rational sa incerci cu disperare sa scapi de titlul de doctor, daca teza e curata. Disperarea aceasta de a scapa de titlu echivaleaza, in opinia mea, cu o recunoastre a plagiatului, care e fapta penala. Si daca cel acuzat este magistrat, fapta e de competenta SS.. Sa nu cumva sa o supere tocmai cand, nu ma indoiesc, pandeste reluarea procedurii pentru desemnarea procurorului general.Si il asigur pe dl Licu ca lucrurile acestea se vad pana hat departe, in lumea civilizata a MCV si a parteneriatelor Romaniei, a GRECO si a Comisiei de la Venetia pentru care SS e deja o anomalie, si care nu il vor privi ca pe un procuror general credibil.