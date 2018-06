Decanul Academiei Internationale Anticoruptie despre ultimele decizii politice din Romania si cum vor afecta Justitia Interviu

Considerati ca independenta unui procuror a carui activitate se afla explicit sub autoritatea ministrului Justitiei, om politic, parte dintr-un guvern politic, este garantata? Iar faptul ca un procuror-sef poate fi numit sau revocat exclusiv prin vointa ministrului Justitiei, fara ca presedintele Romaniei sau Consiliul Superior al Magistraturii sa aiba vreun cuvant de spus, poate reprezenta un pericol pentru independenta sistemului judiciar?

Cum comentati faptul ca sute de magistrati, atat procurori, cat si judecatori au semnat o declaratie comuna in care cer respectarea independentei justitiei, a standardelor europene si a tratatelor la care Romania e parte privind activitatea justitiei? Il percepeti ca pe un strigat dupa ajutor?

Cum apreciati activitatea DNA in lupta anticoruptie?

Ministrul Justitiei considera ca recomandarile GRECO, care se refera inclusiv la reducerea rolului ministrului Justitiei si cresterea rolului CSM in numirea procurorilor-sefi, dar si la eliminarea unor modificari la legile justitiei, considerate nocive pentru independenta justitiei, sunt facultative, iar expertii GRECO ar fi destul de slab pregatiti. Cum comentati aceste pozitii ale ministrului Toader?

Achitarile reprezinta in mod obligatoriu dovada unei represiuni nedrepte impotriva inculpatului?

Intr-un scurt interviu pentru Ziare.com, Martin Kreutner a apreciat ca ar trebui ca "toti detinatorii puterii politice sa faca pasii necesari pentru a indeplini standardele europene si internationale si sa permita crucisatoarelor anticoruptiei sa revina in ape stabile, calme si chiar mai eficiente".Decanul IACA a atras atentia ca este periculoasa folosirea argumentului achitarilor ca dovada a represiunii nedrepte, pentru ca 100% condamnari ar insemna doar doua variante: "ori ca procurorii nu-si fac treaba bine pentru ca se duc numai dupa prada usoara, fie ca judecatorii s-au transformat intr-un apendice al altor puteri".Nu voi comenta proceduri si opinii individuale nationale. Important este, totusi, faptul ca toate tarile, in special cele din UE, dar nu numai, au acceptat sa implementeze, sa mentina si sa garanteze independenta sistemelor lor judiciare. Printre multe alte norme internationale, Tratatul Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, Tratatele Consiliului Europei privind coruptia, si Ghidul GRECO privind cele 20 de principii de lupta impotriva coruptieiMai mult, separatia puterilor in stat este unul dintre cele mai importante castiguri nu numai pentru teoria statului modern, ci mai ales in practica. Eu inteleg ca Romania a implementat aceste principii importante si, prin reglementarile constitutionale de pana acum, si-a demonstrat intentia de a le respecta, stabilind astfel un sistem de responsabilitati pe mai multe niveluri pentru numirea si revocarea actorilor cheie in domeniul judiciar. In acest context,As vrea sa ma refer la acest aspect dintr-o perspectiva mai larga. Comunitatea internationala a observat de luni de zile multe demonstratii ale societatii civile, proteste, apeluri publice pentru continuarea luptei impotriva coruptiei si pentru garantarea independentei procurorilor si judecatorilor. Recenta declaratie comuna semnata de sute de magistrati este inca o marturie in acest context.Prin urmare,Tara dvs a facut o serie de progrese remarcabile in ultimii 15 ani, in special in domeniul anticoruptiei., ajutand tara sa deschida portile UE si sa treaca prin ele.DNA se bucura de o recunoastere si de o reputatie deosebite nu doar in regiune, ci si pe plan international, dupa cum este explicit precizat in Raportul Anticoruptie al UE si in rapoartele altor institutii importante direct interesate de acest proces.Evaluarile si constatarile GRECO nu au intr-adevar o natura supranationala, dar Tratatul Consiliului Europei privind Coruptia, cele 20 de principii calauzitore ale GRECO pentru combaterea coruptiei sunt obligatorii din punct de vedere legal. In acest context,Din nou, nu voi comenta chestiuni punctuale. Ceea ce se poate totusi spune este ca mecanismul GRECO a fost introdus cu succes in urma cu 20 de ani, este la a cincea evaluare a tarilor membre si este recunoscut international drept cel mai eficient si echilibrat instrument, astfel incat insasi UE face demersuri pentru a deveni un membru GRECO. GRECO apartine statelor membre, expertii GRECO sunt alesi din toate tarile GRECO, inclusiv Romania.Acesta este un argument periculos. Este de esenta unui sistem judiciar rational si corect ca judecatori independenti sa decida in privinta vinovatiei sau nevinovatiei si, daca e necesar, asupra corectei aplicari a procedurilor judiciare.. Sunt convins ca nicio tara europeana nu-si doreste asa ceva.