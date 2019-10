Un chirurg din Oradea, decanul Facultatii de Medicina, a fost condamnat dupa moartea unei paciente

Ziare.

Medicul chirurg Adrian Maghiar a fost trimis in judecata in 2018, fiind acuzat de ucidere din culpa dupa ce una dintre pacientele sale a murit la cateva zile de la o interventie chirugicala.Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Potrivit solutiei pe scurt, instanta "stabileste in sarcina inculpatului Maghiar Marius Adrian, pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal.In baza art. 83 alin.1 si art. 84 alin.1 Cod penal, amana aplicarea pedepsei de 2 ani inchisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari".Tot potrivit solutiei, pe durata termenului de supraveghere, chirurgul trebuie sa respecte mai multe masuri, cum ar fi: sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bihor, la datele fixate de acesta; sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea etc.Adrian Maghiar a mai fost obligat sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 30 de zile in cadrul Primariei Oradea sau in cadrul Manastirii Sfintei Cruci.Familia pacientei decedate a renuntat la pretentiile civile formulate in cauza, medicul fiind obligat sa achite doar catre stat suma de 3.700 de lei drept cheltuieli judiciare.Potrivit Codului Penal, spre deosebire de suspendarea pedepsei cu inchisoarea, amanarea inseamna ca persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita. In cazul in care, pe durata termenul de supraveghere, persoana condamnata nu savarseste o alta infractiune, pedeapsa primita cu amanare se sterge si nu este mentionata in cazier.Chirurgul Adrian Maghiar a fost acuzat ca ar fi avut o conduita necorespunzatoare in cazul unei paciente din Marghita pe care a operat-o intr-o clinica privata. La doar o saptamana de la interventia chirurgicala, pacienta a ajuns in coma la Spitalul Judetean, unde a murit.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, femeia a fost internata la Spitalul Pelican in toamna lui 2013, fiind operata de hernie, ingreunata de o ruptura a peretelui abdominal.Anchetatorii au aratat in rechizitoriu ca medicul nu a respectat standardele obligatorii pentru prevenirea unor complicatii generate de interventie si nu i-a prescris pacientei antibiotice ori tratament anticoagulant, obligatorii pentru prevenirea infectiilor ori aparitia unor cheaguri de sange."S-a retinut in sarcina inculpatului ca, prin nerespectarea standardelor medicale cu privire la profilaxia antibiotica si profilaxia antitrombotica, cu ocazia interventiei chirurgicale efectuate asupra pacientei la data de 29 octombrie 2013, a omis efectuarea antibioprofilaxiei preoperator si postoperator", se arata in rechizitoriul procurorilor.Potrivit sursei citate, chiar daca dupa operatie pacientei i-a fost administrat tratament anticoagulant pentru 6 zile, perioada a fost prea scurta pentru a reduce riscul trombembolismului venos. La scurt timp dupa operatie, starea femeii s-a inrautatit si a ajuns la Spitalul Pelican cu complicatii."In perioada 7-11 noiembrie 2013, cu ocazia celei de-a doua internari a pacientei, desi a constatat formarea unui serom (acumulare de lichid - n.red.) la nivelul operatiei, inculpatul a omis recoltarea lichidului pentru cultura si antibiograma.Astfel nu a instituit antibioterapie pentru a preveni suprainfectia seromului si a complicatiilor de plaga operatorie, manifestand prin actiunile si inactiunile descrise o conduita medicala deficitara in ceea ce priveste preventia complicatiilor postoperatorii, care a contribuit la evolutia nefavorabila a starii de sanatate a victimei", au mai aratat procurorii.Pacienta a intrat in soc septic si a ajuns in coma la Spitalul Clinic Judetean, unde a si murit, pe 15 noiembrie 2013, ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute consecutiva unei trombolii pulmonare.Adrian Maghiar a fost inculpat si trimis in judecata pentru ucidere din culpa, "ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii".