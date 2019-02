Decat corupt la inchisoare, mai bine numeri banii la soare

Ziare.

- Cum va explicati ca o parte a presei romanesti o critica atat de tare?- Nu sunt jurnalisti.- Cum nu sunt jurnalisti? Sunt de la mai multe publicatii, spun toti acelasi lucru.- Nu au nici o treaba cu meseria de ziarist, asa cum o intelegeti dvs. Sunt batausi mediatici, care lucreaza pentru infractorii anchetati de DNA. Sunt platiti, foarte bine chiar, ca sa apere interesele unor infractori ca Voiculescu, Ghita sau Adamescu.- Apar totusi la televizor, scriu in ziare.- Da, sunt televiziunile si ziarele acestor infractori . Cumparate din banii castigati din afaceri cu statul. Afaceri cinstite, din care "investitorii" au castigat mult, iar statul a pierdut, la fel de mult., cum este posibil asa ceva?Cum sa fi reusit sa traduc in franceza verbul " ciuvire "? Si sa explic ca un astfel de personaj, fara nicio competenta, nu numai ca este formator de opinie, dar a si nascut pui vii prin toata presa?Astazi coalitia infractorilor este mai puternica ca niciodata. Unul din gasca lor merita o atentie deosebita. Dan Andronic, care a transformat EVZ intr-o anexa a Antenei3. Un admirator al securitatii ceausiste si partener de afaceri necurate cu Elena Udrea. El insusi cercetat de catre DNA. Propus de Traian Basescu pe listele PMP pentru un mandat de senator. Traian Basescu, cel care lua masa cu Sebi Ghita si ii prezenta "abuzurile justitiei". Ghita care astazi coordoneaza, la vedere din Serbia, campania impotriva justitiei. Unul dintre pioni este chiar Andronic. Ghita, care este bun prieten cu Ponta, bun prieten cu Elena, pe care Traian o visa presedinte. Andronic este bun prieten cu Micky Spaga, simbolul coruptiei PSDiste.Aceasta caracatita a fost un pic deranjata de catre DNA. Nu mult, toti cei vizati sunt bine, isi duc vietile intr-un huzur de neimaginat de catre un roman cinstit. Unii, foarte putini, au fost pe la inchisoare, dar nici acolo nu au dus-o prea rau. Complicii lor din politica si presa i-au ajutat sa iasa mai repede. Mustrari de constiinta nu a avut niciunul.Acum s-au coalizat in jurul lui Ghita ca blocheze accesul Laurei Kovesi la postul de procuror european. Ura pe care o au fata de ea arata ca ceva din activitatea ei a fost buna. Exact cartea de vizita care se cauta pentru acest post.Tudorel, ministrul care din avocatul de provincie al infractorilor a devenit ocrotitorul lor la nivel national, nu este stimat de nimeni in Europa. Nici unul dintre liderii PSD sau ALDE nu este bine vazut de familia sa europeana. Telenovela cu Ghita "refugiat politic" in Serbia, de unde coordoneaza atacul impotriva fostului procuror sef care l-a trimis in judecata, este de desene animate. Ne facem de rasDNA-ul putea face mai multe si mai bine. Erorile sale, de tip Portocala, au facut un mare bine infractorilor. Probabil ca o parte dintre greseli i se pot imputa si doamnei Kovesi. Dar nu despre asta este vorba aici. Campania deliranta de demitere, de la textul penibil de acuzare citit de ministrul transpirat in fata presei pana la decizia de a obliga presedintele sa semneze, care a decredibilizat CCR, i-a fardat toate pacatele reale sau imaginare. Intre timp am vazut pe cine a propus coalitia infractorilor in locul sau. Si cum functioneaza sectia de investigare a magistratilor care nu vor sa apere coruptii.Se anunta vremuri foarte tulburi. Ciuvirea pare sa fi devenit standard de presa si politica de stat. Iar Ghita, atunci cand se va intoarce triumfal, ar putea fi numit ministru al afacerilor europene. Iar in aceasta calitate sa anunte iesirea Romaniei din UE, unde procuror general este o persoana care a luat spaga ca sa aduca un infractor la inchisoare, nu ca sa isi cumpere niste proprietati pe la mare, pe la soare. O rusine intolerabila.Pentru final, un proverb malgas: