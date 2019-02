Decizie in premiera a Justitiei: Primarul si prefectul sa plateasca zilnic penalitati pentru ca localnicii nu au apa curenta

Prefectul trebuie sa livreze apa

Cum a reusit?

Ignoranta autoritatilor

Nepasarea autoritatilor

Apa, "proprietatea comuna a omenirii"

Simona Niculescu a castigat pe 18 februarie un proces fara precedent in Romania.Judecatorii de la Tribunalul Arges l-au obligat pe edilul comunei Baiculesti (Arges), Niculaie Dragnea, sa intocmeasca in urmatoarele 7 zile un proiect de hotarare prin care sa extinda reteaua de furnizare a apei potabile pentru una din strazile din satul Valea Brazilor. Acest proiect trebuie sa-l inainteze spre aprobare Consiliului Local Baiculesti.Daca nu face acest lucru, judecatorii au decis ca primarul sa fie penalizat cu 100 lei pentru fiecare zi de intarziere, in favoarea Simonei Niculescu.In plus, prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, trebuie sa convoace in 48 de ore de la pronuntarea instantei intrunirea Comitetului pentru situatii de urgenta al judetului Arges pentru evaluarea existentei riscului de, la care este potential expusa Simona Niculescu, sub sanctiunea unei penalitati in favoarea reclamantei de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.Decizia Tribunalului Arges poate fi accesata pe portalul instantelor. "Tribunalul Arges a transat problema romanilor care nu sunt racordati la apa si canalizare. Sarcina racordarii la serviciile de apa este a autoritatii publice locale.Mai mult, pana sa se efectueze racordarea, obliga prefectul si Comitetul Judetean pentru situatii de urgenta sa livreze apa potabila," explica decizia Simona Niculescu, intr-o postare pe Facebook.Intr-o declaratie pentru, aceasta spune ca asteapta acum ca administratia sa execute de bunavoie decizia judecatoreasca.Nu este pentru prima data cand Simona Niculescu castiga un proces cu miza importanta. S-a mai intamplat si in 2013, atunci cand a dat in judecata Primaria Baiculesti ca sa-i asfalteze drumul si a castigat.Pentru a ajunge la aceasta decizie, Simona Niculescu a chemat in instanta mai multe institutii ale statului roman.In primul rand, ea a demonstrat starea de necesitate in care se afla de un timp indelungat mai multe familii din care unele cu copii minori, Biserica si cimitirul satului Valea Brazilor. Erau privati de orice sursa de apa potabila.Potrivit unui raport IGSU, pe proprietatea Simonei Niculescu este o fantana de 20 de metri adancime construita in anul 2014 -, o fantana de mare adancime (150 de metri) construita in anul 2013 -si un put de captare ape de suprafata (3 m) -In al doilea rand, primaria din satul Baiculesti nu si-a respectat obligatile de buna gospodarire a localitatii, in cazul modernizarii retelei de apa potabila, obligatii stabilite de Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale.Asta dupa ce IGSU a stabilit printr-o nota de constatare ca "Primaria comunei Baiculesti prin Consiliul Local Baiculesti va identifica solutia tehnica in vederea redimensionarii si extinderii retelei de alimentare cu apa din comuna,, astfel incat toate gospodariile din zona sa fie racordate la retea".Nota era cu termen 14 decembrie 2018.Totusi, Consiliul Local a aprobat la inceputul anului o hotarare, "Privind aprobarea listei de prioritati cu lucrarile ce se vor executain comuna Baiculesti in anul 2019", dar care nu contine nicio referire la obligatiile stabilite prin "Nota de constatare" a IGSU.Mai mult, Simona Niculescu a aratat instantei ca drumul care leaga satul de comuna este impracticabil cand sunt perioade cu intemperii. Asa ca transportul unor bidoane pline cu apa era aproape imposibil.Nu in ultimul rand, la dosar a fost depusa o ampla corespondenta cu Institutia Prefectului judetului Arges, cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Arges sau cu Inspectoratul General al Situatiilor de Urgenta."Arat instantei faptul ca refuzul demonstrat al autoritatilor publice (locale, centrale) de a ne asigura accesul la apa potabila goleste de orice continut drepturile garantate prin tratatele internationale ratificate de catre Romania", explica Simona Niculescu, in cererea adresata Tribunalului Arges.Potrivit acesteia, in 2009, Parlamentul European a declarat apa - "proprietatea comuna a omenirii" si a cerut statelor membre sa realizeze "toti pasii necesari pentru ca in anul 2015 toate popoarele sarace sa aiba acces la apa potabila si, in ciuda crizei economice, sa nu renunte la proiectele oficiale si sa contribuie la atingerea telului"."In iulie 2010, dreptul la apa si sanitatie a fost recunoscut de catre Adunarea Generala a ONU si in octombrie 2010 Consiliul Drepturilor Omului l-a confirmat. Aceasta rezolutie nu numai ca prevede temeiul juridic pentru dreptul la apa si sanitatie, dar si recunoaste ca acest drept este indisolubil legat de dreptul la cel mai inalt standard de sanatate fizica si mentala, precum si dreptul la viata si demnitate umana", mai arata Simona Niculescu.