Decizie inedita data de judecatorul Danilet: O tanara a fost obligata sa se prezinte la examenul de Bacalaureat

Ziare.

com

Totul s-a intamplat in vara anului 2017. Atunci, Cristi Danilet a condamnat o absolventa de la Liceul Tehnic "Alexandru Borza" la 1 an, 3 luni si 18 zile de inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la sistem informatic si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos. Mai exact, dupa cum povesteste judecatorul, tanara a fost condamnata pentru ca furase cardul profesoarei si a sustras banii de pe card stiind codul PIN. "Trei infractiuni a comis, iar pedeapsa a fost de un an, 3 luni si 18 zile inchisoare cu suspendare, cu obligatia de a munci 60 de zile in folosul comunitatii. I-am impus si sa se prezinte la sesiunea urmatoare de Bacalaureat.Acum, CluJust scrie ca fata nu a luat examenul de bacalaureat. Noroc (pentru ea) ca nu i-am impus sa si ia examenul..", spune judecatorul Danilet."Conform art. 93 alin (2) lit. a) C.pen impune condamnatei sa se prezinte la sesiunea de bacalaureat din anul 2018.", se arata in sentinta, potrivit clujust.ro. Articolul 93 alin (2) litera a) din Codul penal prevede ca "instanta impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii: a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala".Cristi Danilet i-a lasat tinerei si o indicatie in motivarea sentintei - sa invete:"".Potrivit sursei citate , tanara s-a prezentat la examenele de Bacalaureat dara luat note mici: 3,7 la limba si literatura romana, 1,15 la matematica si 1,9 la chimie organica.(I.S.)