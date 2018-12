Decizie soc a CAB: 224 de hectare detinute de Puiu Popoviciu se intorc la stat. Ambasada SUA si multe centre comerciale sunt pe teren

Ziare.

Pe acest teren este construita Ambasada SUA si mai multe centre comerciale, cum ar fi Ikea, dar si blocuri de locuit.Terenul este situat in sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, sector 1, Bucuresti, nr. cadastral 4506, si este identificat de magistrati cu urmatoarele vecinatati: la Est - comuna Pipera, la Sud - Aeroportul Baneasa si Aeroclubul Roman, la Vest - D.N.1, la Nord - Bd. Privighetorilor si a constructiilor existente - cladire, plus anexe - sediul Biroului Notarului Public "Basescu Ioana"."Obliga pe inculpatii Popoviciu Gabriel-Aurel, Alecu Ioan-Niculae, Bejenaru Andrei-Mihai, Diaconescu Stefan, in solidar cu partile responsabile civilmente - S.C. Baneasa Investments S.A., S.C. Baneasa Bussines & Tehnology Park S.A. si S.C. Baneasa Rezidential S.R.L. - la restituirea imobilului teren in suprafata de 224,6 hectare, precum si a contravalorii constructiilor demolate si existente initial pe terenul in cauza, in suma de 1.418.646,6 lei si dobanzile legale aferente acestei sume de la data ramanerii definitive a prezentei si pana la achitarea integrala a debitului. 4. Constata nulitatea absoluta a tuturor actelor incheiate cu privire la imobilul compus din teren si constructii, situat in sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, sector 1, Bucuresti, numar cadastral 4506", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.Prin aceeasi decizie instanta a mentinut sechestrul asigurator instituit in acest dosar."Mentine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanta nr.23 din data de 8 decembrie 2012 emisa in dosarul nr.206/P/2006 al Directiei Nationale Anticoruptie si extinderea acestei masuri asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, apartinand urmatoarelor persoane fizice Popoviciu Gabriel-Aurel, Bejenaru Andrei-Mihai, Alecu Ioan-Niculae, Diaconescu Stefan si persoane juridice: S.C. Baneasa Investments S.A., S.C. Baneasa Bussines & Tehnology Park S.A. si S.C. Baneasa Rezidential S.R.L., pana la restituirea integrala a terenului in suprafata de 224,6 hectare si a constructiilor - sediul Biroului Notarului Public Basescu Ioana, precum si a sumei de 1.418.646,6 lei si dobanda legala aferenta acesteia, de la data ramanerii definitive a prezentei si pana la achitarea integrala a acesteia", se arata in decizia instantei.Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in luna august 2017, la sapte ani de inchisoare, pentru tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice Bucuresti (USAMV).Decizia a fost luata de judecatorii instantei supreme, iar prin condamnarea aplicata, magistratii au redus pedeapsa primita de omul de afaceri, in prima instanta, la Curtea de Apel Bucuresti, cand a primit noua ani de inchisoare. In acelasi dosar a fost condamnat si fostul rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Ioan Niculae Alecu primind sase ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.