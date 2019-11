Declaratie de avere pentru toti cetatenii? Initiatorul ideii vine cu precizari, dupa ce a fost acuzat ca pune la cale "Catusiada la tot poporul"

Ziare.

"Ar fi de bun augur sa avem un altfel de mod de control. Sa verificam cum anumiti cetateni au averi impresionante in conditiile in care nu au avut venituri impozabile. Sunt n exemple. Avem artisti ilustri care merg cu masini scumpe si traiesc in vile de lux si nu platesc impozite. (..)Trebuie o evidenta a bunurilor pe care fiecare cetatean le detine", a sustinut Cristian Bacanu, miercuri, la o conferinta organizata de Curs de Guvernare Tot el a sustinut si crearea parchetelor financiare: "Multe cauze ajung la procurori care nu cunosc domeniul asta. Avem nevoie si de instante specializate, nu doar de procurori".Declaratiile sale au agitat spiritele, mai ales in zona PSD."Hai! Asezati-va linistiti la coada, pe doua randuri, dar absolut toti, nu doar politicienii si functionarii publici, sa va depuneti declaratia de avere, ca a venit PNL la guvernare si, asa cum stiti, PNL ii considera pe toti hoti si e cu lupta anticoruptie!Ce credeati? Ca doar cu PSD-istii au treaba? Ca daca ati sarit prin piata sau ati votat disciplinat scapati?In plus, PNL ne propune si o noua casta de procurori de parchete financiare pentru tot cetateanul, ca DNA e pentru smecheri, dar trebuie sa aveti si voi, ceilalti, pe unii care sa va cerceteze! Catusiada la tot poporul...", a scris pe Facebook Lia Olguta Vasilescu Pentru a lamuri exact ce a vrut sa spuna, avocatul Bacanu a venit cu niste precizari, joi seara, la Digi24 "In primul rand, as vrea sa lamuresc contextul in care am facut aceasta declaratie, o declaratie neinspirata, as spune, la momentul asta.Eram la ASE, la o conferinta in care discutam despre posibile solutii pentru a eficientiza lupta impotriva coruptiei. Am tinut un speech de circa 14 minute si am enumerat mai multe masuri care pot fi avute in vedere, la un moment sau altul.Trebuie sa precizez caIn cadrul speech-ului meu, am facut vorbire despre anumiti cetateni care au averi fabuloase si care n-au platit impozite si taxe. La acei cetateni ma refeream si era vorba despre o anumita categorie de persoane care prezinta un risc fiscal", a declarat Cristian Bacanu.