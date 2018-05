Peste 500 de procurori au semnat o declaratie de independenta, dupa decizia CCR

Ziare.

" (...)privind politica penala a statului precum si atributiile concrete in anumite domeniiin modul de instrumentare si solutionare a cauzelor penale.ori in vreo cauza penala sau civila pe care o avem spre solutionare sau la care participam in calitate de reprezentanti ai Ministerului Public., conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, Ministrul Justitiei neavand si neputand sa aiba niciun fel de rol sau implicare in cariera individuala a procurorului, acest principiu neputand sa fie modificat prin inserarea unei alte sintagme in decizia Curtii Constitutionale, institutie ce nu are competenta de legiferare pozitiva.Atragem atentia ca evaluarea profesionala a procurorilor si modalitatea de accedere in functie trebuie sa aiba la baza sistemul meritoriu, conditii si reguli clare si transparente si lipsa arbitrariului.Solicitam tuturor institutiilor abilitate si tuturor factorilor de decizie sa respecte principiile de functionare ale Uniunii Europene, sa faciliteze indeplinirea obligatiilor internationale asumate de Romania si sa tina cont caeste un punct important in materia cooperarii internationale si a capacitatii Romaniei de a fi un partener de dialog in relatie cu celelalte state membre, atat in ceea ce priveste cooperarea in materie penala cat si cooperarea in materie civila.In sustinerea prezentei declaratii de principiu aducem aminte ca, context in care au fost adoptate modificari in pachetul de legi privind sistemul judiciar, in mod specific garantarea independentei si stabilitatii procurorului, prin modificarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea 303/2004 ('').Obligatia Romaniei in ceea ce priveste statul de drept si garantarea independentei sistemului judiciar s-a mentinut si ulterior momentului aderarii, fiind unul dintre criteriile avute in vedere in evaluarile MCV astfel incat nu putem considera ca o abordare involutiva a statutului magistratului procuror poate sa constituie altceva decatDe asemenea, atragem atentia ca Regulile de la Havana privind rolul procurorului, adoptate de Natiunile Unite in 1990, prevad obligatia statelor de a se asigura caCa membru al Consiliului Europei, statul roman trebuie sa ia in considerare si sa respecte avizele internationale, in acest sens in Carta de la Roma fiind prevazute ca standarde si principii europene referitoare la activitatea procurorilor urmatoarele aspecte: 'Independenta si autonomia Ministerului Public constituie un corolar indispensabil pentru independenta justitiei., conform principiilor separatiei puterilor si responsabilitatii'.Independenta procurorului si impartialitatea procurorului sunt doua elemente esentiale in standardele internationale, fiind privite ca puncte cheie in materia drepturilor omului, avand o latura institutionala cat si una individuala.Independenta si impartialitatea magistratului procuror nu sunt beneficii personale ale acestuia ci garantii necesare pentru indeplinirea functiei pe care Ministerul Public o are in structura statului de drept, respectiv de autoritate care asigura aplicarea legii penale, in numele si in beneficiul societatii si a interesului public, tinand cont de drepturile individuale ale cetatenilor si de necesitatea asigurarii unui sistem de drept penal efectiv. (Recomandarea (2000) 19 a Consiliului Europei, paragraful 1).Atat Recomandarea Consiliul Europei cat si Raportul Comisiei de la Venetia subliniaza necesitatea de a asigura proceduri transparente si corecte,, in ceea ce priveste accederea in profesie, sistemul de promovare si activitatea procurorului. Astfel, procedurile care garanteaza o selectie corecta a procurorilor si cele care protejeaza procurorul de la o revocare arbitrara constituie aspecte importante in garantarea independentei procurorului. Nu exista niciun beneficiu in crearea unui sistem care doar aparent procurorul este independent dacaIn acest sens, Comisia de la Venetia a subliniat ca independenta procurorului constituie un mecanism prin care se previne interferenta factorului politic sau de orice alta natura in activitatea de urmarire penala iar statele trebuie sa asigure cadrul necesar in care deciziile procurorului sa fie luate in mod impartial si corect, la fel cum judecatorului ii este cerut sa actioneze corect si impartial fara a fi supus presiunilor altor factori externi.Raportul Comisiei de la Venetia privind independenta judiciara subliniaza ca '. Presupunerea ca cele doua aspecte se suprapun este prezenta in multe state europene. Raportul Comisiei de la Venetia privind independenta judiciara subliniaza ca '. Presupunerea ca cele doua aspecte se suprapun este prezenta in multe state europene. In mod ideal exercitarea functiilor ce vizeaza interesul general nu trebuie combinata sau confundata cu functiile ce vizeaza interesele puterii executive dintr-un anumit moment, cu interesele altor institutii sau chiar cu interesele vreunei formatiuni politice.'Avand in vedere atributiile legale ale Ministerului Public, prevazute atat la nivel constitutional cat si la nivelul celorlalte instrumente legale, subliniem ca in calitate de procurori rolul nostru este sa aparam interesul public, inteles ca interesul cetatenilor intr-un stat democratic, rol pe care il vom exercita, in mod independent si impartial, indiferent de contextul vremelnic", se arata in declaratia de independenta semnata de sute de procurori si judecatori, remisaReactia acestora vine in contextul in care judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi."Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", a transmis CCR.Vestea a generat proteste de strada si reactii dure ale opozitiei, societatii civile si, iata, ale profesionistilor din sistemul judiciar.