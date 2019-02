Din ce in ce mai multe parchete si instante isi suspenda activitatea - Inclusiv DNA

Ziare.

Decizia ar fi fost luata cu majoritate de voturi, in cadrul Adunarii Generale de marti, anunta Info Sud Est . Contactati de, reprezentantii DNA au transmis ca vor da un comunicat oficial, adaugand ca ceea ce apare in spatiul public s-ar putea sa nu fie adevarat.Si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita au anuntat ca se alatura celor care isi vor suspenda activitatea din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta.Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita si unitatile din subordine isi suspenda activitatea judiciara, incepand de marti, cu exceptia cazurilor urgente.Potrivit unui comunicat semnat de purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, prim-procuror adjunct Sorin Mihai Colceriu, decizia a fost luata in cadrul Adunarii Generale a procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita si unitatilor din subordine, arata Agerpres.Procurorii considera ca "sunt amenintate principiile de baza ale statului de drept precum independenta justitiei si separatia puterilor in stat, prin adoptarea OUG 7/2019" si au decis cu majoritate de voturi "suspendarea activitatii judiciare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, Parchetul de pe langa Judecatoria Odorheiu Secuiesc, Parchetul de pe langa Judecatoria Gheorgheni si Parchetul de pe langa Judecatoria Toplita, cu exceptia cauzelor care prezinta urgenta, precum si suspendarea activitatilor de audienta cu publicul desfasurate de procurorii din cadrul acestor unitati, in perioada 26.02.2019 - 01.03.2019, inclusiv".Astfel, procurorii vor merge in sala si vor anunta ca exista o forma de protest si, potrivit procedurilor, judecatorul trebuie sa amane cauza.De asemenea, potrivit comunicatului de presa, procurorii harghiteni intentioneaza sa sustina, miercuri, 27 februarie, un protest in fata Palatului de Justitie din municipiul Miercurea Ciuc.In ultimele zile, mai multe parchete au anuntat ca isi suspenda activitatea, printre care PJ Constanta, PT si PJ Brasov, PJ Timisoara, PJ Pitesti, PT Arges, PT Mures, PJ Sectorul 1, PJ Sectorul 3, PJ Sectorul 5, PJ Sectorul 6, PT si PJ Bacau, PJ Cluj, PJ Turda. PJ Buzau, PJ Roman, PJ Tg Mures, PJ Iasi, PJ S2 si PT Bucuresti au anuntat ca isi suspenda activitatea cu publicul.