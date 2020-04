Discutii in CSM pentru numirea unui nou sef la Sectia Speciala. Birchall: Iordache, Toader si Savonea nu renunta

Sursa: CSM

Birchall: Dincolo de cuvinte, se intampla!

Ziare.com

com

Deciziile din aceasta comisie au fost luate marti cu majoritate de voturi, conform procesului verbal postat pe site-ul CSM.Propunerile au fost facute in contextul in care ministrul Justitiei, Catalin Predoiu a pus in dezbatere publica un proiect legislativ de desfiintare a acestei sectii. In plus, infiintarea acesteia este criticata de asociatiile de magistrati , de societatea civila si mai multe organisme internationale.Sectia Speciala este fara sef, dupa ce Lia Savonea a incercat de sapte ori anul trecut sa o impuna la conducere pe procuroarea Adina Florea. Atunci, cea care s-a opus vehement a fost fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall , care s-a pozitionat mediatic in fruntea taberei anti-Sectia Speciala.Intre timp, componenta Plenului CSM a fost schimbata, in primul rand Ana Birchall este inlocuita cu Catalin Predoiu, iar in locul procurorului general va intra Gabriela Scutea , anul trecut la aceste sedinte participa Bogdan Licu , care era interimar pe aceasta functie.De altfel, Ana Birchall a comentat pe Facebook initiativa Comisiei Resurse Umane si Organizare din CSM."Asadar, "competentele" de a solicita retragerea cailor de atac din dosarele in curs sau solicitarea de "analiza a unor dosare" par sa fie foarte importante, chiar critice, nu??Votul final si decisiv va fi dat de plenul CSM. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa se avanseze cu analiza proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ, nu sa se declanseze proceduri de ocupare a unor functii in cadrul SIIJ. Dar se pare ca Iordache, Tudorel Toader , Savonea si gasca care au mosit si promovat aceasta sectie, o sectie care in forma actuala este toxica pentru sistemul judiciar si justitia din Romania, nu renunta! Dincolo de cuvinte, se intampla!"