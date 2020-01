Disperati sa-si pastreze pensiile speciale, grefierii cer ajutor international si o intalnire de urgenta cu Orban

Ziare.

"In contextul politic intern in care Parlamentul Romaniei intentioneaza sa adopte masuri populiste fara a le verifica din punct de vedere al legalitatii si constitutionalitatii, precum si fara a avea un impact financiar real asupra bugetului statului, cu scopul "eliminarii" unui drept reglementat inclusiv in Uniunea Europeana si transpus in legislatia interna in perioada de preaderare a Romaniei la Uniunea Europeana - dreptul la pensia de serviciu a personalului auxiliar de specialitate din instante si parchete - ca o compensatie acordata pentru instituirea unui regim strict de interdictii si incompatibiliati, precum si pentru restrangerea unor drepturi, Asociatia Grefierilor din Romania a inteles sa solicite sprijinul organizatiilor internationale de profil", se arata intr-un comunicat de presa remis joi.In acest sens, asociatia a trimis o adresa catre Uniunea Europeana a Grefierilor, dar si catre Guvernul Romaniei.In documentul trimis catre asociatia internationala, grefierii sustin, la inceput, ca timp de mai bine de 10 ani s-au luptat pentru drepturile salariale, ca urmare a calcularii incorecte a acestora sau din cauza altor factori.Apoi,si masuri" in rezolvarea problemelor intampinate de-a lungul anilor de grefieri.Si Guvernul este criticat ulterior, pentru ca vrea sa elimine pensiile speciale pentru personalul auxiliar din Justitie.De asemenea, adresa aminteste de protestele grefierilor de la mijlocul lunii decembrie 2019 cand au intrerupt lucrul timp de doua ore, in doua zile.Grefierii sustin in aceasta scrisoare ca "sistemul judiciar romanesc a fost intr-un asediu continuu in ultima vreme, mass-media fiind folosite sa incite societatea la ura fata de sistemul bugetar si sa induca ideea ca, prin eliminarea pensiilor de serviciu, conditiile de viata din Romania se vor imbunatati peste noapte"."Am fi preferat sa aflam despre intentia de a elimina pensiile speciale nu din presa, ci de la cei care iau aceste decizii, in urma unui dialog real, dar se pare ca cei care guverneaza Romania vor, prin orice mijloc, sa castige simpatie electorala de la o masa de oameni dezinformati sau informati gresit, spunandu-le ca aceste actiuni ajuta bugetul de stat.De fapt, eliminarea acestui drept poate avea consecinte negative exact in randul celor care nu au habar despre ce este vorba", conform sursei citate.Astfel, grefierii romani cer Uniunii Europene a Grefierilor un punct de vedere oficial referitor la eliminarea pensiilor speciale din tara noastra, care sa fie trimis Guvernului, Parlamentului si Administratiei Prezidentiale.In documentul trimis Executivului,, in cadrul careia sa fie gasite "solutii agreate de parti in eventualitatea in care initiativa parlamentara isi va urma cursul, raportat la faptul ca abrogarea dispozitiilor legale care reglementeaza pensia de serviciu pentru grefieri urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor".Amintim ca personalul auxiliar de specialitate din instante si parchete (grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentaristi, grefieri statisticieni si specialisti IT) si-a suspendat activitatea miercuri, intre orele 10:00 - 12:00 , ca urmare a iminentei abrogari a dispozitiilor legale care reglementeaza dreptul la pensia de serviciu. Camera Deputatilor va da pe 28 ianuarie votul final pe proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale.