Disputa pe absenta Vioricai Dancila in PE: Oficialii spun ca au invitat-o, PSD acuza de minciuna

Absenta Vioricai Dancila, criticata de mai multi europarlamentari

La inceputul dezbaterii, liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen.Moderatorul insa l-a refuzat, afirmand ca invitatia a fost trimisa primului ministru al Romaniei, si nu ministrului Justitiei."Am trimis o invitatie premierului Romaniei, care din motive obiective nu a putut fi aici, nu putem schimba regulile ad hoc", a declarat acesta.In replica, Marius Nica a spus ca Dancila nu a fost invitata la dezbatere, asa cum s-a sustinut. El a precizat ca a auzit atat de multe minciuni in Parlamentul European incat vrea sa lanseze o noua initiativa "minciuna ucide".Mai multi europarlamentari romani au criticat absenta Vioricai Dancila de la dezbatere, precum si faptul ca ministrul Justitiei a fost trimis in locul sau., a declarat ca Dancila stie foarte bine procedurile din PE si daca ar fi vrut sa dea un punct de vedere si nu un act de imagine, ar fi fost ea prezenta acolo, nu ministrul Justitiei.Sia criticat faptul ca Dancila nu s-a prezentat la dezbateri."Sta acasa de frica. Nu stiu insa ce cauta dl. Toader aici. E membru al Comisiei de la Venetia, dar a fost primul care a spus ca nu o consulta. PSD si ALDE spun ca totul e minciuna in timp ce apara coruptia, plagiatul, promovand analfabeti. Nu pot sa intreb decat un singur lucru: Nu va e rusine pesedistilor?", a declarat el.La randul sau,, declarase inaintea dezbaterii ca Tudorel Toader este suparat ca nu va lua cuvantul in plen."Se apropie dezbaterea despre Romania in plenul Parlamentului European. Tudorel Toader e suparat ca nu va vorbi in aceasta dezbatere.Domnule Toader,Europa functioneaza pe baza de reguli, iar regula este ca astazi europarlamentarii dezbat cu Comisia Europeana si Consiliul. Iar pentru Consiliu vorbeste presedintia bulgara a Consiliului. Presedintia vorbeste mereu in numele tuturor statelor membre", a scris el pe Facebook.