Dl Licu, procuror general orientat, si sansa unui copil

In secunda in care adoptia este suspendata sau mai tarziu, in secunda cand cererea daca hotararea de adoptie este desfiintata ca urmare a admiterii revizuirii, Sorina se va intoarce direct la orfelinat. Si probabil nu va mai iesi de acolo multa vreme.

De ce sa distrugi asta? Are dl Licu informatii certe, solide, indubitabile ca interesul copilul este desfiintarea adoptiei cu pretul revenirii la orfelinat?

Bogdan Licu graviteaza demult in zona puterii, cu o discretie alunecoasa. Cei care-l cunosc din vremea cand era procuror ales in CSM spun ca era. Mai ales cu Elena Udrea, spun martori.Suficient de orientat incat sa ajunga prim-adjunct al procurorului general Tiberiu Nitu, cand cu trocul din 2013, si sa ramana adjunct in mandatul lui Augustin Lazar, pentru ca acum, dribland-o pe prim-adjuncta Laura Oprean, sa fie desemnat, deja de doua ori, procuror general interimar.Zice lumea in PIICJ ca atunci cand aveai de gand sa rezolvi o treaba, dl Licu era omul potrivit. Baiat de comitet, cum ar veni. Repectuos si orientat.Atat de respectuos si orientat incatAtat de orientat incat din 2015, cand a fost acuzat ca a plagiat in teza de doctorat, a reusit sa dribleze un verdict defintiv al CNATCDU in timp ce se judeca cu ministerul Educatiei, care refuza sa-i retraga la cerere titlul de doctor. DeciEste, desigur, o atitudine specifica si explicabila a unui om care a muncit pe branci pentru titlul de doctor.Nu am nicio indoiala ca dl Licu vrea sa devina procuror general plin.As zice ca si este, uitandu-ma cum face parte din boicotul de blocare de catre plenul CSM a numirii Adinei Florea la conducerea Sectiei speciale pentru magistrati.Dar dl Licu nu e omul care sa-si asume deschis o pozitie, cum fac alti membri CSM. Domnia sa sta pitit prin birouri in sediul CSM de unde numara cvorumul si urmareste cum sa fie mai respectuos cu dna Birchall. Daca se schimba cumva foaia, intr-o clipa poate ajunge din birou la plen ca sa voteze respectuos si orientat, ce mare lucru?In rest,Nu am vazut pana acum nicio manifestare ierarhic superioara a dlui Licu in raport cu SS. Nu pare impresionat de hartuirea dnei Kovesi confirmata de instanta ICCJ prin decizia care spune ca umarirea penala impotriva LCK a fost declansata ilegal. Nici de retragerile de apeluri decise de dl Stan cel constitutional. Nici de scurgeri de informatii. Dl Licu n-are asemenea apasari.Ba dimpotiva, dl Licu s-a aratat favorabil transformarii SS in directie, in rand cu DNA si DIICOT: "din moment ce avem si alte directii in Ministerul Public, nu vad care ar fi problema. Singura diferenta ar fi un buget propriu pe care sa il gestioneze singura Sectia".Si fiind foarte orientat, dl Licu a simtit, nici nu era cine stie ce filosofie, valul de isterie publica ridicat in cazul Sorinei din Baia de Arama. Si, da, eu cred ca domnia sa avea o treaba in acest caz: sa se asigure, ca procuror general si membru de drept al CSM, ca procedura aleasa de dna procuror Piturca este verificata cu mare atentie si mare obiectivitate atat disciplinar, cat si din punct de vedere penal, de catre SS.Dar asta nu i-ar fi adus cine stie ce bonus de imagine, pentru ca aceasta prerogativa nu implica cine stie ce expunere publica, aceea de care dl Licu are nevoie pentru a se profila ca un erou al parchetului dupa plecarea "tortionarului" Lazar.Este un apetit nou, pentru ca in vremea cand legile justitiei si codurile penale erau luate cu asalt, nu l-am auzit pe dl Licu sa iasa cu pieptul gol in fata microfoanelor pentru a se apara, asa cum face dl Lazar.Asa se face ca dl Licu cel orientat a ridicat miza scandalului. Cand toata lumea era concentrata pe procedura de "ridicare" a Sorinei, procurorul general a luat prajina in mana si s-a avantat spre o noua stacheta:Adica dl Licu devine un demn urmas al procurorului general Tanase Joita (2001-2003), campionul recursurilor in anulare impotriva adoptiilor.Ma rog, maiestria profesionala nefiind, se pare, chiar punctul sau forte, dl Licu s-a poticnit un pic cand a indreptat solicitarea, ratand competenta instantei. Dar intentia conteaza. Si intentia declarata a dlui Licu este apararea interesului superior al copilului, care nu ar fi fost respectat in procedura de adoptie. Punct ochit, punct lovit! Am auzit oameni entuziasmati:Nu v-am spus ca dl Licu, e orientat? Credeati ca va mint?Prin PICCJ, profesionistii adevarati, cu meciuri in picioare, rad pe la colturi, ca nu prea vede nimeni motivele de revizuire plus gresita stabilire a competentei. Dar cei care rad nu sunt orientati si n-au inteles caIn mod normal, dl Licu pierde cu brio in instanta, dar se va numi ca a incercat, deci tot erou ramane. Se poate insa ca, pe fondul isteriei publice, sub amenintarea SS, IJ, sa se gaseasca judecatori care sa se spele pe maini si dl Licu sa infranga.La asistenta maternala nu se poate intoarce pentru ca ea si-a pierdut calitatea si dupa conduita de dupa adoptie nu se mai poate califica, o noua procedura de adoptie dureaza, iar un copil de varsta Sorinei este din ce in ce mai greu adoptabil.Este posibil ca parintii adoptatori sa lupte in continuare pentru ea, dar nu este exclus ca la un moment dat sa fie obligati sa renunte pentru ca oamenii trebuie sa revina la casa lor in SUA, sa munceasca, sa isi continue viata.Daca dl Licu avea informatii certe ca Sorina are nevoie de asa ceva, ca nu se adapteaza, ca ii e rau, ca nu mananca, nu doarme, ca este in stare psihica rea, da, se justifica o interventie rapida si sigur ca orfelinatul ar fi fost o solutie de avarie preferabila. Dar aceste informatii nu exista.Lasa filmele cu Sorina foarte in regula si chiar fericita alaturi de parinti, darExista pe juridice.ro o excelenta analiza referitoare la practica CEDO si europeana in situatii asemanatoare cu a Sorinei. Si ea arata o mare diversitate de solutii. Totul depinde de evaluarea individuala a situatiei cu toate detaliile ei concrete.Daca dl Licu va fi infrant si Sorina se va fi intors la orfelinat, societatea se va calma: copilul a fost salvat de la sansa la viata pe care a avut-o. Procurorul general va fi fost declarat eroul neamului, iar despre copil nu va mai intreba nimeni. Doar n-o sa ne luam din soarta unui copil, cand in discutie este o victorie atat de orientata?