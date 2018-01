DNA cere instantei redeschiderea unui dosar ce-l vizeaza pe vicepremierul Paul Stanescu. Faptele sunt din 2010

Ziare.

com

Potrivit site-ului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in data de 25 ianuarie urmeaza sa aiba loc primul termen, dupa ce procurorii au cerut redeschiderea unui dosar ce il vizeaza pe Paul Stanescu. Cauza a fost inregistrata la instanta suprema in 17 ianuarie 2018.In dosar mai sunt vizate si alte trei persoane: Marian Belu Briceag, Florin Cotosman (fost sef in cadrul Garzii de Mediu) si Remulus Manolache.Ar fi vorba despre un dosar deschis pentru presupuse fapte din 2010, de pe vremea cand Paul Stanescu era presedinte al Consiliului Judetean Olt. La acea vreme, procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare al echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina, fiind suspectata modalitatea prin care institutia publica a sustinut financiar echipa de fotbal.Cercetarile au fost demarate in urma unui raport al Curtii de Conturi pe anul 2010, fiind vorba despre o finantare nerambursabila de peste doua milioane de lei.In 2013, dosarul a fost inchis de DNA Craiova. Paul Stanescu a condus Consiliul Judetean Olt intre anii 2008 si 2016.