DNA nu-si intrerupe activitatea, dar afiseaza un banner de protest pe site si cere sesizarea GRECO

"DNA - Institutie in pericol de a fi blocata de OUG 7/2019. Combaterea coruptiei la nivel inalt risca sa fie paralizata".

In schimb, a afisat pe site un banner pe care scrie:Ulterior, un comunicat al DNA precizeaza ca in Adunarea Generala de marti s-au decis urmatoarele:"1. Sustinerea Hotararii nr 95/20.02.2019 a Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, in sensul ca modificarile aduse prin OUG nr. 7/2019 contin prevederi neconstitutionale si care vor conduce la blocarea activitatii Ministerului Public, inclusiv D.N.A.2. Sustinerea demersului PICCJ de a cere Avocatului Poporului sesizarea CCR cu privire la neconstitutionalitatea OUG nr. 7/2019.3. Solicitarea ca titularii indreptatiti sa declanseze un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern ca legiuitor delegat si Autoritatea judecatoreasca, intrucat modificarile aduse prin OUG nr. 7/2019 pun in imposibilitate Ministerul Public sa isi exercite atributiile constitutionale.4. Transmiterea unei scrisori deschise catre ministrul Justitiei pentru a explica modul in care urmeaza sa fie derulata si finalizata procedura de ocupare a functiilor de procuror sef sectie la D.N.A in intervalul de 22 de zile, ramas pana la expirarea delegarilor, avand in vedere ca, urmare a OUG 7/2019 delegarea in aceste functii nu mai este posibila5. Sesizarea reprezentantilor GRECO - Grupul Statelor impotriva Coruptiei si a Comitetului MONEYVAL (Comitet de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor), ambele organisme din cadrul Consiliului Europei, cu privire la modul in care OUG nr. 7/2019 va afecta eficienta organelor de urmarire penala din perspectiva infractiunilor de combaterii coruptiei si a spalarii banilor.6. Transmiterea pe pagina de Internet a institutiei a unui mesaj public privind riscul blocarii activitatii institutiei ca urmare a OUG nr. 7/2019 si a paralizarii combaterii coruptiei la nivel inalt.In cursul sedintei, au fost supuse votului Adunarii generale si alte propuneri ale participantilor, care nu au intrunit insa numarul de voturi (majoritate simpla din numarul celor prezenti) necesare adoptarii".Initial, Info Sud Est anuntase ca in cadrul Adunarii Generale de marti de la DNA s-a decis suspentarea activitatii.Contactati de, reprezentantii DNA au transmis ca vor da un comunicat oficial, adaugand ca ceea ce apare in spatiul public s-ar putea sa nu fie adevarat.Si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita au anuntat ca se alatura celor care isi vor suspenda activitatea din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta.Astfel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita si unitatile din subordine isi suspenda activitatea judiciara, incepand de marti, cu exceptia cazurilor urgente.Potrivit unui comunicat semnat de purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, prim-procuror adjunct Sorin Mihai Colceriu, decizia a fost luata in cadrul Adunarii Generale a procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita si unitatilor din subordine, arata Agerpres.Procurorii considera ca "sunt amenintate principiile de baza ale statului de drept precum independenta justitiei si separatia puterilor in stat, prin adoptarea OUG 7/2019" si au decis cu majoritate de voturi "suspendarea activitatii judiciare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, Parchetul de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, Parchetul de pe langa Judecatoria Odorheiu Secuiesc, Parchetul de pe langa Judecatoria Gheorgheni si Parchetul de pe langa Judecatoria Toplita, cu exceptia cauzelor care prezinta urgenta, precum si suspendarea activitatilor de audienta cu publicul desfasurate de procurorii din cadrul acestor unitati, in perioada 26.02.2019 - 01.03.2019, inclusiv".Astfel, procurorii vor merge in sala si vor anunta ca exista o forma de protest si, potrivit procedurilor, judecatorul trebuie sa amane cauza.De asemenea, potrivit comunicatului de presa, procurorii harghiteni intentioneaza sa sustina, miercuri, 27 februarie, un protest in fata Palatului de Justitie din municipiul Miercurea Ciuc.In ultimele zile, mai multe parchete au anuntat ca isi suspenda activitatea, printre care PJ Constanta, PT si PJ Brasov, PJ Timisoara, PJ Pitesti, PT Arges, PT Mures, PJ Sectorul 1, PJ Sectorul 3, PJ Sectorul 5, PJ Sectorul 6, PT si PJ Bacau, PJ Cluj, PJ Turda. PJ Buzau, PJ Roman, PJ Tg Mures, PJ Iasi, PJ S2 si PT Bucuresti au anuntat ca isi suspenda activitatea cu publicul.