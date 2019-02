Dorneanu "paraditorul" de la CCR: Voi ignora articolul 33!

"L-am intrebat pe dl presedinte (Dorneanu - n.red.) (...): 'dar cum veti corela cele doua texte, 32 si 33?'. Si mi-a raspuns ca va ignora 33 si va lua in calcul doar dispozitiile art 32."

ce facem cu dl judecator constitutional Dorneanu, care recunoaste practic ca a "paradit" un sistem judiciar, cele mai inalte completuri ale acestei tari si hotararile lor definitive prin ignorarea intentionata, asumata a legii? Asta nu se numeste "paradeala"? Si "paradeala" aceasta poate ramane fara efecte?

Cu legea in mana, dna Tarcea a citit cele doua texte care reglementau intre 2014- 2018 conducerea completurilor de 5 judecatori, despre care CCR a decis ca ar fi fost nelegal constituite.din Lege, alin 4 si 5, spunea asa:Ar parea ca, intr-adevar, presedintele si vicepresedintele prezideaza completurile doar cand fac parte, ceea ce poate fi conditionat de tragerea la sorti, dar si de specialitate, pentru ca daca amandoi sunt civilisti, nu aveau cum sa fie in completurile de penal, chiar daca ar fi sau nu toti cinci trasi la sorti.Dar exista siDeci completurile mentionate in mod special si oricare altul, daca participa la el, precizare necesara pentru a nu testa ubicuitatea presedintelui., l-a intrebat dna Tarcea pe moderatorul care a admis ca textul e cat se poate de clar, iar ceea ce aude acum e cu totul diferit de motivarea CCR si de comentariile din presa.De ce e diferit de Decizia CCR?Pana in momentul in care scriu, adica la 24 de ore dupa aceste afirmatii, dl Dorneanu nu a infirmat relatarea dnei Tarcea, asadar prezumtia de veridictate nu a fost nici macar atacata, cu atat mai putin rasturnata.Da, CCR ar fi avut competenta sa stabileasca faptul ca art 32 era absolut impredictibil si neclar, in totala necorelare cu art 33. Era chiar de competenta CCR sa o faca. Dar nu putea decat in baza unei exceptii de neconstitutionalitate care sa vizeze unul dintre cele doua articole.O exceptie care nu a existat pentru ca niciuna dintre "victimele" completurilor de 5 judecatori, acum care de care mai vocal in a pretinde repuneri in termen, nu a avut nimic de obiectat impotriva acestor doua prevederi legale si nu a invocat in cadrul proceselor nelegala compunere a completurilor de a caror dinamitare se prevaleaza acum.IarCum n-a avut exceptie, CCR a fost servita cu un artificiu juridic de noaptea mintii: conflict de natura constitutionala pentru ca ICCJ ar fi incalcat atributiile Parlamentului, ba chiar l-ar fi impiedicat pe acesta sa-si exercite atributiile (conditie sine qua non pentru existenta unui conflict, care nici pana azi nu inteleg cu a fost indeplinita) sesizat nu de legislativul "vatamat", ci de guvern, atunci cand Liviu Dragnea a vrut sa scape e completul neconvenabil care urma sa-l judece in apel.Dar chiar si asaJudecatorii CCR pretind statut egal cu magistratii. Se pretind magistrati, au pensii de magistrati, intra fara rezerve in competentele instantelor, asa cum s-a intamplat si in cazul judecarii completurilor. Dar raspundere de magistrati au? Acea raspundere despre care propaganda vorbeste non stop?Am fost acuzata repetat si stupid ca as fi cerut arestarea judecatorilor CCR. O tampenie! Daca as cere sa vina vara maine, o asemenea solicitare ar conta? Ceea ce am spus atunci sustin si acum:Fostul procuror Negulescu a fost scos din magistratura si este anchetat penal pentru suspiciunea ca ar fi "paradit" niste cetateni. Ceea ce, daca este adevarat, este foarte grav si trebuie pedespit exemplar.DarAsa ceva mie mi se pare nu numai de neconceput, ci o imensa vulnerabilitate pentru Romania, pe care o majoritate CCR fara niciun fel de raspundere pentru deciziile sale o reconfigureaza din temelii cu ignorarea explicita a legii si a Constitutiei.