Dosar penal in cazul falsului chirurg italian. E cercetat si pentru inselaciune, dupa ce a mintit ca detine o clinica privata

Totodata, procurorii au deschis un dosar penal si pentru inselaciune, dupa ce acesta a pagubit doua persoane, spunandu-le ca este proprietarul unei clinici private si ca le poate inchiria un spatiu in cadrul unitatii.La Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a fost deschis un dosar penal in rem, dupa ce Colegiul Medicilor din Bucuresti a depus o plangere dupa ce falsul chirurg de origine italiana a efectuat operatii in Romania. Potrivit reprezentantilor Parchetului, ancheta vizeaza infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau a unei activitati.Cercetarile sunt derulate si de catre politistii de la Sectia 1 din Capitala.Pe de alta parte, un alt dosar este in lucru dupa ce pe 20 noiembrie 2018, doua persoane au formulat o plangere la Sectia 4 de Politie, in care sesizau ca un cetatean strain i-a inselat, spunandu-le ca este proprietarul unei clinici private si ca poate sa le inchirieze un spatiu in acea unitate.Acesta i-a pagubit pe cei doi reclamanti de o suma de bani achitata ca garantie pentru inchirierea spatiului, informeaza Politia Capitalei.Potrivit aceleiasi surse, cercetarile sunt desfasurate sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si vizeaza infractiunea de inselaciune. Barbatul este acelasi chirurg fals italian au precizat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei.Jurnalistii de la Libertatea au scris ca, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastica a lucrat la clinici din Bucuresti si a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns sa opereze fara insa a avea studii de medicina, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group.Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeste, de fapt, Matteo Politi, un italian din Venetia, cu doar 8 clase absolvite. In 2011, Matteo Politi a primit o sentinta de un an si jumatate in Italia, cu suspendare, dupa ce a mintit timp de mai multi ani ca e medic si a profitat ca avea acelasi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputatie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.