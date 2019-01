Dosarele lui Tariceanu si Toni Grebla de la ICCJ, amanate pentru 25 februarie

Ziare.

com

Dosarele aflate la completul de cinci au fost amanate pentru ca judecatorii de la instanta suprema, reuniti pe 31 ianuarie in Sectiile Unite, sa decida asupra jurisprudentei de urmat in legatura cu repartizarea cauzelor.Concret, Sectiile Unite trebuie sa hotarasca daca dosarele intrate in 2018 pe rol la completurile de cinci, in care nu au fost administrate probe, raman la completurile trase la sorti in decembrie 2018 sau se vor repartiza celor constituite in ianuarie 2019.De o noua amanare a avut parte si Liviu Dragnea , acum o saptamana, la completul de 5 judecatori ai Inaltei Curti, in dosarul Angajarilor la DGASPC Teleorman, in care seful PSD a contestat condamnarea la 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu.