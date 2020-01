Dosarul accidentului in care a fost implicat Chitoiu a fost preluat de Parchetul Arges

Ziare.

La acest moment este inceputa urmarirea penala in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa."La data de 30.12.2019, conducerea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges a dispus preluarea, in vederea efectuarii urmaririi penale de catre un procuror criminalist desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, a cauzei penale in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in legatura cu evenimentul rutier ce a avut loc in data de 26.12.2019, in jurul orei 12:10, pe DN7, in apropierea localitatii Zamfiresti, jud. Arges. Initial, cauza penala a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti", anunta Parchetul.Dispozitia de preluare a cauzei penale la unitatea de parchet ierarhic superioara are in vedere "intensa reflectare in mass-media de la nivel national si local, ca urmare a consecintelor grave ale accidentului rutier cercetat - doua persoane decedate si doua cu vatamari corporale si a calitatii de membru in organele de conducere ale unei formatiuni politice a unuia din conducatorii auto implicati in accident".La acest moment, in cauza este dispusa inceperea in rem a urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, prev. de art. 192 si art. 196 din Codul penal."In perioada imediat urmatoare, printre actele de urmarire penala ce se vor efectua in cauza, raportat la natura faptelor cercetate, de catre procuror sau de organele de urmarire penala ale politiei judiciare, delegate in acest sens de procuror, se va proceda inclusiv la citarea partilor sau, dupa caz a mostenitorilor acestora, pentru audiere, in vederea administrarii cu celeritate a mijloacelor de proba",precizeaza institutia. Ministrul Chitoiu a fost internat in spital imediat dupa accident, el fiind externat, insa nu exista informatii despre audierea sa in acest caz.