Dosarul Caracal sta pe un butoi de pulbere. Planul DIICOT ca sa scape basma curata

Exista informatii pe surse foarte credibile ca se incearca o schimbare de legislatie pe picior, care sa faca competent DIICOT pe acest caz, prin redefinire de infractiuni, inclusiv a omorului, si de competente. Exista deja un grup de lucru la ministerul Justitiei pentru asta. Adica toate omorurile sa poata fi puse in competenta unui parchet ai carui anchetatori nu recunosc petele de sange, nu stiu sa faca o cercetare la fata locului, se impiedica in propriile picioare in acest domeniu atat de specific.

Abia dupa o saptamana, la Caracal a inceput cu adevarat ancheta crimialistica serioasa. Si asta nu pentru ca dosarul a ajuns la structura centrala a DIICOT, unde echipa Banila - Hosu a avut ocazia sa-si arate profesionalismul in aceasta saptamana.Cand si-au dat seama ca le fuge pamantul de sub picioare, pentru ca stiau ca e omucidere si habar nu au sa o ancheteze, cuplul Banila - Hosu a acceptat sa cheme "pompierii de serviciu" si sa le dea pe mana ancheta efectiva a omuciderii. Si nu am nicio indoiala ca echipa de politisti judiciaristi si criminalisti condusi de Florian Enita va scoate la iveala tot ce e de scos.Trebuie sa avem insa rabdare, o astfel de cercetare profesionista, facuta pe un spatiu atat de vast, care presupune, dupa verificarea suprafetei, si sapaturi, spargeri, multe expertize, va dura zile. Cum spuneam, exista suspiciuni privind 20 de disparitii.Daca vreti sa intelegeti ce se intampla acum la Caracal, chiar va invit sa cititi sau sa recititi inteviul pe care l-am realizat in urma cu 1 an cu comisarul-sef Radu Gavris, exact despre anchetele in omucideri.Partea de ancheta a omorului este pe maini bune, cu amendamentul ca o cercetare la fata locului dupa 7 zile si dupa ce sub ochii procuroriilor DIICOT totul a fost framantat cu bocancii de toti politistii si jandarmii caracaleni este posibil sa-si fi pierdut o parte din relevanta. Marii anchetatori DIICOT nu au fost in stare sa identifice nici macar urmele de sange din casa lui Dinca.DIICOT este o structura de parchet cu competenta speciala - crima organizata si terorism. Aceasta structura ar fi competenta sa ancheteze acest caz daca si numai daca Gh. Dinca face parte dintr-o retea de trafic de minori si/sau femei.In presa da, pentru ca presa a fost alimentata sistematic fie de catre Alexandru Cumpanasu, cu un rol extrem de dubios si isterizant in intreaga poveste (Ion Cristoiu l-a mentionat ca prezidentiabil), fie prin scurgeri de la DIICOT cu informatii si piste care sa duca spre existenta unui trafic, ba cu clanuri locale, ba cu italieni.Si nu ma bazez doar pe informatiile mele, ci si pe informatiile publice. Chiar dl Banila a justificat acuzatia de trafic printr-o explicatie naucitoare din punct vedere juridic: victima a fost mutata si violata. Asta in conditiile in care esenta traficului este exploatarea ei prin munca sau sex, adica punerea ei "la produs" intr-un fel sau altul.Si va citez dintr-o hotarare judecatoreasca defintiva:Un anchetator italian specialist in traficul de persoane intervievat de Digi 24 spune foarte clar ca profilul lui Dinca nu este al unui traficant, ci al unui criminal psihopat.spune italianul. Mai mult, traficantii au nevoie de oameni lipsiti de mila si empatie, dar nu de psihopati incontrolabili care le pot pericilita toata treaba prin asemenea scandaluri.Toate acestea se coroboreaza cu sursele din ancheta, care exlcud 99% varianta traficului, infractiune care este insa singura care atrage competenta DIICOT.Este un teritoriu juridic foarte sensibil si extrem de imprevizibil. Daca dai peste un judecator mai lax pe procedura, poate da lumina verde unui dosar de omucidere instrumentat de DIICOT.Au existat incheieri de camera preliminara cu restituiri de tipul acesta, sa le caute marii profesionisti de la DIICOT.Am certitudinea ca DIICOT este constient de acest risc urias. Si atunci de ce insista? Surse judiciare au mai multe variante, pe care nu le ierarhizez si care nu cred ca se exclud reciproc, dimpotriva.Prima explicatie ar tine dedesi in acel dosar se afla din iunie poza masinii lui Dinca. Este un aspect despre care nu se discuta mai deloc. Si ca sa nu se discute, toata atentia a fost mutata pe procurorul Popescu de la Caracal, suspendat din profesie pentru ca nu a intrat in forta la 3 dimineata invocand un flagrant care nu exista, pentru ca in momentul acela fapta era deja epuizata, iar Alexandra fusese deja incinerata. Si totusi e singurul ramas fara leafa.. Procurorul Popescu pare sa fi fost aruncat ca satisfactie presei cu o vina absolut discutabila, inainte ca o ancheta sa ii ceritifice vinovatia, in timp ce despre DIICOT Olt nu se vorbeste. Desi toate istoriile cu clanuri despre care presa vorbeste s-au intamplat sub nasul acestei structuri teritoriale.Ori recunoaste rapid ca nu e nicun trafic si declina dosarul, dar atunci ii explodeaza in fata toata aiureala de pana acum, cu tot cu dosarul Luizei, primul care ar fi trebuit declinat. Ori brodeaza cumva un trafic pe stil Banila, ceea ce pare a incerca.Si, deloc exclus,pe care o doreste demult (daca as fi Bogdan Licu, nu m-as simti prea confortabil) . Cineva care din sfatuitoare a lui Iordache inteleg ca e acum sfatuitoare a dnei Birchall. Cineva care nu s-a aratat, oficial e in concediu, dar de acolo coordoneaza treaba. Si daca nu se reuseste schimbarea de competenta prin modificare legislativa, iar dosarul ar fi intors din camera preliminara, vina va fi atribuita judecatorului, o chestiune cu mult mai simplu de inteles de marele public decat un joc fin al competentei.Parafrazad un banc vechi de pe vremea lui Ceausescu, am o conserva, daca o deschid iese din ea Oana Haineala?As vrea sa fiu bine inteleasa. Nu neg existenta retelelor de trafic, nici a clanurilor. Musteste Oltenia de ele. De ce poate ne spune si DIICOT Olt. Este un subiect care merita anchete separate foarte solide. Dar cazul Dinca nu are niciun indiciu clar ca ar avea o legatura cu aceste retele. Dimpotriva, cum spuneam, ciminalisti cu experienta spun ca este tipic "lupul singuratic". Amestecarea lor din cine stie ce interese ale unor persoane sau structuri ar putea sa-l scape pe Dinca, ceea ce ar fi un insuportabil esec.