Dosarul in care Mircia Gutau a fost condamnat definitiv in 2010 pentru luare de mita va fi rejudecat

CEDO a decis in noiembrie 2016 ca i-au fost incalcate dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil in acest proces."In temeiul art.465 alin.11 lit.b Cod procedura penala, admite cererea de revizuire formulata de revizuentul Gutau Mircia impotriva deciziei penale nr.273 din data de 27 ianuarie 2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Penala, pronuntata in dosarul nr.698/57/2008. Desfiinteaza decizia penala, numai cu privire la revizuentul Gutau Mircia si dispune rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs. Fixeaza termen la data de 14 mai 2018, cu citarea partilor. Definitiva", se arata in decizia instantei supreme.In ianuarie 2010, Mircia Gutau a fost condamnat definitiv la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, in acelasi dosar primind o pedeapsa similara si fostul viceprimar al orasului. Cei doi au fost denuntati la DNA de catre un om de afaceri care a reclamat ca edilul si adjunctul sau i-au cerut 50.000 de euro pentru a-i elibera un certificat de urbanism.In 8 noiembrie 2016, CEDO a decis ca lui Mircia Gutau i-au fost incalcate dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil in acest caz.Mircia Gutau, condamnat definitiv in doua dosare de coruptie si eliberat conditionat, a castigat, la alegerile din iunie 2016, un nou mandat de primar al municipiului Ramnicu Valcea, obtinand peste 40% din voturi.