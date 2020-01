Doua asociatii de magistrati trag un semnal de alarma cu privire la atitudinea CSM fata de starea Justitiei din Polonia

Ziare.

Mai mult, cele doua asociatii cer lamuriri cu privire la "inexplicabila vizita efectuata de un membru al CSM, doamna Simona Camelia Marcu, in luna septembrie 2019, la actualul Consiliu pentru Sistemul Judiciar din Polonia, in conditiile in care acesta era suspendat de aproximativ 1 an din Reteaua Consiliilor Judiciare din Europa din motive de lipsa de independenta a membrilor sai", se arata intr-unConform sursei citate, cele doua asociatii "saluta(marsul magistratilor si avocatilor din intreaga Europa), desfasurat astazi, 10 ianuarie 2020, la Varsovia, exprimandu-si, si pe aceasta cale, solidaritatea fata de colegii din Polonia".In comunicat se reaminteste ca, in sprijinul magistratilor polonezi, "Biroul Executiv al Retelei Consiliilor Judiciare din Europa (in care Consiliul Superior al Magistraturii din Romania nu mai este reprezentat din anul 2019, dupa mai bine de 10 ani de prezenta neintrerupta), a emis la 10 ianuarie 2020 o Declaratie" prin care se subliniaza urmatoarele:De asemenea, in ultimii ani, Biroul Executiv al Retelei Consiliilor Judiciare din Europa si-a exprimat in mod repetat ingrijorarile serioase cu privire la evolutiile privind independenta sistemului judiciar din Polonia, remarcand faptul ca nu au fost luate masuri pentru a atenua preocuparile exprimate sau pentru a remedia problemele de sistem identificate si de Comisia de la Venetia sau de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, spun semnatarii comunicatului.Mai mult, "la 17 septembrie 2018, Reteaua Consiliilor Judiciare din Europa a suspendat actualul Consiliu pentru Sistemul Judiciar din Polonia (KRS, echivalentul CSM din Romania) din calitatea de membru al Retelei, deoarece a considerat ca nu indeplineste conditia de a fi 'independent fata de puterea executiva din statul respectiv', aratand expres, intre altele, ca ''", se arata in comunicat.In aceste conditii, "mai multe consilii judiciare din diverse state europene au reactionat ieri si astazi in favoarea magistratilor polonezi, inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova", subliniaza cele doua asociatii semnatare."Din nefericire, pe aceasta listadoamnei judecator Andrea Chis, prezenta la Marsul celor 1000 de robe de la Varsovia, sustinuta cu titlu individual de sute de judecatori si procurori romani, de subscrisele asociatii si de o minoritate din cadrul CSM.Lipsa de reactie a Consiliului Superior al Magistraturii, ca organism colectiv, in privinta situatiei magistratilor din Polonia, este stupefianta, dar se inscrie in sirul unor atitudini nenumarate in careori s-a manifestat cu intarziere, in momente de inutilitate evidenta, asa cum a constatat, spre exemplu, ultimul Raport MCV", se mai arata in comunicat.In ceea ce priveste vizita Simonei Marcu in Polonia, cele doua asociatii semnaleaza faptul ca ""."Presupunand insa ca astfel s-ar fi adunat si alte informatii necesare si suficiente, este cu atat mai grava lipsa unei reactii, ca organism colectiv, in privinta situatiei magistratilor din Polonia.In concluzie, observam un regres considerabil al Consiliului Superior al Magistraturii din Romania, vizibil inclusiv prin nealegerea reprezentantilor sai in cadrul Biroului Executiv al Retelei Consiliilor Judiciare din Europa, in anul 2019", se mai arata in comunicatul citat.C.B.