Doua luminite la mijlocul tunelului

Prima in ordine cronologica a fost retragerea de catre Adina Florea a candidaturii sale la sefia Sectiei Speciale pentru magistrati. Se incheie astfel un episod aproape grotesc din istoria Justitiei, in jurul personalitatii acestei doamne procuror pe care PSD in coniventa cu Lia Savonea s-au opintit din rasputeri sa o planteze in fruntea SS.Conspiratia a esuat mai intai datorita Anei Birchall si apoi ca urmare a pozitionarii clare si definitive a ministrului Predoiu. De altfel, de la schimbarea Guvernului, validarea dnei Florea nici nu a mai fost in discutie, o eliminare acum oficializata.Daca dna Florea ar fi ajuns sa conduca SS, probabil ca din sectie s-ar fi napustit un val de trimiteri abuzive in instanta, acelea pe care actualul sef interimar, procurorul Marin, a refuzat sa le confirme.Ce stie si ce poate Adina Florea a aratat motivarea devastatoare primita de la judecatoarea ICCJ Francisca Vasile in cazul extradarii lui Nicolae Popa, motivare care ii explica nu numai ca tot dosarul e plin de nulitati incepand cu declansarea urmaririi penale, nu numai ca toate capetele de acuzare sunt praf, dar si sa fie cum zice Adina Florea ca e, aducerea in tara a unui condamnat penal nu are cum sa fie abuz in serviciu si luare de mita.O mai recenta fapta de profesionalism este rechizitoriul impotriva procurorilor de la Oradea, care sunt acuzati ca au santajat 5 judecatori. La data presupusei fapte de santaj, un judecator era in puscarie, doi erau pensionati, unul e civilist si unul nu avea niciun dosar DNA. Dar procurorii i-au santajat pentru sentinte favorabile. Nici nu stii daca e doar ticalosie sau si prostie pura.Deci eliminarea acestui pericol iminent a fost cu adevarat o piatra de incercare.Pentru ca aceasta sectie este o aberatie in sine, asa cum au calificat-o GRECO, MCV si Comisia de la Venetia.Si, cat timp va exista, va ramane un fel masina de ucis in conservare, oricand gata de a fi utilizata de cel care va dori sa o reactiveze.Iar Adina Florea, cu toata stinta ei de carte, ramane procuror SS. Si sectia nici nu se reduce la ea. Mai sunt acolo dna Iorga Moraru care a retinut fara temei si fara nicio comunicare oficiala vreme de aproape o luna pasaportul unui cetatean roman Mai e acolo si "Zilierul", anchetat pentru concediile prelungite pe care le lua de la parchet pentru a munci in Germania. Si nu numai.SSdupa cum spunea ministrul Justitiei, si, in acelasi timp, infractionalitata reala, mai ales cea de coruptie, va ramane complet sub nivelul radarului. Deja infloreste si este foarte grav. Si sa vrea, avand in vedere distanta, SS din Bucuresti nu are cum sa organizeze un flagrant in Maramures.Asadar, SS este un factor procoruptie si proinfractionalitate.Consultarea declansata de ministrul Predoiu a aratat, potrivit Forumului Judecatorilor , ca 82% dintre magistrati se pronunta pentru desfiintarea SS. Si asta in conditiile in care, in anumite instante, presedintii, oamenii Liei Savonea, au blocat organizarea de adunari generale, stiind ca rezultatul ar fi fost anti SS, si au consultat numai pe cine au vrut ei.De exemplu, din informatiile mele, la ICCJ nu a existat Adunare generala si nu s-au pronuntat, prin intermediul sefilor de sectii, decat vreo 2/3 dintre judecatori.Eliminarea Adinei Florea este un semnal. Un altul este dat de faptul ca la concursul pentru posturile libere din SS s-a prezentat un singur procuror.Si pentru a inceta presiunea asupra procurorilor incomozi si pentru a lupta cu infractionalitatea din Justitie, SS trebuie sa dispara si competentele de ancheta trebuie sa revina acolo unde erau, in functie de natura faptei, la DIICOT pentru faptele de competenta parchetului anti-mafia, la DNA pentru cele de coruptie si la parchetele Curtilor de Apel sau PICCJ pentru restul.Al doilea lucru foarte bun este si numirea comisarului Traian Berbeceanu in functia de sef de cabinet al ministrului de Interne. Dl Berbeceanu este o figura emblematica pentru lupta antimafia, intr-atat incat mafia pastorita de chiar infractoarea condamnata fosta sefa DIICOT Alina Bica a vrut sa-l rapuna si a fost salvat de procurorii DNA.Dar dl Berbeceanu singur nu poate face nimic. Simpla numire a domniei sale este o declaratie de intentie din partea ministrului. Dar dincolo de asta institutiile din subordinea ministerului, incepand cu Politia Romana, au nevoie de o reforma profunda, condusa de oameni credibili si cu competenta certa.Ministrul de Interne insusi spune ca increderea in Politie a scazut la 30%. E nevoie de personal, de instruirea personalului, mai ales in mediul rural si urbanul mic, e nevoie de reprofesionalizare si recredibilizare.Emblematica pentru situatia de acum este imaginea celor doi politisti batuti si cu propriul pistol pus la tampla de interlopi. Cand infractorii prind un asemenea curaj, situatia este dincolo de grava si simpla numire a unui personaj emblematic intr-o pozitie importanta, dar nu cu adevarat executiva, nu e decat pansamant pe cangrena.