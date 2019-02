Dragnea cel smecher si palma lui Toader. Cand astepti zana si vine fosta soacra

Ziare.

com

Dl Toader a simtit nevoia sa se duca acolo, sa il sfideze ostentativ pe procurorul general intalnindu-se cu un adjunct si sefa unei organizatii de procurori capturata de putere, plus o discutie, spune presa, pe hol, adica in vazul tuturor, cu un procuror de la controversata sectie pentru magistrati.Si procedura pentru un nou PG, si intrigile, si eventuala instigare a sectiei pentru magistrati (SIIJ) impotriva dlui Lazar pentru a-l impiedica sa solutioneze conflictul de compententa SIIJ - DNA (in care adevarul e de partea DNA pentru cine stie raportul dintre norma generala si cea speciala ), toate puteau fi facute si discret, fara a starni ditamai scandalul tocmai cand nervii sunt intinsi la maximum.Asta daca, desigur, nu cumva cauti tocmai scandalul. Si nu pot crede ca nu il cauti cat timp nu numai pe procurorul general il sfidezi explicit, dar mai trimiti si CSM sa-si vada de treaba "in propria ograda", ca raspuns la reprosul ca nu l-ai consultat cand ai schimbat legile justitiei prin ordonanta.Si ca sa fii sigur ca nu rateaza nimeni scandalul, anunti ca vei face declaratii esentiale dupa vizita la PICCJ, ca sa fie absolut toata presa acolo.De ce sa faci asta?Pe de-o parte, ca sa acoperi mediatic macar o parte din scandalul declansat de tot felul de alte miscari la limita nebuniei, de la ordonanta care a infuriat pe toata lumea, aproape fara exceptie, pana la dosarul penal deschis de Adina Florea lui Frans Timmermans si Verei Jourova tocmai de SIIJ, miscare care a obligat CE la precizari fara precedent privind competenta de anchetare a oficialilor CE.Dar nu numai.Avea nevoie sa arate ca lupta, ca e in control, ca e jupanul, buricul pamantului si tot de la el vin solutiile.ca o reeditare a OUG 13. Una este sa modifici legile prin procedura palamentara, cu promulgare, CCR cum o fi, si alta e sa vii iar cu OUG. Mai ales una de modificare a unor legi de-abia modificate cu scandal de actuala putere.care vede modificari facute si intr-un mod pe care l-a contestat vehement, adica prin OUG, si cu un continut contrar recomandarilor Comisiei de la Venetia si MCV, cel putin prin intarirea SIIJ.atat de evident, cand i-a aruncat pisica propunerilor in brate si nu i-a dat nici macar 24 de ore timp pentru formularea unui aviz, incat nici macar dna Savonea nu mai poate da comunicate de sustinere, nici macar pe persoana fizica.care inteleg perfect ca monstrul numit sectia pentru magistrati devine unul sinistru, un parchet paralel, care poate inghiti printr-o simpla plangere orice magistrat. Are o competenta atat de larga, totala practic, incat poate revendica orice dosar. Cand sefa de facto a DIICOT, Oana Haineala, sustine punctul de vedere al adversarului Augustin Lazar, care i-a suflat acum 3 ani functia mult visata, inseamna caE adevarat ca dna Haineala a fost mai receptiva la furia procurorilor DIICOT cand a vazut ca functia de procuror general pe car eo tinteste din nou este este pregatita pentru domnia sa, asa cum arata tocmai modificarile din OUG.Si este posibil ca la starea uriasa de nervozitate din sistem sa asistam la proteste fara precedent ale magistaratilor poate chiar la o greva , care sa antreneze protestele societatii, intrata de ceva vreme in apatie.Reactioneaza nervos chiar aliatii Puterii, precum presedinta UNJR. Dana Garbovan a sustinut cu trup si suflet mutilarea legilor justitiei dupa voia PSD si vede acum modificari prin OUG exact in sensul contrar. Pai, pentru asta a distrus ea UNJR, ramas cu cel mult 10 membri activi?Regele gainilor care nasc pui vii, Ion Cristoiu, acuza inlocuirea statului paralel al lui Basescu cu statul paralel al lui Dragnea.Dar cu adevarat nepretuita este reactia celor ramasi cu buza umflata. Si daca vreti, cazul scoala este al avocatului Toni Neacsu, fost judecator condamnat pentru niste gainarii facute la CSM cu niste deconturi, de un complet de 5 condus de Ionut Matei.Omul, altfel foarte inteligent si scolit, a luptat la baioneta, unii spun ca a si contribuit cu redactari maiastre, la toate demersurile menite sa doboare hotararile completurilor de 5 si chiar de 3, asteptand cu sufletul la gura ordonanta care sa-l repuna in termen pentru a-si albi cazierul si a redeveni judecator.Si cand colo,Vorba unei prietene, e ca si cum ti-ar fi fost promisa vizita celei mai frumoase femei din lume, te-ai pregatit, te-ai pomadat, ai cumparat bomboane si flori, iar la usa suna fosta soacra. Sa nu dai cu basca de pamanat? Dai, cum da dl Neacsu cu postrarile disperate pe Facebook! Cu siguranta asa se simt de acum inainte mai toti condamnatii care asteptau izbavirea.Ei vad ca Dragnea si-a ales practic completul care sa-l judece in apel. Vad ca Dragnea si-a aranjat sectia ca sa puna mana, fizic, pe dosarul Tel Drum. Vad ca Dragnea a schimbat agentul CEDO ca sa-si asigure non combatul statului, reprezentat de avocatul lui Salam, pentru a-si maximima sansele in fata curtii de la Strasbourg, astfel incat sa scape de condamnarea in dosarul Referendumul.Vad mai ales cum Toader, in loc sa-i izbaveasca pe ei, da, cu tot pretul aratat mai sus, un OUG ca sa puna parchetele in mana lui Dragnea (viitorii sefi nu ma indoiesc ca sunt deja alesi si OUG a fost croita ca un caiet de sarcini cu dedicatie) . Nu pentru ca n-ar fi vrut sa dinamiteze toate hotarile completurilor de 5. Si-ar fi dorit, chiar foarte tare. Dar cand ai un singur cartus pe teava, trebuie sa prioritizezi.Iar Dragnea vrea ca pe viitor, de la putere sau nu, sa ramana stapanul catuselor si sa execute pe cine vrea el, inclusiv din PSD. Pentru restul, cum spuneam, a ales alte cai.Deci, cu alte cuvinte,In schimbul unor recompense pe care nu ma indoiesc ca le vom vedea la un moment dat sau, cine stie, sub presiunea unui santaj, cu trecutul dinainte de '89 sau cu altceva,