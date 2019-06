Dragnea de la CSM. Cu SS pana la capat

Ziare.

Declansat de ceea ce parea o confruntare punctuala intre dna Savonea si ministrul Justitiei, Ana Birchall, scandalul a devenit o autentica revolta in interiorul CSM. Si nu e deloc, dar deloc intamplator, ca acest scandal a avut ca miza tocmai Sectia pentru magistrati (SS) pe care Lia Savonea o apara din toate puterile si, se pare, cu orice pret.Joi ar fi trebuit sa aiba loc ungerea ca sefa a SS a dnei procuror Adina Florea, care sa-l inlocuiasca pe Gheorghe Stan, devenit judecator constitutional la inceputul acestei saptamani. Procedura desemnarii dnei Florea a avut o viteza uluitoare si mari suspiciuni de nelegalitate, dupa cum se arata in contestatia depusa de unul dintre procurorii care a candidat, Bogdan Pirlog. Concursul nu avut loc in fata CSM, ci a unei comisii din care au facut parte doar trei judecatoare, dnele Lia Savonea, Simona Marcu si Nicoleta Tint, adica sefa suprema plus doua dintre locotentele sale. Am fost printre primii jurnalisti care au atras atentia asupra grupului de putere Savonea- Blatag - Oprina- Marcu- Tint.Ca un mic element de culoare, relevant sau nu, dna Savonea este sotia avocatului Mihai Savonea, coleg de cabinet cu Catalin Voicu, iar dna Marcu este sotia avocatului Gil Vasile care a incasat de la Tel Drum jumatate de milion de lei pentru servicii prestate pe cabinet individual de avocatura.Comisia a desemnat-o castigatoare detasata pe dna Florea, in pofida scandalurilor foarte grave legate de numele acesteia. In ciuda faptului ca dna Florea refuza sa puna in executare hotararea definitiva a ICCJ , care arata ca urmarirea penala in cazul Kovesi este ilegala, deci, implicit, trebuie sa inceteze.Decizia Comisiei urma sa fie verificata procedural de plenul CSM in sedinta de joi. Plenul nu are nicio atributie in a mai evalua candidatul, ci doar de a confirma daca dosarul are sina sau snur si, in urma acestei dificile investigatii, de a valida decizia comisiei de 3.Initial, comisia era de 4 membri, cu un procuror inclus. Dar prin ordonanta de urgenta conceputa de Tudorel Toader contestata dur de Comisia de la Venetia, ministrul Toader a stabilit ca o comisie de 4 poate functiona si in 3, deci fara procuror. Adica exact ce s-a intamplat.Deci joi ar fi trebuit sa fie o formalitate. Daca ar fi existat cvorum. Care insa a lipsit pentru ca au lipsit mai multi membri CSM, intre care si ministrul Justitiei. Acuzata ca ar fi boicotat de fapt sedinta tocmai pentru a o bloca pe Adina Florea, dna Birchall a comunicat ca sedinta CSM a fost convocata prea din scurt pentru a-i permite sa-si mai schimbe agenda intr-o zi cu sedinta de guvern si i-a solicitat dnei Svonea sa stabileasca o zi a saptamanii dedicata plenului CSM. Dna Savonea a replicat nervos cu un comunicat stufos in care nu numai ca respinge solicitarea dnei Birchall, dar sustine caAdica, dezvaluita intr-o scrisoare adresata dnei Savonea de patru membri ai CSM, judecatorii Andrea Chis si Bogdan Mateescu si procurorii Tatiana Toader si Cristian Ban, care ii solicita dnei Savonea mai multe lucruri:, o solicitare care nu a avut niciun rezultat, in mod evident, dupa cum se vede din ceea ce a declarat acum pentru Ziare.comSigur ca atunci cand intervine o urgenta, si sedinta se organizeaza de urgenta. Dar de aceasta data, este greu de explicat ce urgenta legitima era.Explicatia este, in opinia mea, simpla.Un raport al Comisiei de la Venetia care considera SS "un obstacol in calea luptei impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate" si lovitura de ciomag de la GRECO, care solicita desfiintarea imediata a SS, considerata o anomalie.Raportul GRECO este inca secret pentru ca potrivit procedurilor acestui organism, el nu poate fi publicat decat cu autorizarea statului in cauza, deci numai daca dna Dancila accepta. Si nu o face pentru ca, mi s-a spus,. Si nu e de mirare, cat timp el constata ca recomandarile facute in 2018 in privinta legilor justitiei au fost ignorate.Dna Savonea stia asadar ca este o chestiune de zile pana cand SS va mai fi acoperita de euforia momentului politic si va reintra in lumina reflectoarelor ca o tumora maligna a sistemului judiciar. Si de aici o mare urgenta.Care e diferenta intre modul in care Dragnea conducea tara si modul in care dna Savonea conduce CSM? Care e diferenta intre urgentele ordonantelor guvernului si urgentele dnei Savonea? Poate nu e chiar nesemnificativ faptul ca doua curti de apel, Brasov si Pitesti, au votat pentru declansarea procedurii de revocare din CSM a dnei Savonea, iar CA Cluj a respins la mustata o propunere similara. In urma lui Liviu Dragnea a ramas multa zgura, au ramas toti oamenii cu ajutorul carora a inlantuit tara aceasta. Si care merg inainte, pe aceeasi linie.