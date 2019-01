Dragnea se pregateste sa devina premier. O chestiune de zile

fie datorita prescriptiei , cu termene mult reduse

, cu termene mult reduse fie datorita mutilarii infractiunilor , ca in cazul abuzului in serviciu,

, ca in cazul abuzului in serviciu, fie datorita distrugerii probatoriului, la care a lucrat tot CCR, prin eliminarea probelor obtinute in baza mandatelor de siguranta nationala, a probelor obtinute cu suportul tehnic al SRI cu aplicarea protocoalelor, prin eliminarea autoritatii de lucru judecat a camerei preliminare etc. Sa nu uitam ca ministrul Justitiei a anuntat ca probabil va exista si o OUG referitoare la protocoale, dupa ce CCR isi va motiva decizia.

Liviu Dragnea care, cu cazierul albit, va putea pretinde sa fie premier. Si daca presedintele va refuza, CCR il va obliga, asa cum l-a obligat sa o revoce pe Codruta Kovesi.

Cred ca a devenit o chestiune de zile, adica zilele pana la desfiintarea hotararii in Dosarul Referendumul, pana cand Liviu Dragnea sa pretinda si sa forteze obtinerea functiei de premier al Romaniei.

Asadar, planul este simplu si in desfasurare:pronuntate de completurile de 5, care nu judeca decat demnitari si inalti magistrati- lacei mai multi, daca nu toti, vor scapa Repunerea in termen pe care o pregateste Tudorel Toader era necesara pentru ca de decizia CCR sa beneficieze automat (si cuvantul nu e intamplator) si cei care au primit hotararea de condamnare cu mai mult de 30 de zile in urma.Adica imensa majoritate. in frunte cu Liviu Dragnea, condamnat de completul de 5 in dosarul Referendumul in 2016.Este prezentata ca un act reparatoriu. De fapt,, deci ordonanta lui Toader va intra in domeniul de competenta exclusiva a judecatorului. Orice persoana poate cere repunerea in termen si instanta este cea care decide daca exista motive care sa justifice asa ceva, de la caz la caz.Dar nu exista niciun motiv de repunere in termen pentru ca, daca de protocoale se poate spune ca partile nu au stiut,inclusv prin sesizarea CCR in privinta articolului de lege imprecis sau prin atacarea in contencios administrativ a hotararii de colegiu care a stabilit compunerea completurilor.De ce toate acestea?Pentru ca amnistia trebuie sa se produca cu orice pret. Pentru toti, dar mai ales pentru Liviu Dragnea.Ce va urma? Toti beneficiarii vor depune contestatii in anulare. In paranteza fie zis, sper ca DNA sa nu fie atat de blegit incat sa nu atace la randul sau hotararile definitive de achitare. Dna Barsan, dna Corbu si alti domni si doamne sa aiba de ce-i multumi lui Liviu Dragnea, ma gandesc.Probabil ca vor fi admise, pentru ca judecatorii au fost lasati fara putere de decizie in buna masura. Si hotararile vor fi desfiintate probabil. Deci fostii condamnati vor fi din nou nevinovati, cu toate drepturile intacte.Asa vor intra in campaniile electorale si asa vor putea pretinde functii. In frunte cuSigur ca vor mai exista si alte efecte.Va merge greu, ceea ce va ajuta la implinirea termenelor de prescriptie. Asta desigur daca nu vor fi dinamitate si completurile de 3 si atunci totul va fi reluat chiar de la fond, iar cele mai multe cauze nici nu vor mai ajunge la completurile de 5 vreodata, pentru ca totul se va prescrie.Cu alte cuvinte, nu mai asteptati amnistia, pentru ca a venit deja. Livrata de CCR.