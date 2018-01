Dragnea si Tariceanu, dupa avertismentul CE: Suntem ingrijorati de modul incorect in care a fost informata

Ziare.

Dupa ce Comisia Europeana a avertizat Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale , cei doi au trimis o scrisoare comuna presedintelui CE, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans.Liderul PSD si cel al ALDE isi incep scrisoarea afirmand ca isi exprima aprecierea cu privire la interesul manifestat de CE in legatura cu dezbaterile din Parlamentul Romaniei referitoare la reforma justitiei si modificarea Codului penal si Codului de procedura penala in acord cu deciziile CCR, directivele europene si deciziile CEDO.Dragnea si Tariceanu afirma ca elaborarea si examinarea textelor de lege s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale.Referitor la dezbaterile privind reforma sistemului judiciar, liderul PSD si cel al ALDE afirma ca "au fost prilejuite de necesitatea transpunerii in legislatia nationala a standardelor in materie de justitie la nivel european. Amintim in acest sens, recomandarile Comisiei de la Venetia cu privire la clarificarea statutului procurorilor si judecatorilor si necesitatea separarii carierelor acestora".De asemenea, mai afirma Dragnea si Tariceanu, "au fost avute in vedere recomandarile Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare cu privire la independenta si reforma sistemului judiciar".Presedintii celor doua Camere continua prin a explica faptul ca "toti cei preocupati de reforma justitiei au avut ocazia de a formula amendamente si observatii de care s-a tinut seama in procesul de legiferare. Ulterior aceste proiecte au fost dezbatute in Parlament cu participarea permanenta a reprezentantilor CSM, asociatiilor profesionale ale magistratilor, mediului academic si a celorlalti participanti la actul de justitie".Dragnea si Tariceanu mai spun ca dezbaterile parlamentare au durat 4 luni si au fost transmise live pe site-ul Camerei Deputatilor."Referitor la preocuparile exprimate de Comisie in ceea ce priveste consensul realizat fata de aceste legi, va informam ca din cele 316 amendamente care au fost adoptate la cele trei legi privind sistemul judiciar din Romania, 229 au fost propuse de catre CSM, iar aproape toate celelalte au venit din partea sau au fost sustinute de asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor. O buna parte dintre acestea au fost sustinute si de partidele de opozitie", mai afirma cei doi in scrisoare.In acest context, afirma Dragnea si Tariceanu, "preocuparile exprimate de Comisie sunt cel putin susrprinzatoare, mai ales ca aceasta preocupare pentru transparenta si consens nu s-a manifestat din partea Comisiei atunci cand, guvernul precedent, condus de domnul Dacian Ciolos, a modificat pe 18 mai 2016, 13 articole din Codul penal si 101 articole din Codul de procedura penala, prin ordonanta de urgenta, fara nicio dezbatere publica si fara acordul sau consultarea CSM si a asociatiilor profesionale din domeniu".Presedintii celor doua Camere mai spun ca "la fel de surprinzatoare sunt si preocuparile Comisiei cu privire la discutiile din Parlamentul Romaniei asupra modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, in conditiile in care Romania, in calitatea sa de stat membru al UE are obligatia ca, pana la finalul lunii martie, sa transpuna in legislatia nationala prevederile Directivei UE 2016/343 privind conslidarea prezumtiei de nevinovatie si ale dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale".Amintim ca, miercuri, Comisia Europeana a lansat un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.In aceasta luare de pozitie, cei doi oficiali arata ca urmaresc "cu ingrijorare" evolutiile recente din tara noastra."Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul UE", subliniaza inaltii oficiali de la Bruxelles, care arata ca pentru a scapa de MCV trebuie sa demonstram ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sunt ireversibile.