Drepturile fundamentale ale pedofilului,

Si am o veste proasta: va fi foarte greu de gasit daca nu are cazier si sta cat se poate de linistit in urmatoarea perioada, ceea ce ar fi la mintea cocosului sa faca stiind ca este urmarit.Din pacate, vedem ca politia nu razbeste. Asta arata ce capacitate de reactie mai are dupa ce a fost decimata de valurile succesive de pensionari puse la cale mai intai de Gabriel Oprea, apoi de Liviu Dragnea. Valuri de pensionari care ar putea lovi acum si sistemul judiciar cu exact aceleasi consecinte, daca Legea 303 va intra in vigoare asa cum a fost modificata.Seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, atragea atentia intr-un interviu pentru Ziare.com ca politia a scazut operational foarte mult: "80% din dosarele DIICOT erau facute in baza informarilor venite de la politie, astazi procentul a scazut spre 30 %.Incearca sa isi faca treaba cu oamenii pe care ii are. Si cel mai grav este ca nu au logistica. Ca sa tii in mana strada trebuie sa ai informatori si ca sa ai informatori trebuie sa ai bani, asa-numitele fonduri operative. Ar trebui analizat daca politia mai tine in mana strada."Multi se intreaba ce pazeste SRI? Pazeste ce il lasa CCR sa pazeasca, adica siguranta nationala si terorism, iar un pedofil care umbla liber prin Romania nu este niciuna, nici alta.Dar nu cred ca exista om normal la cap, cetatean platitor de taxe in Romania, care sa considere ca prinderea pedofilului inainte de a mai molesta si alti copii nu este o chestiune de importanta vitala, pentru care nu ar trebui concentrate toate resursele. La noi insa resursele nu pot fi concentrate mai ales de cand CCR a decis, in ianuarie 2016 , ca SRI nu mai poate fi solicitat de procuror sa participe la supravegherea tehnica in urmarirea penala.Deci, in cazul in speta, daca pedofilul pica absolut intamplator pe o investigatie de terorism sau siguranta nationala, SRI transmite informatia, dar daca pedofilul nu are ghinionul sa pice pe vreo investigatie, SRI nu are niciun drept sa culeaga informatii despre caz. Legal vorbind, daca o face ii incalca drepturile pedofilului.Pana la decizia CCR din 2016, procurorii puteau cere ajutorul SRI. Acum in numele drepturilor omului nu se mai poate. Iar dupa eliminarea brusca a SRI, contributia sa nu a fost compensata de politie, dupa cum se vede cu ochiul liber.Ca SRI nu face nici macar ceea ce ar putea, adica a lasat de izbeliste orice activitate in zona de anticoruptie, in conditiile in care coruptia este potrivit CSAT o vulnerabilitate pentru securitatea nationala, e desigur alta poveste, despre care am vorbit deja. Dar tot e bine ca nu au intrat inca in vigoare modificarile la Codul de procedura penala puse la cale in numele prezumtiei de nevinovatie. Daca erau in vigoare, politia nu mai putea cere nici macar ajutorul populatiei, pentru ca publicarea pozei pedofilului ar fi fost infractiune. Am fi putut sa-i aflam numele si chipul abia dupa ce ar fi fost condamnat definitiv.Daca ar fi fost condamnat vreodata, pentru ca in virtutea acelorasi modificari, inregistarile audio-video precum aceea din lift nu ar mai putea fi folosite ca mijloace de proba. Deci ar mai ramane doar declaratiile copiilor agresati, care ar trebuie date ochi in ochi cu pedofilul, tot ca sa fie respectata prezumtia de nevinovatie.DeciSi nimeni nu se intreaba, de ce SUA, stat de drept indiscutabil si o democratie certa, are un mamut numit FBI, care este si serviciu de contrainformatii, dar are si competenta de ancheta pe infractionalitatea federala grava. CCR ar fi declarat FBI neconstitutional, demult, nu am nicio indoiala.Si uite asa se face caDaca drepturile unui copil agresat sunt inferioare drepturilor unui sef de partid acuzat de coruptie, nu-i nimic, victima colaterala! Asta daca va mai intrebati de ce modificarea legilor penale e treaba voastra si de ce toti hotii umbla toata ziua cu drepturile omului in gura.