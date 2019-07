Dupa cataclismul 112, dezastrul DIICOT. Efectul Banila - Hosu la Caracal

Ziare.

Dupa ce dna Hosu ne-a informat, cu lacrimile in gat - ca orice procuror cu experienta, nu-i asa? - ca Dinca si-a recunoascut faptele si ca, dl Banila, cu hotararea si siguranta unui iepure prins in farurile masinii, vine si spune ca totul e posibil, si actiunea solitara a unui psihopat si o retea de trafic de persoane, si sa fi fost ucise, si sa fie vii.Asta dupa ce DIICOT a tinut din 5 iunie dosarul disparitiei Luizei, preluat pe motiv de trafic de minori, nu l-a declinat ca privare de libertate sau suspiciune de omor, deci ar fi fost de presupus ca are niste dovezi despre existenta unei retele de trafic pe care trebuia sa se duca acum precum tancul.DIICOT avea poza masinii lui Dinca la dosar. Masina care nu statea in garaj pentru ca Dinca era taximetrist de ocazie, deci se tot vantura pe sub nasul tuturor. Masina cu care exista suspiciunea ca ar fi fost rapita o copila, Luiza. Ceva totusi DIIOT a facut, a anchetat familia Luizei.Dl. Banila ne spune ca nu exista dovezi ca Dinca ar fi avut complici, dar nu exclude varianta.De fapt,Marea problema din acest moment este ca DIICOT nu are ce-i trebuie sa ancheteze omucideri. E ca si cum un ortoped, cat de bun in specialitatea lui, s-ar apuca sa trateze un cancer pulmonar pentru ca e tot medic. Asa cum un criminalist nu poate fi eficient intr-o infractiune de terorism,In mod normal, daca tot s-a bagat aiurea in cauza de la inceput,Dar ca sa decline trebie sa renunte la acuzatia de trafic, si daca renunta la trafic admite ca a facut o prostie si in dosarul Luizei. Plus orgoliul. Cum spunea dl Banila, daca nici DIICOT nu poate, atunci cine? De exemplu, Radu Gavris poate. De ani si ani tot poate sa nu aiba nicio fapta cu autor necunoscut.Si cand exista asa ceva, cum sa stai cu Banila si Hosu, ca un fel de Stan si Bran, unul care nu stie nimic, unul care se jeleste pentru ce crede ca stie?Ce pot in materie de crima DIICOT si dl Banila personal s-a vazut cand dl Banila a dovedit in plina conferinta de presa ca habar nu avea de imaginile camerelor care l-au surprins pe Dinca si la care a ajuns presa inaintea procurorilor . Ce sa mai vorbim ca miercuri, politistii din Caracal spargeau porti, ca in filmele cu prosti, ma iertati, pe informatii de pe Facebook avand ca sursa o clarvazatoare, in timp ce procurorii DIICOT habar nu aveau.Problema nu e ca se face de ras dl Banila, ci faptul ca in debandada pe care o gestioneaza magistral,ale unor anchetatori din fotoliu despre retele complexe de crima oganizata, eventual cu destinatia Deveselu, pentru ca nici coada ruseasca nu putea lipsi din asa pleasca.Nici macar procurorul general Licu, maestrul hartuirii familiei Sacarin, pare a nu intelege ca la Caracal trebuie facuta ancheta criminalistica serioasa, de la modul de audiere, pana la verificare centimetru cu centimetru a curtii, a casei, a tuturor pistelor, pentru a vedea nu reteaua despre care niciun profesionist adevarat nu crede ca exista, ci amplitudinea activitatii infractionale a lui Dinca.Dl Banila este din filmul Caracal. Un procuror de provincie mica propulsat la DIICOT de binefacatoarea Oana Haineala, despre care multi spun ca ar conduce de facto DIICOT din postura de adjuncta. Despre anvergura dlui Banila a vorbit domnia sa cand in dosarul pentru sefia DIICOT a pus ca rechizioriu reprezentativ cel prin care solutiona impecabil incendierea unor capite de fan. Tudorel Toader l-a preferat insa in fata lui Daniel Horodniceanu, scos pe tusa dupa un madat de sef DIICOT pentru ca s-a opus modificarii legilor justitiei, deci pentru delict de opinie.Si de cand s-a instalat dl Banila,. Ioana Albani, procuror cu o carte de vizita impresionanta si premiata de Ambasada SUA, a fost trecuta pe linie moarta. Procurorul Delcea, vinovat pentru anchetarea profesorului Lucan, posibil autentic caz de trafic de organe, a fost scos din DIICOT. A fost eliminata si procuroarea Ina Popa, specialista in criminalitatea IT si foarte respectata la nivel european.Iar acum, dl Banila se pregateste sa izbeasca DIICOT de aisbergul de la Caracal.