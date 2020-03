Educatia Juridica ar putea fi introdusa in scoli, acum e momentul: Cum sa respecti reguli despre care nu stii ca exista?

4.000 de copii apar drept victime in dosare penale

3.500 ca autori

"Mind the gap!"

Un bulgare de zapada care s-a tot rostogolit

Cum putem aduce Educatia Juridica in scoli?

Sa ii pregatim pe tineri pentru viata!

Spunem "inca" pentru ca Ministerul Educatiei a lansat recent o consultare publica adresata profesorilor, parintilor si elevilor privind eliminarea unor discipline obligatorii din cele 18 de la gimnaziu, introducerea altora si reducerea numarului de ore. Consultarea publica se incheie pe 15 martie, dar pana atunci toti cei interesati isi pot spune parerea AICI sau AICI De ce ar fi nevoie de Educatie Juridica in scoli? Pentru ca de ani de zile vorbim despre coruptie si nedreptate sau despre rata ridicata a criminalitatii, asa ca a venit momentul sa ne protejam copiii invatandu-i din timp ce e bine si ce e rau, ce e e permis si ce e interzis, dar si ce risca daca nu respecta "regulile jocului" in societate. Conform statisticilor, in fiecare an aproape, iar circa, numarul real fiind insa mult mai mare, iar trendul ascendent.In plus, un adolescent invatat sa respecte legea are sanse mai mari sa fie un adult responsabil, iar mai multi adulti responsabili formeaza o societate mai buna pentru noi toti.Despre introducerea Educatiei Juridice in scoli s-a mai discutat si in scurtul mandat al guvernului Ciolos. In, a fost organizata la sediul MEN o dezbatere cu societatea civila pe tema "Rolul scolii in formarea tinerilor cetateni", dezbatere la care judecatorul Cristi Danilet a precizat, printre altele, ca "" si a subliniat ca "rolul preventiei este esential", motiv pentru care este necesar ca educatia juridica sa fie inclusa in curricula scolara.Prezenta la acea dezbatere,, conform minutei acelei intalniri. Astazi, Monica Anisie este ministrul Educatiei si decidentul principal in ceea ce priveste introducerea disciplinei Educatiei Juridica in scoli.", a scris zilele trecute pe FacebookIn ultimii ani,a facut uriase eforturi pentru a promova Educatia Juridica in randurile elevilor, chiar si non-formal. Recent, asociatia anunta ca, iar marti, la Liceul "Marin Preda" din Bucuresti, a avut loc un curs de instruire in metode si tehnici de predare a educatiei juridice non-formale, sustinut de judecatorul Cristi Danilet si la care au participat studenti la drept si practicieni ai dreptului care sunt voluntari in proiectul Eduiuris."Ei au primit certificat din partea asociatiei VedemJust. Instruirea a avut loc in(foto) amenajat de asociatie in cadrul Liceului 'Marin Preda' din Capitala", se precizeaza pe pagina Eduiuris.Contactat dene-a vorbit despre aceasta indarjire cu care, de ani de zile, voluntarii care s-au alaturat demersului VeDem Just ii ajuta pe copii sa pastreze calea cea dreapta."Training-ul a durat, dar laboratorul are deja cateva luni de la infiintare. Este primul si singurul la momentul actual. Laboratorul este destinat elevilor si este organizat cu sprijinul scolii, noi am creat cadrul, intr-o sala de clasa (...). Avem posibilitatea sa pregatim profesori, pe partea formala, dar pregatim si pe partea non-formala pentru ca avem foarte multe solicitari de la scoli.Am ajuns sa rostogolim un bulgare de zapada, care s-a tot marit si nu mai faceam fata, asa ca am apelat la ei pe partea de non-formal, astfel incat sa putem pregati. Iar in momentul in care avem solicitari de la scoli, scriem intr-un tabel si delegam persoane care au trecut prin acest curs de instruire. Le spunem sa mearga prin sala, cum sa vorbeasca cu elevii astfel incat sa nu monopolizeze discutia prin discurs, sa fie o lectie interactiva, sa propuna jocuri. De exemplu 'Ziua fara reguli - imaginati-va o zi in care nu aveti nicio regula, ce se intampla?', iar copiii incep sa isi imagineze. Sau sa le spuna ce se intampla la 14 ani (corelarea cu Codul penal, pentru ca de la 14 ani elevii au drepturi si responsabilitati), jocul pornind de la poze. Usor, usor ei prind mesajele noastre", ne-a spus presedintele VeDem Just.Intrebat ce ii motiveaza pe toti acesti voluntari, de ce se implica, Lucian Checherita ne-a spus ca ei vad "foarte multe cazuri in care cei mici cad prada - sunt victime sau infractori"."Abuz, violente etc. Noi promovam astfel de cazuri, care apar si in media, pe grupul nostru de discutii, in care se gasesc toti profesionistii nostri instruiti si elevii care vor sa aiba acces la informatii de educatie juridica. Iar de la cazurile acestea mediatizate si care se tot propaga,. Si vor sa mearga chiar in clase.Asa ca noi am gasit instrumentul: VeDem Just. Noi avem unla baza, din 2013, semnat intre Ministerul Justitiei si Ministerul Educatiei, privind Educatia Juridica in scoli si licee. Asa am reusit sa ajungem la elevi non-formal, dar si formal, pentru ca am instruit si profesori, si prin curriculum la decizia scolii s-a reusit ca in aproximativdin tara sa se predea o ora la clasa pe saptamana", a adaugat acesta.Intrebat ce facem si cu adultii, stiut fiind cat de ridicata e rata infractionalitatii, dar si in contextul relaxarii legislatiei penale in ultimii ani, Lucian Checherita a recunoscut oftand: ""."Sa va dau un exemplu: Au fost copii care au participat la o lectie de Educatie Juridica si care dupa ce au ajuns acasa au spus: ''. '', ''", ne-a povestit presedintele VeDem Just, care este ferm convins ca "".Membrii asociatiei VeDem Just se straduiesc de cativa ani sa convinga decidentii ca este nevoie de Educatie Juridica in scoli."Noi am incercat. Cand s-a discutat despre, s-a vorbit si despre implementarea Educatiei Juridice in programul de preventie in institutiile de invatamant. Dar nu s-a luat atunci nicio masura la nivel de Guvern sau de minister, si nici chiar in Parlament, asa ca am zis sa o luam noi la pas, din unitate in unitate de invatamant, ca sa o promovam si, prin curricula la decizia scolii, astfel incat ele sa poata opta. Si asa am reusit sa ajungem unde suntem azi.Si mai exista un, in care noi suntem parte, dar dupa plecarea dnei Marieta Safta (in perioada fostului ministru Tudorel Toader), acea comisie nu s-a mai activat, a ramas inerta. Luna trecuta, noi am trimis o adresa si am intrebat ce se mai intampla cu acea echipa si ni s-a comunicat ca persoana responsabila urmeaza sa fie desemnata de catre minister si urmeaza sa se reia activitatea la grup.Iar doamna, intr-o dezbatere cu societatea civila din martie 2016, a spus ca trebuie pus accent pe instruirea profesorilor privind Educatia Juridica. Atunci dansa era secretar de stat in Ministerul Educatiei si chiar se discuta despre optionale, iar una dintre variante era Educatia Juridica. In sala era prezent colegul meu Cristi Danilet. Acum probabil ca a uitat si trebuie sa discutam din nou cu dansa, sa vedem daca isi mentine parerea", ne-a explicat Lucian Checherita.Presedintele VeDem Just a zambit cand l-am invitat sa dezvolte un pic ideea din debut: "Mind the gap!"."Eu am mers si in cateva licee din Bucuresti, iar la unul dintre ele - Sfantul Sava (considerat cel mai bun) - am stat de vorba cu cativa elevi, dupa care le-am pus cateva intrebari, le-am oferit si cate un manual de Educatie Juridica si la un moment dat am primit intrebarea: 'Pe langa acest manual, in conditiile in care eu urmeaza sa implinesc 18 ani si o sa votez, mai sunt si alte surse de informare?' Le-am indicat cateva, dar atunci mi-am dat seama ca. Noi stam prea departe de ei. Si atunci am zis ca e de datoria noastra sa ne apropiem mai mult de ei, sa ii educam, sa le explicam, sa le vorbim prieteneste, pe limbajul lor, sa le spunem ce au nevoie sa auda ca sa fie pregatiti pentru viata. Cam de-aici am plecat - sa stam aproape de ei, pentru ca altfel pierdem legatura.Urmeaza sa elaboram un proiect educational mai amplu, despre care nu pot sa divulg prea multe. Ne gandim la liderii, influencerii, la cei care ii reprezinta - Selly, Tudor Chirila, Mircea Bravo si altii ca ei. Sunt oameni care sustin educatia si care au foarte mare impact si 'eye-catching' in randul tinerilor", a mai anuntat Lucian Checherita.