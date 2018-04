Efecte critice ale modificarilor la Codurile Penale: Scapa acuzatii de la Colectiv, retele organizate si infractori extrem de periculosi Interviu

Modificarile propuse pentru Codul penal vor ridica probleme in practica?

Care ar fi cele mai grave?

Despre ce informatii privind achizitiile publice e vorba?

Deci o dezincriminare?

Se comit infractiuni de trafic de influenta fara ca traficantul sa apeleze la functionar?

Care e valoarea protejata prin aceasta infractiune?

Forma aceasta a traficului de influenta a fost introdusa prin noul Cod penal, in 2014?

cazul Colectiv

Deci cei acuzati de neglijenta in seriviciu pentru dezastrul Colectiv vor scapa?

Modificarea marturiei mincinoase? Daca cel in cauza pretinde ca a uitat nu mai e infractiune.

Aceste modificari ale Codului penal vor reprezenta lege penala mai favorabila?

Care ar fi problemele din Codul de procedura penala?

Concret, care sunt cele mai grave asemenea modificari?

Asta in conditiile in care si termenele de prescriptie au fost substantial reduse pentru anumite infractiuni. Aceasta reducere de prescriptie va functiona ca lege penala mai favorabila?

Ce probe?

Si ce ramane?

Academia infractorilor?

Caz care nu a putut fi rezolvat decat cu investigatori sub acoperire care au trecut examenul?

Exista si situatia reglementarii perchezitiilor. Probele descoperite care nu au legatura cu mandatul de perchezitie nu pot fi folosite asa cum era in varianta din iarna?

Sa zicem ca in cadrul unei perchezitii informatice pentru evaziune se decopera pe un hard disc probele unui omor . Ce se intampla?

Este redus la 6 luni termenul in care denuntarea unei fapte este o cauza de impunitate. Se justifica?

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru Ziare.com, procurorul Bogdan Gabor a aratat ca printre beneficiarii noilor prevederi ar putea fi inclusiv unii dintre cei acuzati pentru dezastrul de la Colectiv , dar si reteaua "Academia Infractorilor", celebra pentru furturile comise in toata Europa.Procesele vor dura mai mult, unele probe vor fi pierdute, talhari, criminali sau violatori ar putea pleca de sub nasul politistilor, iar minori sau persoane abuzate ar ajunge la cheremul agresorilor.Sunt aduse unele modificari punctuale care nu ar facut obiectul unor sesizari la CCR sau al unei cauze la CEDO , ci au fost introduse din ratiuni pe care nu le cunosc si tocmai ele sunt problematice. Unele aspecte nu sunt de natura sa ajute la infaptuirea justitiei penale.Se adauga art 187 indice 1 in careAceste informatii constitutie obiectul unor infractiuni prevazute in Codul penal si Legea 78/2000 privind combaterea infractiunilor de coruptie Potrivit noii definitii, informatiile nedestinate publicitatii sunt doar cele clasificate si care urmeaza regimul informatiilor clasificate, ceea ce restrange foarte mult aria de aplicare a infractiunilor la care ma refeream.Tot felul de informatii neclasificate, dar confidentiale, cum ar fi caietele de sarcini pentru licitatii, alte informatii pentru procedura incredintarii directe. Ele nu pot si nu trebuie clasificate, dar trebuie sa fie secrete cel putin pana la deschiderea plicurilor.Practic o dezincriminare partiala, pentru ca sunt foarte putine situatiile in care sunt folosite informatii clasificate in cazul achizitiilor publice.Un alt aspect punctual pe care nu l-am regasit in nicio decizie CCR este. Textul actual este completat cu sintagma ca promisiunea facuta de traficantul de influenta cumparatorului de influenta trebuie sa fie urmata de o interventie la functionar.Sunt numeroase asemenea cazuri. Sunt retele infractionale specializate pe trafic de influenta, pe la serviciile publice, de eliberare de permise, pasapoarte etc, in care comit asemenea fapte asigurandu-i pe cumparatorii de influenta ca ii vor ajuta. Nu fac nimic mai departe, dar le iau banii oamenilor. Ei ar urma sa nu mai raspunda pentru trafic de influenta.Legiuitorul incearca sa protejeze increderea in institutia publica si in functionarul public. Cand este traficata influenta, chiar fara a exista o interventie reala la functionar, este afectata increderea cetateanului, a societatii in functionarea statului, adica exact valoarea sociala protejata de lege.Mai mult decat atat, statul roman a elaborat a doua strategie anticoruptie , 2016-2020, in care erau prevazute sisteme complementare pentru a combate fenomenul canceros al coruptiei din societate.Nu. Este o reglementara valabila din perioada interbelica, din Codul lui Carol.A treia problema estenu inteleg ratiunea pentru care articolul care reglementeaza aceasta infractiune va fi abrogat. Poate putea fi precizat mai bine, dar nu abrogat.Aceasta infractiune exista pentru a constientiza functionarul sa-si faca treaba bine. O neglijenta grava poate conduce si la dezastre. Va amintesc, in care au existat persoane care nu si-au indeplinit sau au indeplinit in mod formal obligatiile profesionale si din aceasta cauza s-a produs un dezastru. Ele au fost trimise in judecata pentru aceasta neglijenta.. Discutam si despre culpele medicale care se incadreaza la neglijenta in serviciu. In momentul in care infractiunea va disparea, culpa medicala va ramane doar in civil.Apare si o, in sensul in care este explicat cand nu exista un asemenea grup. Poate ca termenul trebuie sa primeasca o definitie mai concreta, dar modificarea asa cum a fost propusa nu mi se pare de bun augur.Un alt text de lege pentru care nu inteleg ratiunea modificarii avand in vedere ca in privinta lui CCR nici macar nu a fost sesizata.Da.Modificarile Codului de procedura penala sunt aplicabile imediat, in faza in care se afla procesul.Este folosit drept argument faptul ca ar fi existat situatii in care nu a fost respectat dreptul la aparare, dar pentru ele sunt prevazute sanctiuni procedurale suficiente care pot sa conduca la evitarea acestor situatii.In art 10, de exemplu, se arata caAs fi inteles termenul de 6 ore daca retinerea dura 2 sau 3 zile ca in alte tari, nu doar 24 de ore, timp in care trebuie sa indeplinesti o serie de acte de urmarire penala obligatorie, inclusiv audierea.Ii aduci la cunostinta invinuirea, avocatul cere cele minumum 6 ore, cat nu faci nimic. Apoi ajungi la judecator care trebuie sa ii dea inca 6 ore. S-au dus asa 12 din cele 24 de ore.Si vreau sa subliniez caAcesta e semnalul de alarma tras de noi ca asociatie profesionala. Judecatorii si procurorii vor proceda cum va scrie in lege, dar rezultatele muncii noastre vor fi mult diminuate, iar cei care vor suferi vor fi cetatenii de buna credinta, societatea, partile vatamate.TotAsupra cererii acum se pronunta procurorul ierarhic superior prin ordonanta, dupa care urmarirea isi continua cursul. Potrivit modificarilor, impotriva ordonantei se poate face plangere la judecatorul de drepturi si libertati.Asta presupune trimiterea dosarului, fixarea termenului, citarea partilor si o audiere. Adica se poate amana sine die. Daca ai o cauza complexa cu 10 inculpati, fiecare avocat iti va face o cerere de recuzare, iar cererile vor fi judecate pe rand. Vor trece luni de zile doar pentru a trece de etapa recuzarilor succesive.Cei care am prins o anumita perioada in magistratura stim ca acum. O reintroducem acum in faza de urmarire penala? Nu stiu care e ratiunea cat timp acest text nu a fost amendat de CCR.Da.O alta modificare va fi ca la audierea oricarei persoane, martor, persoana vatamata sau co-inculpat, cu cel putin 24 de ore inainte de efectuarea audierii.Ce faci cand audiezi parti vatamate minore sau care au fost supuse abuzurilor, martori care se simt amenintati. Pun la dispozitia avcatului inculpatului datele de indentificare ale acestora. Imi garanteaza mie cineva siguranta acelei persoane?Tot in ceea ce priveste situatiile extrem de grave, ne referim laArticolul 103 spune caExact, ce mai ramane?Fac aici trimitere, de exemplu, la condamnatii din "Academia infractorilor". Vor face cereri de revizuire care in lumina acestui text pot deveni admisibile? A fost o grupare infractionala de la Neamt care asa se intitula. Era chiar o academie de hoti , talhari, trafic de persoane. Trebuia sa dai examen ca sa intri in academie, daca reuseai urmai un cod de reguli fixat de rector.Evident. Numai asa. Despre asemenea cazuri vorbesc. Aceasta propunere apare nu numai ca apare ca element de noutate legislativa in materia valorii probante a mijloacelor de proba, dara. Si nu exagerez deloc.In noua propunere apare o nuantare. Daca gasesti o serie de bunuri sau alte informatii in cazul perchetiilor informatice, poti sa ceri un nou mandat . DarSigur ca acest tip de reglementare pentru efectuarea perchezitiilor va ingreuna mult desfasurarea acestora, va conduce la pierderea de probe importante si pe cale de consecinta la netragerea la raspundere a persoanelor care se pot face vinovate de fapte grave.Ar trebui cerut un nou mandat pentru ceva. Fara el nu pot folosi proba. Ceea ce inseamna pierdere de timp, mai ales daca am descoperit ca se pregateste comiterea infractiunii. Nu pot interveni imediat, trebuie sa fac un nou dosar, sa cer o noua perchezitie a unui aparat pe care deja l-am perchezitionat. Sa fac o noua perchezitie a aceleiasi perchezitii, timp in care persoanele care pot fi in executarea infractiunii isi vad de treaba.Sau poate ca proba, initial, nu-mi spune nimic, dar pe parcurs pot afla ceva. Pe noua dispozitie e din ce in ce mai greu.Daca termenul era rezonabil, cativa ani, as mai fi inteles. Dar nu 6 luni. Putem fi in situatia in care in acele 6 luni denuntatorul sa fie intr-o situatia in care daca ar face denuntul s-ar expune unor consecinte foarte grave pentru el si familia lui. Din acest motiv trebuie o perioada mai lunga.Acestea sunt doar cateva dintre situatiile cele mai grave pe care le-am identificat si care pot afecta viata si siguranta noastra de cetateni.Este decizia suverana a puterii legislative daca va tine cont de punctul de vedere al unor profesionisti.