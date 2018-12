Eroii mei in 2018. Ma inclin!

Ziare.

com

Pentru mine eroism nu inseamna neaparat gesturi extreme si zgomotoase, ci asumarea unei lupte constante cu riscuri si costuri mari, dusa tenace si eficient cu rezultate uneori chiar impotriva oricaror previuni considerate realiste.Exista o avocata in tara aceasta, pe care nu cred ca ati vazut-o (cel mult ati auzit-o de 2-3 ori) la televizor, si care a reusit ceea ce pana acum parea imposibil, ceea ce i-a atras si dispretul suficient al unor asa-zisi mari experti in drept. Fara precedent,In procesele intentate Curtii Constitutionale (unul in care am avut onoarea sa ma reprezinte, trei in care a fost ea inasi reclamanta),Cea mai grea lovitura incasata de CCR a fost in privinta Hotararii 1/2017, aceea prin care 8 judecatori ai curtii au decis sa ii dea lui Valer Dorneanu dreptul sa publice pe site-ul institutiei si in Monitorul Oficial doar acele opinii separate si concurente care ii convin. Doua asemenea opinii ale judecatoarei Stanciu au fost astfel blocate de la publicare.Si ce n-a facut CCR ca sa evite umilinta! A mers pana la a invoca repetat o exceptie de neconstitutionalitate care sa mute practic procesul la CCR, adica a incercat pana si o autojudecare. Tocmai ea, care in motivarea deciziei privind completurile de 5 spune ca ICCJ nu poate sa se judece pe sine insasi. Iata ca asta a vrut CCR in procesul cu Elenina Nicut.Dar palmaresul Eleninei Nicut in lupta cu abuzurile este mult mai mare. A castigat procese cu MApN pentru accesul la informatiile de interes public si procesul intentat in numele lui Ovidiu Vanghele impotriva PSD pentru comunicarea surselor de finantare ale mitingului camasilor albe din vara lui 2018. Totul pro bono.O mana de femeie cu o forta care muta muntii, pe banii ei, pe timpul ei, pe nervii ei, pe riscurile ei s-a ambitionat sa se opuna abuzului. O profesionista integra, pe care n-o s-o auziti victimizand slinos penali care sa-i fi platit onorariile din hotii, pentru care propria constiinta e un Cerber mai sever decat orice lege, nu a intors privirea de la ticalosii ca sa se ocupe de binele si confortul propriu.Daca fiecare am face asta acolo unde suntem, nu neaparat in strada, dictatura nu ar fi posibila in veci, n-ar putea ei fura, abuza si vandaliza, cat ar putea oameni ca Elenina Nicut sa-i blocheze.Si mai am un erou al lui 2018, un personaj colectiv de aceasta data -Forumul judecatorilor a reusit sa antreneze proteste masive ale magistratilor fata de cele mai toxice modificari ale legilor justitiei si ale legilor penale. Peste 4000 de magistrati s-au raliat, cu semnatura, luarilor de pozitie ale AFJR in favoarea justitiei din Romania.Au participat la toate discutiile cu reprezentantii institutiilor internationale, reusind sa anihileze discursurile asociatiilor politizate, UNJR si AMR. Nu a existat chestiune importanta asupra careia AFJR sa nu prezinte un punct de vedere profesionist si fundamentat. In 2018, au fost zeci de asemenea luari de pozitie si probabil ca fara aceasta lupta continua, raul comis de acutala putere ar fi fost si mai mare.Forumul Judecatorilor i-a cerut inca din martie presedintelui Iohannis sa sesizeze Comisia de la Venetia. Klaus Iohannis i-a refuzat, dupa care a ajuns la vorba lor, dar atunci cand raul nu a mai putut fi evitat decat in mica masura.In spatele acestui efort stau ore de munca neplatita ale judecatorilor, dupa ce termina sedintele de judecata, documentarea si inscrisurile pe care trebuie sa le elaboreze legat de acestea. Traducerile autorizate pe care le trimit institutiilor internationale le fac pe banii lor. Zeci, poate sute de pagini, platite din propriul buzunar.Riscurile intr-o justitie care revine la metodele Stanoiu sunt pe masura. AFJR este anchetata de Inspectia Judiciara pentru delict de opinie, mai precis pentru ca a cerut argumentat revocarea sefului IJ, Lucian Netejoru. Ramane de vazut daca sunt pe lista neagra a sectiei de executie a magistratilor creata la Parchetul General.Ma inclin in fata membrilor AFJR, ma inclin in fata magistratilor curajosi, profesionisti si onesti si sper ca anul viitor sa ramana pe aceleasi pozitii si sa fie sustinuti de societate in fata represiunilor foarte probabile ale puterii politice si ale instrumentelor acesteia.