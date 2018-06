Eurostat: Perceptia romanilor asupra independentei Justitiei a scazut in ultimii doi ani si e sub media UE

Foto: raport Eurostat

Potrivit Eurostat, in anul 2018, 47% dintre cetatenii romani au o perceptie favorabila asupra independentei sistemului judiciar, in scadere fata de nivelul de 50% in 2017 si de 51% in 2016.Comparativ, gradul de perceptie asupra independentei Justitiei este la media de 56% la nivelul celor 28 de tari ale Uniunii Europene in 2018, in crestere fata de 55 la suta in 2017 si de 52% in 2016.Principalele motive de neincredere in independenta Justitiei sunt, in cazul Romaniei, interferentele si, la egalitate cu cele economice si din partea "altor interese specifice".In privinta coruptiei, Eurostat prezinta concluziile organizatiei Transparency International: Romania, locul 25 din 28 in cadrul Uniunii Europene privind perceptia gradului de coruptie.Organizatia Transparency International a prezentat in februarie raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global, gradul de coruptie in sectorul public fiind stabilit prin consultarea unor experti si oameni de afaceri din cele 180 de tari incluse in analiza.Potrivit clasamentului pe anul 2017 privind coruptia realizat de Transparency International, Romania se situeaza pe locul 59 la nivel mondial, avand 48 de puncte, la fel ca in 2016.Indicele Transparency International foloseste o scala de la 0 la 100, in care 0 puncte inseamna un grad extrem de ridicat de coruptie, iar 100 de puncte, lipsa coruptiei. "Anul acesta, peste doua-treimi din tarile lumii au inregistrat punctaje sub 50, media fiind de 43 de puncte. Din nefericire, aceste performante slabe nu reprezinta o noutate", observa Transparency International.Grecia si Iordania ocupa acelasi loc cu Romania in clasamentul privind coruptia.La nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene, Romania se situeaza pe locul 25 (la egalitate cu Grecia), inaintea Ungariei (45 de puncte) si Bulgariei (43 de puncte).