Examenul lui Predoiu si Iohannis

Si tocmai de aceea,Ele vor reprezenta, si pentru sistem, si pentru opinia publica, si pentru partenerii externi, acel moment de ruptura care sa marcheze repornirea.Din punctul de vedere al procedurii nu cred ca sunt probleme importante, cat timp modificarea legilor justitiei nu a adus in aceasta materie decat o modificare, adica a limitat dreptul presedintelui de a se opune la un sigur refuz, deci a dat ministrului Justitiei un veto in cazul celei de-a doua propuneri.Cum sunt 200% convinsa ca ministrul Predoiu nu va uza de acest drept in fata dlui Iohannis, practic avem fix aceeasi procedura valabila de la Monica Macovei incoace. Exista imbunatatiri importante care aduc transparenta, remarcata si de Klaus Iohannis. Toate interviurile vor fi transmise live pe site-ul ministerului Justitiei. Fiecare candidat va avea o ora si jumatate la dispozitie, pentru prezentarea proiectului si pentru a raspunde la intrebari in fata unei comisii din care fac parte pe langa ministru si reperezentanti ai CSM si ai Institutului National al Magistraturii.A astepta modifcarea legii ar fi insemnat baltirea inca cel putin un an cu interimari.In privinta candidatilor, spre deosebire de alte asemenea proceduri, chiar e de unde alege. Opt candidati pentru sefia PICCJ si cate cinci pentru DIICOT si DNA . Si la fiecare sectiuni cred ca exista variante foarte bune.Nu am sa fac un top, nu am caderea si ramane de vazut cum se vor prezenta la interviuri. Daca acolo ii coplesesc emotiile, nu vad cum pot face fata functiei.Dar esential mi se pare ca numirile de aceasta data sa nu ia in calcul strict prestatia din ora si jumatate alocata si continutul proiectului, ci masura in care ei reprezinta un punct de restart.Si din aceasta perspectiva, cred ca exista si solutii indezirabile.. Degeaba le ceri periodic sa reporneasca motoarele daca pui in fruntea lor un procuror pe care il dispretuiesc. Din acest punct de vedere, inapti din start sunt, din toate informatiile pe care le am din sistem, procurorii Vasilache si Drilea, candidati pentru PICCJ.Marian Drilea are in spate cel putin sulfuroasa speta Blejnar , cu suspiciuni de santaj, falsificare de documente, legaturi cu serviciile de informatii.Declaratiile de avere ale dui Drilea, cele mai recente din august 2017, pe site-ul CSM , si din 2018 pe site-ul ANI , par incomplete cat timp am avut ocazia sa vad recent vila unde locuieste, intr-o zona ultraexclusivista a Brasovului, cu tot cu limuzinele de lux din garajul deschis in acel moment, in niciun caz Loganul din declaratia de avere. L-am vazut, de altfel in garaj, langa masini, chiar pe dl Drilea.Oamenii locului mi-au povestit nu numai ca locuieste acolo, dar si ca vila in panta a costat enorm si dl procuror ar fi dorit sa inchida circulatia publica pe strada cu pricina ca sa nu fie deranjat de ochi indiscreti ca ai mei.Dar dl Drilea a avut si declaratii de avere mai bogate prin 2008-2009 cand era si director general adjunct in Administratia Nationala a Vamilor.Desi era sef DIICOT Brasov, in 2012, dl Drilea nu a avut nicio apasare sa fie partener de raliuri cu pe atunci premierul Victor Ponta. Tot pe acolo e perceput si dl Vasilache, de a carui cariera nu se leaga, spun cei care il cunosc, decat de sesizari la Inspectia judiciara impotriva colegilor incomozi si esecul in cazul dosarului asasinatului de la Casa de schimb valutar Brasov - Gorbunov- Gribenco, ramas pana azi cu autor necunoscut.Dupa o cercetare la fata locului fiasco si cateva luni de ancheta degeaba, dl Vasilache a fost parcat la Institutul National de Expertize Criminalistice . Se pare ca dl Vasilache e sustinut de Bogdan Licu care "moare, dar nu se preda", adica desi nu candideaza decat pentru o pozitie de adjunct, isi tese plasa in speranta sa conduca in continuare prin proxy.. Oamenii care au primit in ultimii ani mesaje contradictorii, au luptat pentru justitie, au fost supusi unei operatiuni concertate de demonizare a procurorilor.In cazul DNA, actualul interimar candidat, Calin Nistor, poarta in buna masura raspunderea pentru starea in care balteste parchetul anticoruptie. Acolo se mai traieste din osanza marilor dosare din trecut, cat a mai ramas dupa macelul comis de CCR, si nu se mai aud decat tanguielile periodice ale dlui Nistor ca n-are de niciunele, in primul rand sesizari.Ca SRI e in cazarma cu ochii si urechile astupate e una, dar cand un parchet care era inundat de sesizari de la populatie are cutia postala goala, este un semn de neincredere. Ma intreb apoi cate dintre achitarile incasate in ultima vreme de DNA sunt consecinta prestatiei noilor procurori de sedinta adusi de dl Nistor, din cate inteleg extrem de superficiali.Si nu in ultimul rand, daca tot am facut din procurorul "Portocala" simbolul magistratului abuziv, nu stiu ce mesaj ar transmite sa fie pus sef plin la DNA fix cel care, potrivit informatiilor mele, a condus comisia care l-a admis pe "Portocala" in DNA.Tot pentru DNA candideaza si dna Mariana Alexandru, apropiata a lui Daniel Morar si a generalului Mitica Iliescu, pensionata subit in timp ce gestiona dosarul Gala Bute, pe care l-a predat insa la stadiul de coperti . Exista informatii ca printre lucrarile predate de dna Alexandru la plecare s-a gasit o parte din dosarul lui Adrian Nastase care nu a ajuns in instanta. Pe tema aceasta a existat si un dosar penal.Se pare insa ca pensia nu i-a priit, cat timp s-a reactivat dupa 4 ani in plina epoca Tudorel Toader si de masacrare a legilor justitiei, si a devenit consiliera lui Felix Banila la DIICOT . Acolo s-a intalnit cu buna ei prietena, Oana Haineala.In ceea ce priveste DIICOT, o solutie indezirabila mi se pare candidatura dnei Georgiana Hosu. Nu numai pentru ca este sotia unui inculpat trimis in judecata pentru coruptie, dosarul Carpatica Asig, ceea ce ridica unele semne de intrebare, chiar daca raspunderea penala este individuala. Dar dna Hosu este cea raspunzatoare in buna masura pentru lamentabila prestatie a DIICOT in cazul Caracal, finalizata cu un rechizitoriu pe care domnia sa si procurorul general intrimar Bogdan Licu si-l paseaza ca pe un cartof fierbinte.Alegerile mai trebuie insa, in opinia mea, sa mai bifeze o conditie esentiala. De la Monica Macovei incoace, CSM are un rol consultativ in procedura numirii procurorilor sefi, pe care Tudorel Toader a avut grija sa-l faca inutil. Procurorii din CSM, cu bunele si relele lor, i-au tinut piept ministrului Toader cat a putut. Unii dintre ei nu au iesit din logica razboiului cu politicul.Catalin Predoiu spune mereu ca vrea un mandat de constructie, de aceea, sustine, a si vrut ca nu votul ministrului sa fie decisiv pentru presedintele CSM. Principial e corect, dar daca e asa,Un aviz negativ al sectiei ar fi greu de combatut in fata opniei publice si candidatul ar pleca cu un mare deficit de imagine. Dar desigur, cu conditia sine qua non ca si CSM sa aiba criterii reale, nu in functie de cine cu cine si pe unde joaca fotbal sau altele asemenea.Acesti trei noi procurori sefi vor prelua un camp de razboi care trebuie reconstruit din toate punctele de vedere, o misiune mai grea ca niciodata dupa 2004.